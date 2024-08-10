Тхэквондистка из Узбекистана Светлана Осипова - вице-чемпионка Олимпиады

14:12 11.08.2024

Узбекистанская тхэквондистка Светлана Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже, уступив в финале сопернице из Франции. Это 12 медаль национальной сборной на Олимпиаде и 3 медаль на всех летних Играх среди женщин Узбекистана.



Тхэквондистка сборной Узбекистана Светлана Осипова 11 августа завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.



