На Китай "надвигается катастрофа".. демографическая, - А.Яшлавский

13:07 11.08.2024

Дружественная России страна неожиданно столкнулась с серьезной проблемой: "Надвигается катастрофа"

В Поднебесной растут опасения по поводу повышения пенсионного возраста



Демографическая проблема Китая вызывает опасения по поводу повышения пенсионного возраста. Поднебесная сталкивается с надвигающейся демографической катастрофой, поскольку его население продолжает стареть из-за нехватки молодых работников.



В Поднебесной растут опасения по поводу повышения пенсионного возраста



Он выглядит расслабленным и спокойным. "Как же хорошо мыться!" – восклицает господин Яо.



По мере роста численности пожилых людей в Китае растет спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми на дому, констатирует Sky News. Аналитики прогнозируют, что к 2050 году в Китае будет 500 миллионов человек старше 60 лет.



Дочь господина Яо, Яо Юань Ну, говорит, что правительству необходимо делать больше, чтобы помогать таким семьям, как ее собственная.



"Такое ощущение, что Китай внезапно стареет, но вспомогательных служб становится все меньше, – говорит она. – Как мне работать и одновременно заботиться о своем отце и ребенке?"



Китай стоит перед лицом надвигающейся демографической катастрофы, утверждает Sky News. В стране слишком много пожилых людей и не хватает молодых работников. Это наследие политики "один ребенок в семье", когда в 1980-2015 годах большинству городских семей разрешалось иметь только одного ребенка. С тех пор как эта политика была отменена, уровень рождаемости в Китае оставался низким. Для поддержания численности населения необходим коэффициент рождаемости в 2,1%. Согласно правительственной статистике, в Китае он сейчас приближается к 1%.



В то время как молодые люди в качестве причин, по которым они не хотят создавать семью, называют высокие цены на жилье, отсутствие работы и экономическую нестабильность.



Растущее число пожилых людей оказывает давление на государственную пенсионную систему. По оценкам Китайской Академии социальных наук, к 2035 году у нее могут закончиться деньги.



По официальным данным, в Китае насчитывается около 300 миллионов граждан в возрасте 60 лет и старше. По данным государственного информационного агентства "Синьхуа", к 2033 году их число, как ожидается, превысит 400 миллионов, а к 2050 году приблизится к 500 миллионам.



В настоящее время Китай предпринимает шаги по пересмотру пенсионной системы, предполагая, что в недавнем правительственном документе возраст выхода на пенсию будет увеличен. В документе говорится, что это будет происходить "постепенно" и "добровольно".



Хотя формулировки расплывчаты, смысл ясен: миллионам китайцев нужно подготовиться заранее, поскольку дни досрочного выхода на пенсию могут быть сочтены, отмечает Sky News.



По сравнению с западными странами, люди в Китае перестают работать в относительно молодом возрасте. Этот показатель составляет всего 50 лет для женщин и 60 для мужчин.



Но на китайской платформе социальных сетей Weibo идея отсрочки выхода на пенсию вызвала сильную оппозицию. Один пользователь написал: "Это хуже, чем искусственная смерть".



В Шанхае 91-летняя Цзинь Ляньжун по-прежнему живет дома с сиделкой, рассказывает Sky News. Она редко преодолевает четыре лестничных пролета, но в остальном чувствует себя комфортно и мобильно. "Наши дети заботятся о нас, достаточно моего звонка, и они придут ко мне менее чем за 10 минут, – говорит госпожа Цзинь. – Можно также обратиться в дом престарелых, у нас есть пенсия".



В Шанхае уже есть службы поддержки для пожилых людей. "Мы посетили общественную столовую, где подают недорогие блюда для пожилых людей", – рассказывают журналисты Sky News. Дочь Цзинь Ляньжуна, уже вышедшая на пенсию Цзян Цзиньчжу, приходит сюда каждый день. За обедом три поколения семьи собираются вместе, наслаждаясь сытной едой.



Госпожа Цзян считает, что пришло время отложить повышение пенсионного возраста. "По международным стандартам, в Китае первоначальный пенсионный возраст относительно ранний, – говорит она. – Я была учительницей и вышла на пенсию в 55 лет, но несколько моих одноклассников, которые живут в США, не выйдут на пенсию раньше, чем им исполнится 67 лет".



Сара Хуан – писатель-фрилансер, и она не планирует рано уходить на пенсию. "Я представляю, что некоторые люди будут разочарованы этой новой политикой. Но я также могу представить, как другие люди скажут "да!" – смеется госпожа Хуан.



В Китае есть большая группа людей, у которых нет шансов на безбедную старость или дом престарелых: это работники из сельской местности, которые мигрировали в города. Их около 300 миллионов. Ранним утром в Шанхае десятки рабочих собираются на углу улицы, чтобы попытаться найти временную дневную работу, большинство из них – садовники.



"Если мы уйдем на пенсию, у нас не будет денег, – говорит Чжоу. – Мы должны работать столько, сколько позволяет наше здоровье. У нас нет пенсии. Мы не состоим в системе".



То же самое происходит и с 70-летней госпожой Цао. Она зарабатывает на жизнь сбором мусора. "У меня не будет денег, если я выйду на пенсию. Я из сельской местности, и у меня нет пенсии", – говорит она.



В Китае детей воспитывают так, чтобы они заботились о своих родителях, отмечает Sky News. Многие из них чувствуют себя перегруженными, в то время как правительство пытается наверстать упущенное, чтобы быстро создать службы по уходу за престарелыми.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ