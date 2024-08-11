Революция в Бангладеш не стала концом истории. Шейх Хасина улетела, но обещала вернуться

00:20 12.08.2024 11.08.2024,



Сформированное в конце прошедшей недели правительство, которое возглавил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус, называет своей первоочередной задачей нормализацию ситуации в стране после потрясений последних месяцев, жертвами которых стали сотни людей. Однако наступившая стабилизация может стать лишь передышкой перед новой битвой за власть. Сын свернутой премьерши Шейх Хасины заявил о намерении его матери вернуться в страну и бороться за победу ее партии "Авами лиг" на внеочередных выборах. Учитывая немалую поддержку Шейх Хасины в обществе и заявления новых властей о намерении ее судить, национальное примирение пока не предвидится.



Участники массовых антиправительственных акций в Бангладеш в ближайшие дни перестанут быть подозреваемыми в терроризме и подрывной деятельности. Такое решение было принято новым руководством Министерства юстиции страны. Открытые против них уголовные дела будут пересмотрены или закрыты. Первым шагом на пути к стабилизации станет освобождение всех несовершеннолетних, арестованных по обвинениям, связанным с протестами.



О снятии тяжких обвинений против участников протестного движения в Бангладеш сообщил возглавивший Министерство юстиции известный правовед, преподаватель юридического факультета Университета Дакки Азиф Назрул.



Весьма символично, что о резком развороте машины правосудия Бангладеш сообщил вошедший в новое правительство представитель профессорского состава столичного университета.



На протяжении многих месяцев этот вуз был центром молодежного протестного движения и главной опорой организации "Студенческое движение против дискриминации", которое в прошлый понедельник добилось бегства из страны премьер-министра Шейх Хасины.



Помимо возглавившего Минюст Азифа Назрула в состав временного правительства Бангладеш вошли сразу два лидера недавних студенческих протестов - Нахид Ислам и Махмуд Саджиб Бхуйян. Первый будет руководить Министерством телекоммуникаций и информационных технологий, второй - Министерством молодежи и спорта.



Кроме того, именно студенты, а не руководство армии первыми назвали имя человека, который в итоге возглавил временное правительство Бангладеш, приведенное к присяге в прошлый четверг.



Лауреат Нобелевской премии мира 84-летний Мухаммад Юнус, который во время произошедшего в стране переворота находился на лечении в Париже, принял сделанное ему предложение и срочно вернулся на родину, чтобы определить кандидатуры новых министров.



Выдвиженец студентов, несмотря на свой преклонный возраст, заявил о намерении лично курировать работу 25 министерств, включая Минобороны, а также управление вооруженных сил при переходном правительстве.



Спасать Бангладеш будет нобелевский лауреат Мухаммад Юнус

В целом состав нового правительства, которое формировалось в условиях жесткого цейтнота, выглядит весьма пестрым - в переходный кабинет вошли политики, общественные деятели, бывшие чиновники, отставные военные, а также гражданские активисты и лидеры студенческого движения.



Некоторые назначения выглядят весьма неожиданными. Так, Министерство промышленности возглавил правозащитник Адилур Рахман Хан. Издательница, писательница и правозащитница Фарида Ахтар, известная своей борьбой за права женщин в Бангладеш, получила портфель министра рыбного хозяйства и животноводства. Министром местного самоуправления стал бывший генпрокурор Хасан Арифф. Карьерный дипломат в ранге посла Супрадип Чакма займется развитием горной дорожной сети в регионе Читтагонг.



В то же время исполняющим обязанности главы МИДа стал бывший министр иностранных дел Бангладеш Тухид Хоссейн - карьерный дипломат, многие годы работавший в Азии, Африке и Европе, а также автор книги о взаимоотношениях Бангладеш с Евросоюзом и известный в стране обозреватель по вопросам международных отношений.



Самым же близким человеком к исполняющему обязанности премьера Мухаммаду Юнусу в переходном правительстве можно считать министра здравоохранения Нурджахан Бегум, которая в свое время стояла у истоков созданного им в середине 70-х годов прошлого века банка микрофинансирования Grameen Bank. Напомним, что Grameen Bank в свое время стал инструментом реализации схемы микрофинансирования социально-экономического роста "снизу", за которую Мухаммад Юнус и получил Нобелевскую премию мира 2006 года. После его выхода в отставку с должности управляющего директора банка в 2011 году госпожа Бегум заменила его на этом посту.



"Мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми. Нам нужно поддерживать баланс в отношениях с крупными странами",- заявил в конце прошлой недели и. о. главы МИД Бангладеш, воздержавшись от того, чтобы назвать международные приоритеты временного правительства.



По его словам, на данном этапе главная задача - восстановление законности и порядка, а решать вопросы отношений с внешним миром можно будет только после того, как завершится транзит власти и ситуация в стране войдет в нормальное русло.



Одним из последних бывших чиновников, ушедших со своих постов после того, как премьер-министр Шейх Хасина покинула страну, стал управляющий Банка Бангладеш Абдур Руф, который подал в отставку в конце прошлой недели, мотивировав свое решение личными обстоятельствами. Глава бангладешского Центробанка не появлялся на своем посту с 5 августа, когда Шейх Хасина улетела в Индию, где она находится до сих пор.



В то время как сама госпожа Хасина продолжает хранить молчание, заявления от ее имени продолжает делать ее сын Саджиб Вазед, проживающий в США. Сразу после того как его мать покинула страну, в интервью BBC Саджиб Вазед сообщил о том, что его мать крайне разочарована случившимся в стране и не намерена возвращаться в большую политику.



Как долгому правлению Шейх Хасины пришел конец

Однако спустя несколько дней представитель младшего поколения династии основателя государства Бангладеш Муджибура Рахмана стал делать уже другие заявления, сообщив, что у его матери, несмотря на произошедший в стране переворот, сохраняются политические планы и амбиции. "Моя мать официально не подала в отставку. Она планировала сделать заявление и подать в отставку. Но затем протестующие устремились к резиденции премьер-министра. И времени не было. Моя мать даже не собрала вещи. Согласно Конституции она по-прежнему является премьер-министром Бангладеш",- напомнил Саджиб Вазед в интервью агентству Reuters. По его словам, Шейх Хасина намерена вернуться на родину, когда будет объявлена дата внеочередных выборов, в ходе которых возглавляемая ею партия "Авами Лиг" ("Народная партия") намерена победить и сохранить за собой большинство в парламенте. Напомним, что партия Шейх Хасины одержала уверенную победу на выборах января этого года, прошедших, впрочем, при низкой явке избирателей, и получила большинство в парламенте, который теперь будет распущен.



В свою очередь, вошедшие в новое правительство представители протестного движения уже заявили о намерении судить Шейх Хасину, у которой в стране остается немало сторонников. "Мы хотим арестовать ее. Будет ли это сделано через обычную судебную систему или через специальный трибунал, мы обсуждаем, как это осуществить",- сообщил в интервью агентству Reuters вчерашний лидер студенческих протестов, а сегодня исполняющий обязанности министра почты, телекоммуникаций и информационных технологий Нахид Ислам.



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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