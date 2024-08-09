 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.08.2024
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36-летний глава управления спорта города Алматы Е.Хайруллин умер в Париже
22:27 11.08.2024

В Париже умер руководитель управления спорта Алматы
Главе управления спорта Ердену Хайруллину было всего 36 лет. Сообщается, что он умер ночью от остановки сердца
09.08.2024 / трагедии и ЧП

Бакытгуль Окасова, ktk.kz, 8 августа

Чиновник из Алматы скоропостижно скончался в Париже. Главе управления спорта Ердену Хайруллину было всего 36 лет. Сообщается, что он умер ночью от остановки сердца.
Известно, что Хайруллин отправился в Париж в командировку. Он был в составе официальной делегации Казахстана. Свои соболезнования сегодня выразил аким Алматы Ерболат Досаев. Умершего он назвал профессионалом высокого уровня, который внес большой вклад в развитие спорта.
Ерден Хайруллин начал свою карьеру в 2012-м с должности главного специалиста. Также он трудился заместителем акима Алмалинского района. Руководителем управления спорта Алматы проработал всего два года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - КТК
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