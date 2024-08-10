|Сколько новых рабочих мест было создано в Таджикистане?
13:37 11.08.2024
В первом полугодии 2024 года создание новых рабочих мест по регионам страны распределяется так:
- в Хатлоне – 39,1 тысячи рабочих мест (на 13,9% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года)
- в Душанбе – 24,2 тысячи (на 9,3% больше)
- в Согде – 17,9 тысячи (на 5,5% больше)
- в ГБАО – 6,3 тысячи (на 4,9% меньше)
- в городах и районах республики – 12,5 тысяч (на 2,5% меньше)
Сальдо создания и ликвидации новых рабочих мест в отчетный период составило 78,1 тысячи, это на 9,1 тысячи больше по сравнению с показателем того же периода прошлого года.
Как отметили в Минтруда Таджикистана, количество созданных мест возросло, а ликвидация сократилась.