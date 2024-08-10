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"Помочь всем". Глава Курской общины мусульман спасает людей от обстрелов
13:08 11.08.2024

Спасение под обстрелами. Глава Курской общины мусульман лично эвакуирует мирное население области

Евгений Коновалов

Легковушка несется по опустевшим дорогам Курской области. Пункт назначения - небольшой поселок, который уже несколько дней обстреливает украинская армия. Там остаются люди, до них нужно добраться и поговорить. Если удастся - убедить эвакуироваться и забрать с собой. Если нет, хотя бы передать воду и продукты.

Ехать нужно быстро: не хочется даже думать, к чему может привезти любая задержка. Остановки - только на расставленных возле поселках блокпостах. Короткий разговор, пожелания удачи - и снова педаль газа в пол.

- Я все вам с удовольствием расскажу, только сразу извините: связь плохая, может пропасть, - прорывается сквозь помехи голос главы Курской общины мусульман, члена Общественной палаты Курской области VII состава Исы Салимсултанова.

Он объезжает обстреливаемые поселки региона, чтобы вырвать из них мирное население. Кто-то не уезжает, потому что нет возможности - не на чем. Другие боятся. А многие просто не хотят, особенно пожилые люди.

"Не соглашаются, даже несмотря на обстрелы. У них жилье, скот… Мы нашли способ, которым можно попытаться уговорить: сказать, что все это быстро закончится, побудете пару дней в городе - и обратно. А если говорить, что в ваш дом может прилететь снаряд - люди ни в какую не соглашаются ехать", - рассказывает собеседник ИА Регнум, добавляя, что главная задача - вывезти максимальное количество людей.

Если уговорить все же не получается, Салимсултанов достает из машины воду, муку, масло и крупы, собранные общиной, и отдает человеку. А тем, кто соглашается, помогают собрать необходимые вещи и отвозят в пункты временного размещения в Курске - их в городе восемь.

При этом многие куряне принимают земляков у себя, расселяют в собственных квартирах. Семья Салимсултанова, его друзья и близкие тоже приютили несколько человек из Суджанского района.

"Никого из уехавших в Курске на произвол судьбы не бросают. Наша администрация прилагает огромные усилия, расселяет людей в том числе в университетских общежитиях", - говорит мужчина.

В очередной рискованной поездке, поймав мобильную сеть, Салимсултанов записывает видео. Во-первых, призывает жителей области не поддаваться панике, не верить сомнительным и откровенно странным заявлениям ряда "общественных деятелей", призывающих людей покидать регион. Во-вторых, обращается "ко всем, независимо от нации и вероисповедания", с просьбой помочь мирным жителям, эвакуированным из мест боевых действий.

Главное, уверен Салимсултанов, не оставаться в стороне. Ведь люди не были готовы уезжать, покидали свои дома буквально в чем были, не успев ничего взять с собой. Им нужно помочь. У кого есть возможность - принять в свои дома.

Сейчас верующие Курской области совместно с администрацией города и благотворительным фондом собирают для пострадавших деньги.

При этом боль у главы Курской общины мусульман и других неравнодушных вызывают люди, пытающиеся нажиться на беде. На популярных сайтах с предложениями аренды квартир в области некоторые завышают цены в два-три раза, люди от безысходности вынуждены отдавать последние сбережения. Так же ведут себя и некоторые таксисты.

"Будьте людьми. Заработанные на чужом горе деньги надолго не задержатся, они могут выйти боком. Завтра ты сам можешь оказаться в такой ситуации", - призывает мужчина.

С начала специальной военной операции Курская община мусульман активно собирает деньги, обмундирование и продукты для наших бойцов. Сам Иса Салимсултанов называет их "храбрецами".

Члены общины часто ездят в новые регионы, встречаются с участниками СВО.

"Когда руководитель общины приезжает как священнослужитель, это поднимает боевой дух бойцов. Мы общаемся, гостинцы привозим. Для наших сыновей это будет память, чтобы они держались пути, по которому мы шли, и любили Родину до конца своей жизни", - рассказывал мужчина журналистам., добавляя, что "за тех, кого мы потеряли, мы молимся, за тех, кого ранило, молимся, чтобы они исцелились".

24 июня Иса Салимсултанов и муфтий, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир-хазрат Крганов решительно осудили произошедшие в Дагестане теракты - "кощунственный, варварский поступок, которому нет оправдания".

Террористы, отмечалось в обращении, лишь "подло используют возвышенное имя ислама и позорят свой род", а попытки прикрыться Кораном - "это цинизм, который не имеет ничего общего с истинным толкованием ислама".

Салимсултанов комментировал также временный запрет на ношение никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Глава Курской общины мусульман называл решение верным шагом, продиктованным сложившейся неспокойной обстановкой.

Никаб, подчеркивал мужчина, носится по желанию - он не является частью кавказской мусульманской традиции. Во время терактов в Дагестане в 2012 году, напоминал Салимсултанов, быстро перестали носить никаб, когда правоохранители останавливали и проверяли каждого, кто скрывал свое лицо. В то же время публичное негодование в соцсетях он считает лицемерием: например, во время пандемии коронавируса вышла фетва, ограничивавшая проведение пятничных обеденных молитв в мечетях, и никто не возмущался. Люди понимали, что это вынужденная необходимая мера.

В целом, уверен Салимсултанов, попытки "раскачать" Дагестан и другие регионы страны - лишь на руку врагам России.

Источник - REGNUM
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