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|Тхэквондистка из Узбекистана Светлана Осипова - вице-чемпионка Олимпиады
14:12 11.08.2024
Узбекистанская тхэквондистка Светлана Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже, уступив в финале сопернице из Франции. Это 12 медаль национальной сборной на Олимпиаде и 3 медаль на всех летних Играх среди женщин Узбекистана.
Тхэквондистка сборной Узбекистана Светлана Осипова 11 августа завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.
Чемпионка и вице-чемпионка мира, 24-летняя Осипова (свыше 67 кг) в 1/8 финала победила Астан Кэтрин Феге Батили из Кот-д'Ивуара с общим счетом 2:1 (4:2, 2:7, 0:0). Видео
В четвертьфинале узбекистанка без проблем одержала победу над вице-чемпионкой мира и чемпионкой Европы Ребеккой Макгоуэн из Великобритании - 2:0 (14:6, 14:2). Видео.
В полуфинале ей противостояла чемпионка и вице-чемпионка мира, двукратная чемпионка Азиатских игр Ли Да-бин из Южной Кореи. Светлана Осипова также победила со счетом 2:0 (3:3, 9:5) и впервые в карьере вышла в финал Олимпиады, гарантировав Узбекистану минимум серебряную медаль. Видео.
В финале Осиповой противостояла 22-летняя Альтея Лорен из Франции, чемпионка мира 2023 года и чемпионка Европы 2022 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио. Первый раунд выиграла француженка благодаря точному удару в голову (3:0), а в концовке соперницы получили по три балла, хотя удар Лорен был нанесен после окончания времени. При равенстве очков рефери решил, что представительница Франции была более активной, благодаря чему она стала победительницей Олимпиады - 2:0.
Светлана Осипова поблагодарила узбекистанцев за поддержку.
"Спасибо родному Узбекистану, всем болельщикам за поддержку. Я очень ощущала это на себе. К сожалению, не удалось завоевать золотую медаль, но это не повод отпускать руки. Спасибо всем большое. Всех обнимаю, люблю", - сказала она.
Это второе "серебро" и 12 медаль Узбекистана на Олимпиаде. Национальная сборная сохраняет 13 место в медальном зачете.
Это третья медаль на летних Олимпийских играх среди женщин в истории Узбекистана после Екатерины Хилько (трамполин) в Пекине-2008 и Диеры Келдиеровой (дзюдо) в Париже-2024. Осипова также первая тхэквондистка и спортсменка Узбекистана с серебряной медалью на Олимпиадах.
Светлана Валерьевна Осипова родилась 3 мая 2000 года в городе Чирчик Ташкентской области. С 2016 года является представительницей сборной Узбекистана по таэквондо WT. Первый тренер - Пахлавон Собиров, в настоящее время занимается под руководством Павла Хана.
Узбекистанка успешно выступает в самой тяжелой весовой категории среди женщин. В частности, в 2017 году на Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде удостоилась серебра. На Азиатских играх Джакарта-2018 в индивидуальной программе завоевала бронзу. Также на Азиаде Ханчжоу-2022 в индивидуальном направлении и командном-миксте заняла третье место. Осипова на Играх Исламской солидарности Баку-2017 выиграла бронзовую награду.
Спустя 4 года, на Играх Конья-2021 таэквондистка улучшила свой результат, поднявшись на высшую ступень пьедестала. На чемпионате мира в 2022 году в мексиканском городе Гвадалахара завоевала золотую медаль. В 2023 году в первенстве мира в Баку Светлана Осипова удостоилась бронзы. Участница Олимпиады Токио-2020. В 2019 году награждена государственной премией "Зульфия".