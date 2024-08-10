О послевоенной модели общества, - Максим Калашников

00:19 12.08.2024 Энтузиасты - мы!

о послевоенной модели общества

Максим Калашников



Итак, вместо уже забытой модели "суверенной демократии" по В.Ю. Суркову и концепции "энергетической сверхдержавы", ставшей предметом бесконечных шуток, сегодня выдвигается идея патриотического социализма. Программным заявлением по сему поводу стала статья шефа Минвостокразвития Алексея Чекункова "О "замещении бизнесменов" и патриотическом социализме" в РБК. Появился предмет для серьезного разговора.



Ставка на носителей идеи служения и созидания



Алексей Чекунков говорит о том, что нынешние менеджеры госкорпораций, чиновники и имеющиеся бизнес-магнаты оказались неэффективными. Они не сумели обеспечить научно-технологический и промышленный рывок РФ. Что, в общем, очевидно. Почему-то министр умолчал о том, что сегодня как раз частные предприниматели (но не сырьевые олигархи и никак не управляющие госкорпорациями) и реализуют инновационные проекты. Причем успешные. Просто вся окружающая макроэкономическая среда их давит и душит, они живут скорее вопреки, чем благодаря государственной политике. Приведу всего лишь несколько примеров.



Разве госкорпорации обеспечили производство отечественных лазерных станков / обрабатывающих центров? Нет, частные компании: "Лазеры и аппаратура" в Зеленограде и "Морсвязьавтоматика" в Санкт-Петербурге. Просто им очень трудно в условиях РФ выбиться в большие корпорации - мировые лидеры.



Кто успешно смог создать отечественное производство трансмиссий для агромашин и дорожно-строительной техники, чтобы не импортировать их? Частный "Ростсельмаш", команда Константина Бабкина. А кто создал отечественную автоматическую коробку перемены передач для тяжелой техники, которая сегодня - часть не менее важная и не менее сложная, чем двигатель? Команда Сергея Серебрякова на Кировском заводе. Вернее, на входящем в состав большого акционерного завода ПТЗ - акционерном же Петербургском тракторном. И хотя сам Серебряков - горячий социалист и адепт СССР, действует он сейчас в рамках частного предпринимательства и частно-государственного партнерства.



Кто развивает беспилотники двойного назначения с применением искина (искусственного интеллекта)? Фактически частные предприниматели - Вадим Жернов и Петр Кривохижин. Частники-энтузиасты, особенно из нынешних военных добровольцев, оказались быстрее и разворотливее госкорпораций. Кто смог разработать микросхемы отечественной архитектуры? Тоже частники, ярчайший пример коих - "Мультиклет" Бориса Зырянова. И не их вина, что у них нет возможности производить их дома, не заказывая на Тайване: для строительства фабрики чипов нужны триллионные вложения и изощренная система госсубсидий, без коих русские микропроцессоры получатся в 10 раз дороже чипов с Формозы.



Посетите заседания общественной ассоциации "Росспецмаш" - и увидите, сколько сделали в деле импортозамещения именно частные промышленники. Просто с нынешними налогами, высочайшими ставками по кредитам, растущими ценами на металл и вздувающимися энерготарифами они развернуться не могут, буквально вынуждены бежать в кандалах. Посмотрите, сколько нужного сделали по части технологического суверенитета страны ярославский заводчик Александр Шутов (производство промышленной оснастки) или владельцы компании "Тонар" (передовая прицепная техника)! В моем досье по "Карте Русской Мечты" - десятки примеров такого энтузиазма по частной инициативе, потенциальных научно-промышленных, высокотехнологичных прорывов. Которые, увы, при нынешнем экономическом курсе не могут вырваться из стадии "личинок". А каков потенциал у тех частно-общественных предпринимателей, которые производят недостающую в войсках технику для войны на Украине (см. мою статью "О народном ВПК: техноэнтузиасты и Министерство обороны" в "Завтра")? Ведь с таким же успехом они могут делать и мирную продукцию, и технику двойного назначения. Какую? Да те же винтолеты-автожиры, что разрабатывает в частном порядке семья Устиновых.



Имена сих людей не на слуху. Они не могут сравниться по известности с сырьевыми и финансовыми тузами из РСПП, сего "профсоюза олигархов". Равно как и с надменными главами госкорпораций и банков. Не устраивают такие ребята кутежей в Куршавелях или голых вечеринок. Но они, по сути, и есть тот самый кадровый резерв созидателей для возрождения и подъема страны. Для избавления от позорных сырьевой да импортозависимости. Для обретения русскими совершенно новых рынков. Чтобы мы могли выходить в мир в том числе, например, с удивительными вездеходами-амфибиями "Дрозд", что разработал коллектив еще одного частного предпринимателя - Сергея Терешенкова ("Балтийская машиностроительная компания").



Потенциально - без мертвящий бюрократии. О "кольцах" Шпеера и наследии Ванкова - Берии



Вижу тут огромный потенциал для быстрого развития РФ и преодоления нашей "онкологии" - повальной и все парализующей коррупции. Прежде всего потенциал в том, что такие люди - энтузиасты. Если им дать госсубсидии и долгие дешевые кредиты, они все пустят в дело, в свои любимые детища. А не украдут деньги. И собственными руками задушат тех, кто предложит им "распилить".



Но есть и другое - потенциальная кооперация таких людей и их предприятий. Та, что может победить уныло-узколобую, косную бюрократию. Напомним сию новую-старую идею. Как предлагают поступать лидер Кировского завода Сергей Серебряков и директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев? Итак, есть проект создания умной дорожно-строительной машины, грубо говоря. Для его воплощения не нужно создавать отдельной корпорации, тратя деньги и время на то, чтобы скупить имеющиеся заводы и достроить недостающие. Нет, в общий проект - в кооперацию, объединенную одной дирекцией, - входят заводы и фабрики разных владельцев, частные и государственные. Просто один участник, к примеру, умеет делать отличную коробку передач - автомат. Второй - дизель. Третий - ведущие мосты. Четвертый - подшипники. Пятый - кабину высокого качества. А вместе они создают ту самую чудо-машину, скажем, "Слава Новороссии". Совместно ее делая и совершенствуя, сообща имея сеть торговли и обслуживания техники, общую рекламу и т. д. Не конкурируя в данном случае, но разумно сотрудничая. Причем в рамках, например, кооперации предприятий РФ и Белой Руси. Никого не надо приватизировать и "раскулачивать": создается общее дело.



Что выходит? Что-то подобное "кольцам" Шпеера в военной промышленности Германии во Второй мировой. Тогдашний министр вооружений, архитектор Альберт Шпеер, придумал механизм кооперации. Итак, для производства, скажем, подводных лодок есть определенный круг компаний. Они формируют "производственное кольцо". Не нужны какие-то государственные чиновники сверх меры: все вопросы на совещаниях решаются с представителями кольца-кооперации. Участники коего сами быстро и оптимально решают проблемы между собой, экономя время и ресурсы.



Но Шпеер не был первым. В годы Первой мировой войны русский генерал Симеон Ванков применил механизм промышленной кооперации для производства снарядов, создав сеть из частных заводов. Принцип прост: у одного завода есть одна необходимая технология, у второго - другая, третий имеет возможность и оборудование для того, чего не могут делать другие. Вместе мы не конкурируем, а солидарно создаем общий продукт.



С такими же "кольцами" работал и глава Спецкомитета (1945–1953 гг.) при правительстве СССР Лаврентий Берия, осуществляя одновременно и атомный, и реактивно-авиационный, и ракетный, и зенитно-ракетный проекты. Приведенные примеры касаются военной сферы, но с таким же успехом можно осуществлять и гражданские проекты. Такие же солидарные структуры могут обеспечить нам производство легковых автомашин куда лучше, чем продукция ВАЗа; или производство космических аппаратов.



Возможность великого очищения



Мне неизвестны подробности концепции патриотического социализма. Но, как сказано в статье Чекункова, она уже предусматривает чистку элиты, выдвижение вперед созидателей и носителей идеи служения Отечеству. Что ж, кадры новых и толковых людей мы уже показали. Будет ли сопровождаться такая кадровая революция национализацией и тотальным огосударствлением? Вопрос острый и опасный.



Сырьевые предприятия можно национализировать, главное - поставить во главе их не крысоподобных "манагеров" с загребущими руками и кругозором обывателя (ярчайший пример - бывший замминистра обороны Т.В. Иванов). А вот национализировать машиностроительные и высокотехнологичные заводы под одну гребенку, чохом, нельзя! Если есть частники-подвижники, пламенные энтузиасты, то зачем менять их? Надо смотреть в каждом конкретном случае. Скажем, если частник отлично справляется с производством тракторов и комбайнов, то зачем его "раскулачивать" (даром или с компенсациями)? Пускай работает. Ежели частник Владислав Лобаев делает лучшие в мире снайперские винтовки, не раздувая штатов и себестоимости, зачем у него отбирать завод? Пускай государственными будут структуры Росатома. Но если частник создаст отличный проект миниатюрной АЭС, то зачем ему мешать? Пусть растет.



Давайте возьмем пример Роскосмоса. РФ страшно сдала свои позиции в космосе, ее обогнали не только США и ЕС, но уже и Китай с Индией. У нас был единственный прорывной проект, суливший мировое лидерство, - строительство межорбитального буксира "Нуклон" (или "Зевс") с ядерным двигателем (совместный проект Центра Келдыша, Росатома и РКК "Энергия"). Это - потенциально корабль для межпланетных перелетов. Огромное преимущество русских перед всем миром. Шестимегаваттный реактор плюс электрореактивные двигатели. Однако судьба проекта теперь неясна. С 2015 года его исключили из программы Роскосмоса. А теперь вроде бы его продолжат осуществлять - но в рамках совместного с Китаем проекта по лунным экспедициям. Футуролог Сергей Переслегин уже гневно высказался: зачем отдавать первородство китайцам? Почему единственный прорывной проект нашей сегодняшней космонавтики, сулящий нам цивилизационный прорыв, сделали каким-то побочным? Видимо, чиновники Роскосмоса решили, что он не дает скорых сиюминутных барышей (как услуги по запуску чужих спутников), а потому отодвинули его на обочину. А ведь это - проигрыш РФ в борьбе за геостационарные орбиты, отказ Русской цивилизации от способности творить чудеса. То есть делать то, чего не могут другие цивилизации.



Читаю строки Алексея Чекункова: "По моему собственному опыту перехода из "бизнес-среды" на государственную службу могу утверждать, что подавляющее большинство госслужащих вкалывают не за страх, а за совесть и искренне мотивированы решать проблемы людей. Вторая присущая нам особенность - культура созидания, наделяющая труд особым смыслом, порождающим гордость. Уместно вспомнить притчу о двух каменотесах, один из которых "тесал камень", а второй, делавший то же самое, - "строил храм". Второй - русский…"



Да, мы можем отобрать достойных людей (типа того же Сергея Павловича Королева), дабы сделать их главами государственных организаций. Но делать это тотальным явлением нельзя! Да и после смерти Сергея Павловича Королева космическая отрасль СССР сильно сдала по части смелости и футуристичности. Потому нужно задействовать и здоровую частную инициативу, и частно-государственное партнерство с подвижниками. Таковые механизмы - тема отдельная.



Бюрократия СССР была намного более технократичной и квалифицированной, нежели нынешняя российская. Но мы отлично помним, как советские чиновники умудрились бездарно упустить прорывы СССР. Они не развили мобильную телефонию Леонида Куприяновича, не сумели удержать первенство по спутниковой связи. Благополучно "утопили" экранопланные проекты Роберта Бартини и Ростислава Алексеева. Даже породив первый в мире элегантный гражданский джип-вездеход "Нива" (1977 г.), они и там отдали рынок иностранцам, не сумев развить перспективнейшее на тот момент направление. Снова рисковать наступить на те же грабли под знаменем патриотического социализма? Нет уж, увольте. Только не надо заводить шарманку, известную мне по лекциям общества "Знание" 1981–1982 годов! Об огромном превосходстве Запада в ресурсах, о бремени военных расходов Союза. Уясните, наконец: прорывные проекты, которые власть бездарно упустила, как раз и могли компенсировать материальное превосходство Запада и снизить тяжесть военных расходов СССР! Источник - завтра

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