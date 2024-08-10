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Санкции наоборот. В Азии объявили бойкот западным производителям продуктов, - Financial Times
14:13 11.08.2024

Financial Times
Великобритания

Масштабные бойкоты в мусульманских странах бьют по западным брендам
FT: продажи западных напитков и продуктов в Азии падают из-за бойкотов

В мусульманских странах объявили бойкот западным брендам, пишет FT. Протестующие призывают отказываться от товаров производителей, которых подозревают в поддержке Израиля. Эти акции больно ударили по продажам и доходам транснациональных корпораций.

Бойкотирование западных производителей напитков и продуктов питания в мусульманских странах бьет по доходам международных компаний и операторов франшиз, усугубляя влияние глобального падения потребительского спроса на их чистую прибыль.

От Египта до Индонезии, от Саудовской Аравии до Пакистана - везде потребители избегают покупки товаров таких компаний, как Coca-Cola, KFC, Starbucks, Mondelez и Pizza Hut в знак протеста против их поддержки Израиля в конфликте против Газы.

"Это небывалое событие. Продолжительность конфликта беспрецедентна", - на пресс-конференции во вторник сказал Амарпал Сандху, исполнительный директор компании Americana Restaurants, которая является владельцем брендов KFC, Krispy Kreme и Pizza Hut на Ближнем Востоке и Казахстане.

Это самый масштабный бойкот за последнее время, он объявлен в соцсетях, разгоняется правительствами и движениями за бойкот, отказ от участия и санкции. Это подчеркивает то, как социальные кампании могут разгореться внезапно и нанести удар по корпоративным гигантам.

В публикациях данных о прибылях за второй квартал многие транснациональные корпорации не решались затронуть эту тему и неопределенно ссылались на геополитическую напряженность, и лишь некоторые из них попытались напрямую оценить ее влияние.

Финансовый директор компании по производству продуктов питания Mondelez Лука Зарамелла (Luca Zaramella) заявил, что бойкоты являются "ветром в лицо", из-за которого рост продаж компании на Ближнем Востоке упал во втором квартале на два процента. Производитель косметики L’Oréal также заявил о снижении роста продаж на два процента из-за бойкотов в первой половине года.

"Многие из этих компаний предприняли всеобъемлющие меры, чтобы замять шумиху вокруг бойкотов, - сказал аналитик Bernstein Данило Гаргиуло (Danilo Gargiulo). - Последнее, что им хотелось бы сделать, это раскрыть их влияние и спровоцировать дальнейшие возможные действия против своих брендов".

Хотя транснациональные корпорации смогли смягчить удар по продажам благодаря географическому и видовому охвату, операторы франшиз в странах, где бойкот особенно силен, не так легко выходят из положения.

Компания Americana Restaurants, владельцем которой является независимый эмиратский бизнесмен и инвестор из Дубая Мохамед Алаббар (Mohamed Alabbar), во вторник заявила, что ее доходы за второй квартал упали на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на открытие 81 ресторана за первую половину года.

"Влияние зависит от географического расположения, но нужно сказать, что бойкот еще ощутим", - заявил аналитикам Сандху.

KFC и Pizza Hut не дали немедленного ответа на запрос о комментариях.

Западные бренды, высказывающиеся на тему бойкота, изо всех сил отрицают поддержку какой-либо из сторон конфликта. Исполнительный директор McDonald’s Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), который в отчете по первой половине этого года сообщил, что конфликт по-прежнему "негативно влияет" на бизнес, и ранее осудил дезинформацию в адрес местных представителей компании.

Правительство Пакистана, где проживает второе по величине после Индонезии сообщество мусульман, в июле пообещало сформировать комитет для определения и бойкотирования продуктов компаний, которые "прямо или косвенно" поддерживают Израиль и его армию.

Этот шаг был предпринят после того, как в июле тысячи активистов исламистской партии на неделю перекрыли проезжую часть вблизи столицы Исламабада, требуя от правительства запретить все товары, связанные с Израилем.

Компания Coca-Cola İçecek, производящая напиток в Пакистане, сообщила, что за первые три месяца 2024 года продажи в стране упали почти на четверть. Вину за это возложили на "макроэкономические факторы", не упоминая о влиянии конфликта в Газе.

Исполнительный директор турецкого отделения компании Карим Яхи (Karim Yahi) в майском телефонном разговоре с аналитиками насчет бойкота признал, что "учитывая наше географическое расположение… имеются чувствительные моменты и наблюдается давление из-за войны на Ближнем Востоке".

"Мы полностью отказались от рекламы на пять месяцев, - сказал источник, знакомый с решениями американской компании Coca-Cola в Пакистане. - Это кризис, поэтому мы решили залечь на дно".

В некоторых магазинах колу заменили на менее презираемые местные альтернативы, но те, которые продолжают торговать продукцией Coca-Cola, сталкиваются с притеснениями, добавил источник.

Один из 20 крупнейших инвесторов в Coca-Cola İçecek сказал, что его компания уделяет пристальное внимание бойкоту, хотя его влияние трудно отделить от эффекта глубокого экономического кризиса в Пакистане. Он добавил, что любые влияния на Coca-Cola İçecek будут, скорее всего, краткосрочными.

Coca-Cola İçecek, компания Coca-Cola и пакистанский филиал PepsiCo не ответили на запрос о комментариях.

Местный представитель Starbucks’s в Малайзии Berjaya Food в мае сообщил, что во втором квартале продажи последовательно снижаются из-за бойкотов. За период, окончившийся 31 марта, потеря доходов составила 6,7 миллиона долларов, или 48 процентов.

Компания Starbucks в Индонезии подтвердила, что никоим образом не связана с войной на Ближнем Востоке. В Столице Джакарте многие заведения Starbucks размещают на дверях и столах таблички, проясняющие позицию компании по поводу конфликта.

"Starbucks не связана с политической повесткой. Мы не направляем доход на финансирование каких-либо правительственных или военных операций. Ни Starbucks, ни Говард Шульц (Howard Schultz) не поддерживают Израиль никоим образом", гласит надпись на плакатах, упоминающая бывшего генерального директору и самого известного руководителя компании из Сиэтла.

Всплеск антизападных настроений местами выливается в акты насилия. По сообщению местных СМИ, на этой неделе после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании толпа разгромила Starbucks в юго-восточной Турции.

В Египте PepsiCo столкнулась с ответной реакцией в мае после запуска рекламной кампании со слоганом "Продолжайте жаждать" на огромных билбордах. Бойкотирующие расценили его как издевку. Телевизионная реклама Pepsi с участием звезд, таких как певец Амр Диаб и египетский футболист Ливерпуля Мо Салах, вызвала шквал критики в соцсетях.

PepsiCo не дала немедленного ответа на запрос о комментариях.

"Я думаю, многие международные производители залегли на дно и уменьшили публичность, чтобы не провоцировать ответные кампании", - сказал Financial Times сопредседатель комиссии по промышленности и торговле Американской торговой палаты в Египте Алаа Хашим (Alaa Hashim).

Война в Газе совпала с огромным скачком инфляции в Египте: страна борется с катастрофической нехваткой долларов, которая привела к резкому падению стоимости египетского фунта. Снижение покупательной способности, вероятно, отчасти объясняет падение продаж, с которым сталкиваются бойкотируемые компании.

Хазем Тамими (Hazem Tamimi), владелец супермаркета в престижном каирском районе Замалек, сказал, что продажи продукции Coca-Cola, Pepsi, Ariel, Persil, Cadbury и Nestlé снизились наполовину.

Даже обеспеченные жители района "звонят и спрашивают минералку, но они хотят именно египетские бренды, а не Nestlé или Dasani (владелец - Coca-Cola), добавил он.

Бойкоты начались, когда западные бренды уже стали испытывать давление на родине. Производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и в результате теряют доход.

"За последние 10 лет мы наблюдаем постепенный сдвиг к большему протекционизму, традициям, национальным производителям и местным брендам, - говорит Гаргиуло из Bernstein. - Представление о том, что западные бренды премиальные, а местные товары - дешевле и хуже по качеству, отходит в прошлое".

Авторы: Мэйделин Спид из Лондона, Хамза Джилани из Исламабада, Хеба Салех из Каира, Хло Корниш из Дубая, Адам Самсон из Анкары, Ананта Лакшми из Джакарты и Ахмед Аль Омран из Джидды.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723374780


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