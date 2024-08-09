36-летний глава управления спорта города Алматы Е.Хайруллин умер в Париже

22:27 11.08.2024

В Париже умер руководитель управления спорта Алматы

Главе управления спорта Ердену Хайруллину было всего 36 лет. Сообщается, что он умер ночью от остановки сердца

09.08.2024 / трагедии и ЧП



Бакытгуль Окасова, ktk.kz, 8 августа



Чиновник из Алматы скоропостижно скончался в Париже. Главе управления спорта Ердену Хайруллину было всего 36 лет. Сообщается, что он умер ночью от остановки сердца.

Известно, что Хайруллин отправился в Париж в командировку. Он был в составе официальной делегации Казахстана. Свои соболезнования сегодня выразил аким Алматы Ерболат Досаев. Умершего он назвал профессионалом высокого уровня, который внес большой вклад в развитие спорта.

Ерден Хайруллин начал свою карьеру в 2012-м с должности главного специалиста. Также он трудился заместителем акима Алмалинского района. Руководителем управления спорта Алматы проработал всего два года.