Английский бунт - бессмысленный и беспощадный, никак не стихает, - МК

13:06 11.08.2024 Английский бунт, "бессмысленный и беспощадный", грозит стране гражданской войной

"Информационный вакуум порождает радикальные гипотезы"



Вероятно, Ангела Меркель, пустившая в Европу мигрантов-мусульман, не догадывалась о ксенофобских настроениях ее жителей. Но факты налицо - стоило поднести спичку, такую как трагедия в Саутпорте, и вспыхнуло пламя. Но у всего происходящего есть и еще один аспект: замалчивание информации, уход от болезненных вопросов официальными лицами в Великобритании породил много домыслов и слухов, которые управляют толпой.



В понедельник, 29 июля, в школе английского города Саутпорт на уроке танцев в стиле американской певицы Тейлор Свифт случилась трагедия. В учреждение проник вооруженный ножом 17-летний юноша из Бэнкса и напал на детей. В результате три девочки – шести, семи и девяти лет – скончались от полученных ранений. Еще восемь несовершеннолетних и двое взрослых были госпитализированы.



Народные беспорядки вспыхнули во вторник после сообщений в социальных сетях, что предполагаемый нападавший в Саутпорте - радикальный исламист, который только что прибыл в Великобританию и был известен спецслужбам.



Полиция отмалчивалась несколько дней, а потом сообщила, что 17-летний подозреваемый родился в Великобритании и они не рассматривают это как террористический акт. Родители подозреваемого переехали в Великобританию из Руанды. Полиция нашла крайних и обвинила в разжигании насилия информацию в Интернете, распространенную разными известными деятелями.



Например, Стивен Яксли-Леннон, известный под псевдонимом Томми Робинсон и ранее являвшийся лидером прекратившей свое существование антиисламской Лиги английской обороны, был обвинен СМИ в распространении дезинформации среди своих 875 000 подписчиков в соцсети X. "Они лгут вам всем, - сказал Яксли-Леннон. - Пытаются настроить нацию против меня. Вы мне нужны, вы - мой голос".



Информационный вакуум проявляется, когда определенная информация намеренно замалчивается, а аудитория не получает в режиме реального времени полной и объективной картины относительно различных фактов и социальных событий. Возникает множество вопросов у жителей Англии: каковы были мотивы убийцы? Он религиозный радикал? Какой веры он придерживается? Он маньяк? Он сумасшедший? Но ответов общество не получает, кроме расплывчатых объяснений, что де Руанда - страна католическая, а сам нападавший - мигрант во втором поколении, то есть гражданин Англии. "Информационный вакуум порождает радикальные гипотезы. Если не объяснить причины действий, то народная стихия сама объяснит их, но так, что волосы встанут дыбом", - считает российский политолог, дипломат, член ГД Сергей Марков. "Но дело в том, что информационный вакуум создается английскими властями умышленно, чтобы покрывать преступления мигрантов".



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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники агрессивных протестов, напавшие на мусульманские общины, вскоре столкнутся со "всей строгостью закона", ведь он стремится подавить силой многодневные антииммиграционные беспорядки. "Какова бы ни была очевидная мотивация, это не протест, это чистое насилие, и мы не потерпим нападений на мечети или наши мусульманские общины", - заявил Стармер в понедельник после экстренного совещания с руководством полиции и тюрем. "Все лица, чье участие будет установлено, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона".



В полиции объявили, что с начала беспорядков они арестовали 378 человек, и предупредили о "длительных сроках тюремного заключения" для тех, кто будет признан виновным в них.



Министр внутренних дел Иветт Купер сказала, что участники беспорядков "почувствовали себя смелее... разжигая расовую ненависть", и что протесты не являются пропорциональным ответом на обеспокоенность по поводу рекордного уровня миграции. "Разумные люди... не поднимают кирпичи и не бросают их в полицию", - сказала она. Конечно, до поры до времени не бросают, но, если в обществе скопилась напряженность, ее может поджечь любая искра, а тут такое жуткое убийство!



Протесты, в которых в основном участвовало несколько сотен человек, продолжались по всей стране, магазины были разграблены, нападали на мечети и азиатские кафе. Автомобили мигрантов жгли. Есть видео в социальных сетях, как избивают представителей этнических меньшинств.



Сергей Марков объясняет такой разгул народного гнева тем, что в Англии глобалистскими кругами проводится политика поддержки миграции для того, чтобы ослабить профсоюзы. "Они хотят руками мигрантов изменить рынок рабочей силы, отобрать права у работников. Это делается, например, при помощи так называемых заемных работников, когда человек устраивается в одну организацию, а его перепродают на работу в другую, где он не имеет прав, потому что официально трудится в другой".



После протестов в субботу в других английских городах и ирландском Белфасте Стармер назвал все это актом "крайне правого бандитизма". А парламент Северной Ирландии завершит летние каникулы на день раньше, чтобы обсудить проблему насилия.



Илон Маск, владелец соцсети X, также высказался. Отвечая на пост о беспорядках в Британии, в которых обвиняли массовую миграцию и открытые границы, он написал: "Гражданская война неизбежна".



Представитель Стармера заявил, что для комментария Маска "нет никаких оправданий". Позже Маск раскритиковал Стармера за слова, что мечети станут объектами особой защиты государства. "Мультикультурализм и политкорректность весьма выгодны глобалистам, поэтому они выступают против традиционных ценностей. Им хотелось бы, чтобы все население было по всем вопросам в состоянии неопределенности", - говорит Сергей Маркин.



В Уайтчепеле, в Лондоне, адвокат М.А. Гани, 33 года, заявил, что британская община Бангладеш "живет в страхе". "Мы никогда не видели, чтобы подобные крайне правые группы были столь активны и выступали против иммигрантов, - сказал он. - Я надеюсь, что правительство Великобритании что-то предпримет, чтобы успокоить ситуацию".



Министр технологий Великобритании Питер Кайл встретился с представителями социальных сетей, включая X, чтобы напомнить им об их ответственности за разжигание расовой ненависти и подстрекательство к насилию. "Существует значительный объем циркулирующего контента, с которым платформам необходимо оперативно справляться", - сказал он. В общем, решили, что во всем виноват Интернет!



Надо обратить внимание на подобные ситуации в России, например теракт в "Крокус сити холл", который не вызвал вспышки ненависти и гнева среди россиян по отношению к выходцам из Таджикистана. Это не только толерантность русских, но и полный объем информации о случившемся в СМИ. Сергей Маркин считает, что "европейцы упустили контроль за религиозными общинами". Он рассказал, что в нашей стране давно поняли необходимость обучения священнослужителей различных религий, особенно ислама, на территории нашей страны. Потому что то, чему их научат за ее пределами и что они тогда понесут своей пастве, просто непредсказуемо.



Иоанна Ковалева Источник - МК

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