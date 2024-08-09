И.Левитас: Наступление в Курской области - заговор обреченных

18:39 11.08.2024 Игорь Левитас: Наступление в Курской области - заговор обреченных

9 августа 2024



По большому счету, я уже высказался по поводу событий в Курской области. Но формат моего дайджеста не дает мне возможность высказаться по теме полнее. Ибо то, что случилось, - очень и очень важно. Особенно для будущего. Почему для будущего? Да потому что понятно, что эта террористическая вылазка украинских войск будет подавлена. И не принесет Украине ничего, кроме новых мешков с трупами.



Дела военных аналитиков - обсуждать цели в этом "заговоре обреченных". Я в этом не понимаю и не считаю возможным про это высказываться. Где, какие цели, что захватить и прочее. Все, что я помню про российскую (советскую) армию в Курске, так это военный парад в ноябре 1971 года, в котором я имел честь принимать участие, ибо служил в войсках курского гарнизона.



Меня занимают другие вопросы. Последние дни, недели, даже месяцы русский мир как бы заблагодушествовал. И было от чего. Российская армия медленно, но верно двигалась вперед. Практически ежедневно освобождались новые поселки, села, городки. Продвижение бывало иногда до нескольких километров в день. Со стороны Киева все больше слышалась рассуждений о "мире". И вдруг прозвенел звоночек. Громкий, резкий, нехороший. И все мгновенно поменялось.



Вы знаете, что Коренево находится на расстоянии 19 километров от границы? Это как же ВСУ смогли пройти практически за день 19 км? А что, граница, тем более с воюющей страной, не охраняется? Чем вообще занималась российская разведка на границе с Сумской областью? Как могла Украина сформировать ударный кулак и кулак достаточно крупный?



Конечно, проще всего оперировать лозунгом: "Враг будет разбит - победа будет за нами!" Но враг еще не разбит. Да, он несет потери и достаточно ощутимые, да, у него на исходе живая сила, да, у него нет той поддержки на Западе, которая была даже год назад. Но у него по-прежнему есть оружие, которое ему бесперебойно поставляет Запад, у него еще остались элитные части, которые Зеленский бережет до последнего - им же еще защищать его в Киеве. Но такое впечатление, что об этом забыли. Когда волка загоняют в угол - он озлоблен и способен на бросок. А вы видели когда-нибудь, как ведет себя кобра, когда у нее не остается места для маневра? Против России воюет такое же животное - злобное и безрассудное. И оно будет защищаться вопреки обычной логике. Тут расслабляться нельзя.



Хотя повторюсь: я абсолютно уверен, что это все это - судороги агонизирующего зверя и конец противостояния все равно ясен. В истории бывали подобные случаи. Достаточно вспомнить 6 марта 1945 года. В этот день началась Балатонская операция. Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии против немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Советские войска отразили контрнаступление Вермахта под названием "Весеннее пробуждение". Я не буду подробно писать о ней, но поверьте мне - очень похоже.



Вот так, довольно прямо я перешел к другому, на мой взгляд, очень важному вопросу. Попробуйте посмотреть на случившееся другими глазами, под другим углом. То, что происходит сейчас в Курской области, я почти уверен, это не какая-нибудь новая задумка Генштаба Украины совместно с английской МI-6, это взятая из архива разработка нападения на Россию от начала 2022 года. Да, я уверен, что именно так развивались бы события в марте 2022 года, если бы по киевскому режиму не был нанесен превентивный удар.



Давайте вспомним историю. Но не ту, которую пытаются построить на лжи нынешние потомки нацистов, а настоящую. И.В. Сталин - фигура очень противоречивая. Но есть два его решения, которые имеют, по-моему, явную связь с нынешними временами. Финская война и присоединение Западной Украины, западной Белоруссии и Прибалтики. Сталин сделал и то и другое с одной очевидной целью - он отодвинул границу Советского Союза подальше от крупных городов, столиц, от промышленных производств, которые как раз и концентрировались вокруг Москвы и Ленинграда. И это был абсолютно правильный и расчетливый ход. Не будь его, гитлеровские войска уже через пару дней стояли бы под стенами Москвы и Ленинграда.



Но далее Сталин делает нечто совершенно противоположное. Он не наносит превентивного удара по немцам. Почему? Мы можем только гадать, и любая из догадок будет нести свою частицу правды. Поэтому первые же бои между Советским Союзом и европейским нацизмом проходили на нашей земле. Хотя, нанеси Сталин превентивный удар, бои бы шли уже на территории, захваченной вермахтом ранее.



Как мне кажется, Владимир Путин учел все плюсы и минусы сталинской стратегии. Новые-старые территории, которые по недоразумению входили в состав Украины… Стоп, я пишу неправильно. Они никогда не входили в состав Украины, они входили в состав Украинской Советской Социалистической республики. А это огромнейшая разница! Так вот, возвращение этих территорий - и есть отодвигание границы от столицы России. Это Путин взял за основу стратегию Сталина, для которого главной была, как и для Путина, защита своей страны. Многим не нравится, как это делалось и делается, но нельзя быть пятиалтынным и нравиться всем. Что же касается другого - превентивного удара, то Путин сделал то, что посчитал нужным. Ибо он исходил из того, что знал о ситуации. О которой мы, естественно, не знали.



Нынешние события в Курской области показали правоту Владимира Путина. Если бы не превентивный удар, то мы бы все это видели весной 2022 года. Причем в гораздо больших масштабах. И за Курской могла последовать Орловская, Тульская, а там уже и Московская область. Это контрнаступление украинских войск сыграло даже свою положительную (если можно сказать это в данной ситуации) роль. Оно показало, что ждало Россию в случае промедления с превентивным ударом. Промедление смерти подобно - так говорят. Это был тот случай.



Не люблю делать прогнозы, хотя многие и сбываются, но с этим наступлением скоро будет покончено. Армия Украины обречена. Власть Украины обречена. И как ни обидно мне говорить (все же семья моей мамы и сама мама - киевляне), украинский народ обречен. Во всяком случае, пока будет держаться за фальшивую власть, фальшивое прошлое и фальшивых героев. Источник - eadaily.com

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