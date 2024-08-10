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Колониальная карма. Миграционно-криминальный кризис в Северной Америке и Западной Европе имеет 2 причины, - Д.Ашимбаев
00:10 12.08.2024

Миграционно-криминальный кризис в Северной Америке и Западной Европе имеет под собой две основных причины

Данияр Ашимбаев, 8 августа 24

Миграционно-криминальный кризис в Северной Америке и Западной Европе имеет под собой две основных причины.
Во-первых, деградация традиционного общества - христианские ценности разваливаются под напором либеральной пропаганды, а существующая социально-экономическая модель не выдержала испытания глобализацией и, в частности, переноса значительной части производства в ЮВА.
Во-вторых, это прямое следствие "арабской весны" - инспирированного политическим и корпоративными элитами западного мира свержения сети авторитарно-светских режимов Северной Африки и Ближнего Востока, которые жесткими методами сдерживали межэтнические противоречия и радикальный исламизм в своих странах. Начало было положено американским вторжением в Афганистан (2001) и Ирак (2003), которое окончательно дестабилизировано регион.
Но есть еще одна причина, я бы сказал - кармического свойства. Западная цивилизация получает своего рода ответную волну от своей многовековой колонизаторской политики с геноцидом местного населения, работорговлей и выкачкой природных ресурсов Африки, Азии и Америки.

В современном информационном пространстве, построенным и контролируемым западным либерализмом, эта колониальная политика практически отсутствует или подается под соусом продвижения достижений западной цивилизации (передовой, демократической) в отсталые страны. По сути, "постколониализм", выражающийся в осуждении неправильной (незападной) модели развития, и есть неоколониализм, по соусом которого правильные, цивилизационные инвесторы захватывают природные ресурсы там, куда нельзя прислать авианосец.

***

На современные геополитические противоречия в мире, в частности, на желание и готовность ряда государств избавится от концепции однополярного мира давят два фактора.
Первый - это своего рода историческая память: Китай, Иран, Турция, Индия, страны Латинской Америки и арабского мира ну очень уж давно не выигрывали никаких войн (а некоторые - вообще никогда). Существующий военный потенциал представляет собой больше привесок к экономическому потенциалу и ресурс для локальных разборок с соседями, нежели претензию на полноценное лидерство.

Второй - отсутствие готовности взять на себя создание мировой финансовой системы, альтернативной доллару.
Вместе с тем, монополярка понемногу рушится. Западное политическое лидерство испытывается серьезный дефицит кадров и идей, перефразируя слова нашего президента. Скандалы с "Боингом" и "Интел" сильно подрасшатали миф об устойчивом технологическом превосходстве Запада. История с Афганистаном и Ираком, где США не смогли добиться никаких результатов, говорит сама за себя.
И здесь очень интересен феномен Израиля, который сделал западные правительства, заложником своего милитаризма и я бы даже сказал империализма. Другое дело, что Израиль ничего не может толком противопоставить арабской сетевой партизанщине.

С другой стороны, есть Россия, готовая и способная противостоять Западу (в принципе, что и происходит сейчас). Нужно понимать, что Россия-то ощущает себя частью "большой Европы" и только потом - "большой Евразии", но даже в дни полного торжества западников в Москве сам Запад всегда воспринимал ее как единственную серьезную угрозу своей цивилизации и полностью игнорировал российские представления о безопасности и ее устремленность к партнерству с ним.

Запад почему-то решил, что он выиграл Холодную войну, но это, будем откровенны, не так. Тот этап противостояния закончил балбес Горбачев, который в одиночку развалил КПСС, СССР, СЭВ и ОВД. Но это не была победа Запада, который прохлопал перестройку и то, к ему она приведет. Бузинная палочка, скажем так, осталась в Кремле, а Вашингтон не смог стать "четвертым Римом". А теперь уже и не сможет.

Источник - НГ
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