Узбекский боксер Баходир Жалолов - двукратный чемпион Олимпиады

13:33 11.08.2024

Узбекистанский боксер Баходир Жалолов в финале победил соперника из Испании и завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже. Это его второе олимпийское "золото" в карьере после Токио-2020.



Боксер сборной Узбекистана Баходир Жалолов по итогам поединка 11 августа завоевал золотую медаль Олимпиады в Париже.



