Умер экс-глава Ингушетии генерал А.Аслаханов

18:42 11.08.2024

Умер чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов

Чеченский политик и общественный деятель Аслаханов умер на 83-м году жизни



ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Скончался известный чеченский политик и общественный деятель Асламбек Аслаханов, об этом сообщили РИА Новости его близкие.



"Сегодня утром скончался Асламбек Аслаханов, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги", - сказал собеседник агентства.



