БРИКС: на путях выработки единой внешнеэкономической политики, - Дм.Нефедов

15:16 11.08.2024 БРИКС: на путях выработки единой внешнеэкономической политики

Согласование общих подходов усилит позиции незападного мира в ВТО



10.08.2024 | Дмитрий НЕФЕДОВ



На состоявшихся в конце июля с. г. консультациях в Москве министры экономики и торговли государств – участников межгосударственного объединения БРИКС выработали основы единой позиции по важнейшим вопросам внешнеэкономической политики. Окончательно сформулированную позицию (это планируется до конца текущего года) страны группы, согласно итоговому коммюнике, будут отстаивать в ВТО. В основном скоординированы подходы участников БРИКС по вопросам о цепочках международных товарных поставок, логистике, об ограничительных торговых мерах, мирохозяйственных взаимосвязях в сфере продовольственного сырья и готового продовольствия.



По завершении и согласовании итогового коммюнике возглавлявший делегацию России министр экономики Максим Решетников отметил, что "многие страны все более обеспокоены практикой увеличения торговых барьеров под предлогом защиты интересов национальной безопасности". Тем более недопустимы торговые санкции против каких-либо стран, принимаемые вопреки принципам участия в ВТО, Уставу ВТО и в обход ООН. Столь деструктивная внешнеэкономическая политика, по мнению российского министра, "усугубляет социально-экономическую ситуацию во многих странах, нарушает равноправие государств в мировой экономике и, соответственно, торговле". Выработка общей позиции стран БРИКС по этим и смежным вопросам, по словам Решетникова, позволит повысить дееспособность ВТО и "в целом нацелена на предотвращение разрывов в цепочках общемировой торговли".



Доля ВВП G7 и БРИКС в мировой экономике







Напомним, в этой связи, что "десятка" входящих в БРИКС государств (на 1 августа с.г.) не участвует в антироссийских санкциях. Не присоединились к ним и страны-кандидаты на участие в БРИКС или заинтересованные во вступлении в эту структуру (всего таких стран к настоящему времени насчитывается 28, включая Азербайджан, Алжир, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Зимбабве, Индонезию, Кубу, Кувейт, Пакистан, Сирию, Таиланд, Турцию, Южный Судан). Наряду с Россией, нелегитимные экономические ограничения введены Западом – в обход ВТО и ООН – также введены в отношении Венесуэлы, Зимбабве, Кубы, Сирии, Южного Судана.



При этом Таиланд и Индонезия планируют создать с ЕАЭС зону свободной торговли (ЗСТ), причем соответствующее соглашение с Джакартой уже готовится к подписанию до конца текущего года. Активно развиваются торгово-экономические связи РФ-ЕАЭС и с другими упомянутыми странами. Таким образом, ускоряется формирование обширной международной коалиции, выступающей против попыток коллективного Запада сохранить контроль за мировой торговлей, безуспешно пытающегося экономически (и политически) изолировать "строптивые" государства.



Согласно коммюнике по итогам московских переговоров, участники БРИКС выступают против антиконкурентных торговых мер, препятствующих индустриализации и экономической модернизации стран, а также против "все более сложных ограничений, вводимых против отдельных компаний", а также "затрагивающих экспорт технологий, доступ к портам и другим способам доставки, затрудняющих проведение платежей".



Относительно цепочек товарных поставок отмечено, что "страны БРИКС относятся к числу крупнейших обладателей природных ресурсов, в том числе критически важных". Эти ресурсы "могут эффективно использоваться в совместных цепочках поставок", однако в БРИКС "настороженно относятся к усилиям ЕС по ограничениям к этим ресурсам, к получению доступа к таким ресурсам других стран в рамках торговых соглашений". Как известно, усилия транснациональных корпораций нацелены на колониальный вывоз природных ресурсов, что полностью противоречит национальным интересам государств, составляющих условный "Глобальный Юг". Думается, вовсе не случайно в московском документе содержится призыв к участникам межгосударственного объединения "активнее наращивать кооперацию в рамках торговых цепочек и развивать логистику", для чего необходимо совместно создавать "экономические и юридические стимулы для развития совместных промышленных и инвестиционных проектов, усиливать обмен технологиями для структурной трансформации и индустриализации в странах БРИКС". Кроме того, рекомендовано повышать "региональную связанность за счет интеграции различных видов транспорта", и этому процессу способствует активное развитие евразийских трансграничных логистических проектов, таких как "Срединный коридор" и МТК "Север – Юг".



Согласно коммюнике, участники БРИКС выступают против ограничений на поставки продовольствия и товаров для его производства, усугубляющих проблему нехватки продуктов питания во многих странах и провоцирующих угрозу массового голода во многих регионах Азии и Африки.



Не была забыта также и задача "облегчения доступа к торговому финансированию и быстрой, дешевой, прозрачной и инклюзивной системе трансграничных платежей". В этой связи отметим, что совместно с центральными банками партнеров по БРИКС Банк России прорабатывает запуск в 2025-26 гг. платформы BRICS-Bridge для взаиморасчетов в национальных валютах, включая цифровые, для чего планируется, помимо прочего, выпуск активов в соответствующих национальных валютах ЦБ РФ - цифровой рубль. Сформирован также и Пул условных валютных резервов, призванный стать альтернативой МВФ с его колониалистскими подходами, гарантируя экстренную помощь странам БРИКС в случае возникновения проблем с ликвидностью в их международных (де-факто долларовых) резервах. ПУВР предусматривает предоставление необходимых ресурсов, чтобы избежать приостановки международной торговли или даже дефолта по обслуживанию внешнего долга.



Участники московских консультаций договорились о проведении согласованной линии по вышеперечисленным и смежным вопросам в рамках ВТО, включая ее специализированный орган по торговым спорам. К сожалению, там пока еще "правит бал" коллективный Запад, препятствуя содержательным дискуссиям и, тем более решениям о нелегитимности западных санкций против России и других государств. Ранее, в июне стало известно о поддержке участниками БРИКС инициативы Москвы о создании зерновой биржи объединения и о начале соответствующих работ. "Страны БРИКС сейчас составляют порядка 30% всех пахотных земель мира. Мы совместно производим порядка 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире. Поэтому фактически страны БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности", – рассказала по итогам встречи глав профильных ведомств стран БРИКС в Москве министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Предполагается, что организационные вопросы по созданию зерновой биржи БРИКС будут завершены к октябрю 2024 года, до проведения очередного саммита в Казани. Как сообщил глава союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, валютой расчетов может стать одна из валют стран БРИКС, в том числе криптоверсия. Несмотря на имеющиеся сложности с расчетами, темпы экспорта зерна из России по-прежнему высокие. В текущем сезоне на внешние рынки уже поставлено 47 млн тонн зерна, в том числе 36 млн тонн пшеницы, причем рост поставок достигнут благодаря увеличению закупок со стороны новых стран-партнеров – Индонезии, Бангладеш, Алжира и др., которые, по-видимому, также смогут присоединиться к зерновой бирже БРИКС, повышая тем самым ее макроэкономическое значение.



Формирование единого продовольственного рынка может идти и отдельно от налаживания расчетов в национальных валютах, однако все же многое будет зависеть от решения вопросов, связанных с платежами, полагает руководитель департамента Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. Надежду на создание по итогам предстоящего саммита БРИКС в Казани независимой платежной системы высказывала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По мнению некоторых специалистов, при выборе подходящих моделей можно было бы учитывать успешный опыт создания платежных систем в рамках Совета экономической взаимопомощи (1949-1991) с использованием переводного рубля и многостороннего клиринга, когда задолженность страны по импорту могла быть покрыта за счет встречного экспорта и за счет поставок в третьи страны с учреждением эмитирующего специализированного банка и т.д.



Думается, вполне можно согласиться с мнением главы департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Евгении Майоровой в том, что общая внешнеэкономическая позиция стран БРИКС "также должна стать ответом на кризис в рамках ВТО: членам организации все сложнее договариваться друг с другом, а согласование позиций в рамках БРИКС может усилить переговорные позиции БРИКС-стран в ВТО". Источник - Фонд стратегической культуры

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