Разамбек Джамалов - чемпион Олимпиады по вольной борьбе в составе Узбекистана

14:03 11.08.2024

Российский борец Разамбек Джамалов, выступающий за Узбекистан, завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже. В финале он досрочно победил соперника из Японии. Это первое олимпийское "золото" Узбекистана по вольной борьбе за 20 лет.



