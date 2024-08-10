Сколько новых рабочих мест было создано в Таджикистане?

13:37 11.08.2024

В первом полугодии 2024 года создание новых рабочих мест по регионам страны распределяется так:



- в Хатлоне – 39,1 тысячи рабочих мест (на 13,9% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года)



- в Душанбе – 24,2 тысячи (на 9,3% больше)



- в Согде – 17,9 тысячи (на 5,5% больше)



- в ГБАО – 6,3 тысячи (на 4,9% меньше)



- в городах и районах республики – 12,5 тысяч (на 2,5% меньше)



