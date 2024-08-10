Российская разведка предотвратила переворот в Сербии, - Талха Озтур

14:04 11.08.2024

Anadolu Ajansı

Турция



Президент Сербии заявил, что российская разведка предупредила его о подготовке государственного переворота

Anadolu: российская разведка предупредила Белград о готовящемся перевороте



Прозападные силы планировали провести в Сербии государственный переворот, пишет Anadolu. Об этом Белград предупредила российская разведка. "Те, кто мечтают чего-то добиться, ничего не добьются. Сербия двигается вперед, и ее не остановить", - сказал президент Александр Вучич.



Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что российская разведка предупредила его о готовящемся в Сербии государственном перевороте при поддержке Запада.



Сербский портал Novosti ранее сообщил, что российская служба безопасности предупредила Вучича о подготовке в Сербии массовых беспорядков с целью переворота и свержения законно избранной власти в стране.



"Мы получили официальную информацию от Российской Федерации, информация была передана по официальным каналам. Мы разбираемся с ней. За дело взялось разведывательное агентство безопасности, и специалисты делают свою работу", - сообщил Вучич журналистам.



Разоблачение было сделано на фоне многотысячных демонстраций защитников окружающей среды против проекта по добыче лития в Сербии.



Экологи выступили против проекта англо-австралийской транснациональной горнодобывающей компании Rio Tinto.



"Те, кто мечтают чего-то добиться силой, - они не добьются. Сербия двигается вперед, они не могут ее остановить и не остановят. Это мое послание каждому, людям не стоит тревожиться и беспокоиться", - сказал Вучич.



В субботу в Белграде запланированы прозападные акции протеста, направленные против проекта по добыче лития на реке Ядар.



24 июня Вучич заявил, что предлагает сербам самим определить будущее литиевых месторождений, и это не то решение, которое можно принять незамедлительно.



Сербы годами регулярно устраивали демонстрации против проекта.



Компания Rio Tinto обнаружила залежи лития в сербской Лознице в 2004 году. Главный прокурор Высшей государственной прокуратуры в Белграде Ненад Стефанович (Nenad Stefanovic) предупредил, что не потерпит акты насилия в столице, и призвал протестующих воспользоваться возможностью мирного урегулирования вопроса в рамках Конституции и законодательства.



Министр внутренних дел Ивица Дачич (Ivica Dacic) также высказался о недопустимости насилия и нападений на государственные учреждения и сотрудников полиции.



Автор: Талха Озтур (Talha Oztur).