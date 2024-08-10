Невыученные уроки "Пятидневной войны": как Россию в августе проверяли на прочность

14:00 11.08.2024 2004-й перекинулся на 2008-й



10 августа 2008 года российская армия взяла под полный контроль столицу Южной Осетии город Цхинвал, который ранее был атакован грузинскими войсками. Россия выиграла "Пятидневную войну", защитила мирное население, признала Абхазию и Южную Осетию и разместила там военные базы. Однако победа была неполной.



Август – роковой месяц в новейшей истории России. Много чего плохого случилось именно в августе. Август 1991 - ГКЧП, провокация, которая в итоге добила Советский Союз. Август 1992 года – начало грузино-абхазской войны, одного из самых ожесточенных этнических конфликтов на постсоветском пространстве, которые стали прямым следствием развала единой страны. 6 августа 1996 года чеченские боевики предприняли штурм Грозного, в результате чего федералы оставили город. И последовавшие за этим Хасавюртовские соглашения, которые фактически означали капитуляцию ельцинской РФ перед Чечней, были подписаны тоже в августе.



В августе началась и вторая чеченская война: начало ей, если кто забыл, положило вторжение отрядов Басаева и Хаттаба в Ботлихский район Дагестана 7 августа 1999 года. Через год, в августе 2000 года, погибла атомная подводная лодка "Курск". "Черный август" 2004 года был насыщен трагическими событиями. Именно тогда Саакашвили впервые попытался захватить Южную Осетию военным путем. Это была своего рода "генеральная репетиция" августовской войны 2008 года. Бои, обстрелы, убитые и раненые. Только масштабы поменьше. А 24 августа террористки-смертницы взорвали в воздухе два российских пассажирских самолета. 31 августа террористка взорвалась в Москве у входа на станцию метро "Рижская", убив 10 человек. Эти теракты стали "прелюдией" к захвату террористами школы в Беслане 1 сентября.



В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию. Вся страна, да что там, весь мир замер в ожидании: каким будет ответ России? Ведь в Южной Осетии находились российские миротворцы, которые в числе первых попали под раздачу. А нападение на военных, тем более на миротворцев, какой-то страны считается нападением на саму эту страну. Согласие на размещение миротворцев в свое время дал сам Тбилиси, подписав в 1992 году Дагомысские соглашения. Из этих соглашений Грузия официально не выходила, миротворцы находились в зоне конфликта абсолютно легально. Тем не менее грузинские военные сходу атаковали т.н. "верхний городок" миротворцев, располагавшийся на пути их продвижения на окраине Цхинвала в районе "Шанхай". База "голубых касок" подверглась обстрелу из танков, минометов и артиллерии, была превращена в руины, жертвами, по последним официальным данным, стали 15 человек. Это, безусловно, был casus belli.



Тем не менее уверенности, что Россия ответит, тогда ни у кого не было. Ведь до этого она только и делала, что что-то откуда-то выводила и кого-то вывозила. Выводила – войска, а вывозила – друзей и союзников. Примерно сутки сохранялась ситуация неопределенности. Я приехала в Цхинвал 6 августа по Транскаму на арендованной машине. По ходу движения видела большое количество российской военной техники. Она тоже двигалась в сторону границы с Южной Осетией. Чтобы сразу пресечь все возможные спекуляции, еще раз подчеркну: границу она не пересекала. После прохождения пограничного контроля на пункте пропуска ни одной единицы российской техники по пути мы не встретили. Тем не менее водитель-осетин сказал со вздохом: "Столько техники они в горы притащили. Неужели не ударят?" Приехав в Цхинвал, где уже земля дрожала под ногами от обстрелов, я написала заметку о том, что Россия готовится в случае агрессии начать операцию по принуждению Грузии к миру. Это "принуждение к миру" под впечатлением от увиденного родилось как-то само собой, мне никто ничего не "сливал", никаких планов я не знала и в отношении грузино-осетинского конфликта эту терминологию, по-моему, на тот момент еще никто не применял. Это была чистая интуиция.



Но потом, когда мы более суток сидели в подвале частного дома, по параллельной улице скрежетали грузинские танки, что-то взрывалось, а в хозяйском огороде совсем рядом с нашим убежищем уже слышалась грузинская речь, я решила, что интуиция меня подвела. Но помощь все же пришла. Колонна российской бронетехники двигалась нам навстречу по Транскаму, когда мы с группой журналистов покидали Южную Осетию в ночь с 9 на 10 августа. 10 августа российских военных уже встречали в Цхинвале с цветами и слезами радости. 12 августа Россия официально объявила об успешном окончании операции по принуждению Грузии к миру.



Казалось бы, хэппи-энд. Но до сих пор остаются вопросы. Почему решение о вводе российских войск было принято не сразу же после начала обстрела Цхинвала из РСЗО (23.36 7 августа) и заявления начальника штаба миротворческих операций Минобороны Грузии генерала Мамуки Курашвили о том, что Грузия начинает "восстановление конституционного порядка" (он сообщил об этом по телефону российскому командующему миротворцами Марату Кулахметову за несколько минут до начала операции, а в 0.30 с этим же сообщением выступил по грузинскому телевидению)? Или хотя бы не после того, как начался обстрел базы миротворцев и среди них появились первые убитые? Зачем Москве понадобилось выдерживать театральную паузу? Ведь еще чуть-чуть – и могли бы опоздать: грузины перекрыли бы Рокский тоннель. Аргументы тех, кто уверен, что начальство всегда право, обычно сводятся к тому, что надо было показать "мировому сообществу", что Грузия первая напала, чтобы РФ не обвинили в агрессии. Так ведь все равно обвинили. Россию обвинили бы в любом случае, неужели это еще до кого-то не дошло? Россия перед этим помогла Саакашвили, "сдала" Аджарию. Ей кто-то сказал спасибо? Напротив, Саакашвили сделал вывод, что так же, как и Аджарию, Москва сдаст и Южную Осетию.



А если бы операция по принуждению Грузии к миру была тогда доведена до конца – не было бы и того, что сегодня происходит на Украине. В 2008 году российская армии была остановлена на полпути. Виновники войны из числа грузинской верхушки не были арестованы, никто из них не понес наказания. РФ ограничилась тем, что признала Абхазию и Южную Осетию и разместила там свои базы. Был сделан расчет на то, что проигравшего войну Саакашвили и его банду грузины свергнут сами. Но революции не произошло. Отморозков удалось отстранить от власти только спустя 4 года, и сделано это было довольно мягко. Да, некоторые из них отсидели небольшие сроки. Но большинство бежало за границу с наворованным. А многие даже остались в политике благодаря "коабитации". Те, кто бежал, осели на Украине и принялись вредить России оттуда. Они принимали участие в Евромайдане и в убийствах пророссийских активистов в Одессе в Доме профсоюзов. Они создали "Грузинский легион" (запрещенная в РФ террористическая организация). Они занимают высокие посты в украинской разведке и других силовых структурах. Сейчас они готовятся взять реванш на предстоящих в Грузии парламентских выборах. И никто не может гарантировать, что им это не удастся.



Советский Союз не ограничился тем, что выгнал немецких нацистов со своей территории. Нет, он дошел до Берлина, водрузил над Рейхстагом красное знамя и добился наказания нацистских преступников и их пособников. Не всех, к сожалению. Но повешены или расстреляны были многие, на глазах у всего мира и ему в назидание. Урок был усвоен: страна получила 40 лет мирной жизни. Никто и подумать не мог о том, чтобы напасть на СССР, и даже если такие планы в чьих-то головах и рождались, то они получали красноречивое название "Немыслимое".



После самоубийства СССР этот образ неприступной твердыни начал постепенно размываться. Интенсивность конфликтов и степень вовлеченности в них Запада нарастала постепенно. Лягушку, как известно, варят медленно. Как бы ни отрицали это западные политики, но Саакашвили, безусловно, согласовывал с ними свои планы. Достаточно сказать, что грузинскую армию обучали американские военные инструкторы, причем по тем же программам, по которым ранее они готовили хорватских военных к захвату Сербской Краины в 1995 году. Восстановление "территориальной целостности" позволило бы Грузии вступить в НАТО. Несмотря на то, что этот результат достигнут не был, "пятидневная война" стала для западных специалистов своего рода "разведкой боем". Оценивалось не только состояние российской армии. Анализировалась скорость принятия решений, цепочки, по которым поступают команды, психологические особенности отдельных руководителей. Стремление не допустить излишней эскалации, пойти навстречу западным "партнерам", найти компромисс, решить дело миром – качества, безусловно, хорошие. Однако именно на этом сыграли "партнеры" при всех их последующих обманах. Давайте вспомним: соглашение украинской оппозиции с Януковичем, Минские соглашения, которые были обманом изначально, "жесты доброй воли" весны 2022 года, и вот теперь – военная интервенция на территорию России под разговоры о заключении мира.



Я считаю, и это только мое личное мнение, что в августе 2008 года Россия приняла правильные решения, но не довела дело до конца. Тем самым был создан опасный прецедент того, что нападение на российских граждан и российские вооруженные силы может остаться безнаказанным для должностных лиц, ответственных за это. И в этом смысле август 2008 открыл дорогу и в 2014 год, и в август 2024-го.



Марина Перевозкина Источник - МК

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