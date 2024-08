Эр-Рияду пытаются вернуть роль израильского щита, - И.Субботин

00:13 12.08.2024

11.08.2024



Саудовская Аравия опять получила доступ к американским боеприпасам

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Партнеров Израиля волнует, сможет ли он отразить ракетные удары Ирана.

США подтвердили снятие эмбарго на отправку Саудовской Аравии некоторых видов боеприпасов. Запрет, который действовал примерно несколько лет в отместку за неизбирательные удары по Йемену, стал одним из рычагов, которые администрация Джозефа Байдена в свое время пыталась использовать, уговаривая аравийского союзника на установление дипломатических отношений с Израилем. Однако сейчас открытие экспортных шлюзов для Эр-Рияда интересует Вашингтон с совершенно другой стороны: от стран Персидского залива ждут активного участия в перехвате иранских ударов по Израилю.

О том, что США снимают ограничение на поставки некоторых высокоточных боеприпасов в Саудовскую Аравию, ТАСС сообщил представитель Госдепартамента. "Мы будем рассматривать новые поставки на индивидуальной основе в соответствии с политикой передачи обычных вооружений, – заявил он. – Эта приостановка была введена в начале 2021 года". По словам дипломата, американская сторона намерена мониторить действия Эр-Рияда по снижению ущерба для гражданского населения в контексте йеменского конфликта. Однако, по словам собеседника агентства, Вашингтон готов "пересмотреть любые предлагаемые или ожидаемые поставки оружия, если получит достоверные сообщения о злоупотреблениях или нарушениях".



Стремление Белого дома смягчить политику в сфере оборонных поставок аравийскому союзнику обсуждается с конца минувшего года. Источники газеты The New York Times тогда отмечали, что существовавшее с 2021 года эмбарго на передачу королевству американских высокоточных бомб может быть отменено – в свете его готовности наладить диалог с хуситским движением "Ансар Аллах". Именно неизбирательные удары Саудовской Аравии по Йемену были одной из причин, по которым Белый дом решил оказать давление на своего ближневосточного союзника, ограничив тому доступ к оружию. Другим формальным поводом было произошедшее в 2018 году убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.



Снятие для Саудовской Аравии запрета на поставку высокоточных бомб американская сторона пыталась превратить в один из стимулов в рамках расширения "Авраамовых соглашений" – серии сделок об арабо-еврейской нормализации. Однако сейчас смягчение экспортной политики является, по-видимому, движением к заключению между Вашингтоном и Эр-Риядом двустороннего пакта в сфере обороны без увязки этого вопроса с арабо-израильской нормализацией. Отдельно для администрации Байдена важно уговорить аравийского союзника на обеспечение перехвата иранских ракет и дронов в случае расширения прямого конфликта между Ираном и Израилем на фоне убийства в Тегеране главы политбюро Исмаила Хании.



Как сообщила газета The Washington Post, руководство Израиля испытывает опасения, что сотрудничающие с США арабские страны не станут отражать иранские "прилеты" по территории еврейского государства. Еще во время апрельской эскалации Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли активное участие в успешном отражении комбинированных нападений Ирана на Израиль. Однако сейчас Иордания и Саудовская Аравия проинформировали США по дипломатическим каналам: они "не хотят, чтобы их воздушное пространство превращалось в зону боевых действий". Египет также заявил об отказе принимать участие в "отражении иранской атаки" на израильские позиции.



Израильский источник The Washington Post охарактеризовал такие сигналы арабских стран как "очень тревожные". По словам собеседника газеты, отношения между Израилем и странами арабского мира очень хрупки и прошли серьезный экзамен только один раз – при отражении массированного иранского удара в апреле этого года.



Еще в мае издание Politico сообщало, что ряд стран Персидского залива стал препятствовать США в проведении операций в Йемене и Ираке. По словам собеседников издания, причина, по которой аравийские государства вдруг стали показывать Вашингтону свое недовольство, заключается в том, что "они не хотят выглядеть так, будто выступают против Ирана". Арабский мир, подчеркивали официальные лица, не хочет казаться "слишком близким к Западу и Израилю по причинам, связанным с общественным мнением".



Как отмечает близкий к американскому разведсообществу аналитический центр Stratfor, передача наступательного оружия Эр-Рияду может возобновиться уже с 12 августа – в свете ирано-израильской эскалации. "Пытаясь повысить военный потенциал региональных союзников в условиях обострения на Ближнем Востоке, США скорее всего продадут Саудовской Аравии современные системы вооружений для противодействия Ирану и его прокси-силам", – говорится в анализе Stratfor. – Кроме того, с учетом фактического прекращения огня в рамках йеменской гражданской войны с апреля 2022 года и отсутствия у Саудовской Аравии желания участвовать в противодействии морским атакам хуситов в Красном море Соединенные Штаты, вероятно, будут меньше обеспокоены потенциально ненадлежащим использованием Эр-Риядом наступательного оружия в Йемене в конечном счете".