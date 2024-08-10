Ученые открыли новый вид ископаемых морских крокодилов. Имя им - эналиотесы

16:39 11.08.2024

JSP: гладкокожие крокодилы с плавниками населяли моря Европы 135 млн лет назад

Газета.Ru

11 августа,



Международная группа палеонтологов из Германии и Великобритании открыла новый вид древних морских крокодилов Enalioetes schroederi, или эналиотесов. Они жили около 135 млн лет назад в меловом периоде. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Systematic Palaeontology (JSP).



Эналиотесы относились к семейству Metriorhynchidae (метриоринхидов), представители которого внешне немного напоминали дельфинов. У них была гладкая кожа, ласты и хвостовые плавники. Морские крокодилы были хищниками широкого спектра, поедавшими кальмаров, рыбу и других водных рептилий.



"Эналиотес дает нам новое представление о том, как развивались метриоринхиды в меловой период. В юрский период метриоринхиды развили план тела, радикально отличающийся от других крокодилов - ласты, хвостовой плавник, потеря костной брони и гладкая кожа без чешуи. Эти изменения были адаптацией к морскому образу жизни", - отметили авторы открытия.

Палеонтологи добавили, что эналиотесы населяли мелкие моря, находившиеся на территории современной Германии.



Ранее ученые открыли новый вид динозавров, похожих на огромных, покрытых шипастой броней крокодилов. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://weekend.rambler.ru/read/53229258/?utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink