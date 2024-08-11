Баварского премьера Маркуса Зедера прочат в канцлеры Германии

00:06 12.08.2024

11.08.2024



Немцы увидели в премьере Баварии политика, способного спасти экономику страны

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



По мнению баварского премьера Маркуса Зедера, необходимость в переменах в Германии очевидна.

Опрос, проведенный в Германии специализированным институтом по изучению общественного мнения DrDoelin Wirtschaftsforschung, выявил самого компетентного в вопросах экономики политика. Он продемонстрировал резкое падение рейтинга действующего федерального министра экономики и климата Роберта Хабека. Первое же место респонденты отдали баварскому премьеру и главе Христианско-социального союза (ХСС) Маркусу Зедеру.

Если еще два года тому назад профильный министр Хабек считался самым компетентным экономистом в Германии, то сейчас откатился на шестое место. Причем его он разделил с канцлером Олафом Шольцем.



За лидером опроса Зедером следует федеральный министр финансов Кристиан Линднер. А впереди Хабека и Шольца оказались лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, глава партии "Альянс Сары Вагенкнехт", а также сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.



В исследовании отмечается, что особенно женщины (опрос проводился раздельно среди представителей мужского и женского пола) негативно реагировали на наличие компетентности в экономических проблемах у ведущих немецких политиков. 40% женщин вообще отрицали такую компетентность у нынешних руководителей страны. Как подчеркивают в институте, проводившем опрос, женщины более остро реагируют на рост цен в Германии в годы правления нынешней "семафорной" коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).



При этом наибольшую озабоченность рядовых граждан вызывает сейчас инфляция, достигшая в годовом исчислении 3,9%, что считается необычно высоким для Германии показателем. Как сообщают местные СМИ, страна очень медленно выходит из кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Ожидается, что прирост ВВП в этом году составит всего 0,4%. Рост промышленного производства замедлится по сравнению с прошлым годом и составит только 2,2% (в 2023-м он был на уровне 5,9%). А в 2025 году вообще снизится до 1,7%. Эксперты связывают это с ослаблением мировой конъюнктуры, а также отсутствием достаточного внутреннего спроса.



Любопытно, что вопрос об экономической компетенции политиков имел неожиданные последствия для консервативного блока ХДС/ХСС. Дело в том, что до сих пор неоспоримым лидером этого блока считался председатель ХДС Мерц, и, казалось, лидер ХСС Зедер принял к сведению тот факт, что единым кандидатом в канцлеры на предстоящих федеральных выборах 2025 года будет выступать именно Мерц. Но скорее всего под влиянием предвыборной кампании в США и в политических дискуссиях в Германии стал продвигаться на передний план вопрос о возрасте кандидата в канцлеры. И даже сам Мерц публично засомневался в том, может ли он в возрасте 75–80 лет оставаться на посту немецкого канцлера (сейчас ему 68 лет). Впрочем, как отмечает Берлинское радио, ответ на этот вопрос он намерен дать предстоящей осенью.



Вместе с тем обращает на себя внимание недавнее так называемое Летнее интервью Зедера Первому каналу немецкого телевидения ARD. В нем политик сделал упор на свой административный и управленческий опыт, которого нет у Мерца. Как отмечает мюнхенская газета Merkur, именно осенью после земельных выборов в восточногерманских землях – Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге – будет окончательно решен вопрос о едином кандидате в канцлеры от блока ХДС/ХСС.



Согласно последнему опросу, проведенному институтом по изучению общественного мнения Infratest, кандидатуру Зедера на посту канцлера приветствовали бы 98% респондентов. Это на 4% больше, чем показатель, касающийся кандидатуры Мерца.