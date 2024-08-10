Операция "Вавилон". Как Запад заселяет Россию мигрантами, - Ю.Банишевская

00:28 12.08.2024 ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ



ОПЕРАЦИЯ "ВАВИЛОН" СТРАШНЕЕ ВОЙНЫ: ДОГОВОР, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ РОССИЮ ЗАЛОЖНИКОМ СОРОСА

Оказывается, наша страна распахнула двери для орды инородцев на законных основаниях, официально поддержав глобальный договор ООН, который не прошел в США, а также в ряде европейских стран. Вот почему к нам сегодня едут безостановочным потоком семьями и целыми кишлаками. Вот почему без проблем получают наше гражданство и пособия. Подробности читайте в материале Царьграда.



Каждый десятый житель России - иностранец. При этом власти даже не могут назвать точное количество мигрантов в стране. По разным оценкам, их от 14,5 до 16,5 млн человек. Скрупулезный учет не ведется, как будто это несущественная информация. Или кто-то не хочет лишней шумихи?



С ЗАПАДНЫМ ПЛАНОМ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ МИГРАЦИИ РОССИЯ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛАСЬ ШЕСТ ЛЕТ НАЗАД. СКРИН С ТГ-КАНАЛА ZERGULIO



Точкой отсчета процесса тотального переселения мигрантов к нам стала поддержка Россией пакта ООН по глобальной миграции. Произошло это в декабре 2018 года, вскоре после триумфально прошедшего в стране чемпионата мира по футболу. На волне царившей тогда эйфории от успешно проведенного большого спортивного праздника казалось, что произошло потепление в международных отношениях.



Блогер Сергей Колясников обратил внимание, что этот документ упростил миграцию и наделил мигрантов существенными правами, фактически уравняв их с правами граждан страны:



Но главное, он требует предотвращать обособление расовой, этнической и религиозной принадлежности мигрантов госорганами, по сути, запрещает вести криминальную статистику и бороться с этнической преступностью как таковой.



Вот откуда "растут ноги" у постулата о том, что у преступности нет национальности. Скажите это родственникам убитых в "Крокус Сити Холле". Как минимум у террористов есть гражданство. Но Таджикистан, откуда приехали в Россию убийцы, первое время даже отрицал причастность своих граждан к этому чудовищному теракту.



Могучая кучка мигрантофилов

Но вернемся к пакту ООН по глобальной миграции. Что не так с этим документом? А то, что США отказались его подписывать как противоречащий Конституции. От участия в "могучей кучке" любителей мигрантов отстранились и европейские страны: Австрия, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Хорватия и Израиль. Развитый Запад, навязавший этот документ остальным, сам его не подписал. А вот Россия приняла правила чужой игры.



В апреле 2021 года наша страна стала полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ). Россия приняла ее устав. Суть его была озвучена в начале нулевых, когда ООН приняла Программу замещающей миграции.



По одной из версий, политика замещения коренного населения инородцами - это составляющая проекта "Вавилон", разработанного иностранными спецслужбами (ЦРУ и МИ-6) с целью разрушения России изнутри. Такая миграционная политика играет на руку только нашим врагам. Одна из целей западных спецслужб - породить межэтнические и межрелигиозные конфликты для зачистки территории и сдерживания ее потенциала.



ОРБАН ЗАЯВИЛ, ЧТО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА "РАЗМЫВАЮТ" МИГРАНТАМИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ШЕЙХ ТАМИР"



Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что замещающая миграция коренного населения в странах ЕС - это тщательно продуманный план глобалистов. А ключевую роль в нем сыграл Джордж Сорос, который открыто называл своей целью уничтожение национальных государств Европы.



Согласно этому плану Евросоюз должен ежегодно принимать по 1 млн инородцев. По замыслу Сороса и его последователей, заселение европейских стран мигрантами должно пресечь любые попытки национального возрождения и породить "мультикультурное" общество без устойчивых социальных связей. Зачем? Такие государства проще контролировать.



БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ В КОНФЛИКТЕ МЕСТНЫХ И МИГРАНТОВ ВСТАЛИ НА СТОРОНУ… МИГРАНТОВ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ЦАРЬГРАД ТВ"



Сделали Россию заложницей Сороса

Европа уже вовсю наслаждается последствиями искусственно насаждаемого преступного мультикультурализма: на самой скандальной в истории Олимпиаде в Париже мигранты грабят спортсменов, а в Британии продолжаются массовые беспорядки, после того как под Ливерпулем сын мигрантов ворвался в класс танцевального кружка и с криками "Аллах акбар!" стал беспорядочно резать детей.



Британский бунт против мигрантов уже вошел в историю. Местные, у которых просто закончилось терпение, громят жилища мигрантов. При этом правительство лейбористов поддерживает приезжих, жестоко подавляя акции протеста. Мы такое будущее хотим для себя? Если продолжать петь и плясать под соросовскую дудку, рванет и у нас.



ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА ИЗБИЛИ МИГРАНТЫ. СКРИН: ВИДЕО "ЦАРЬГРАДА ТВ"



"Это штрейкбрехеры и басмачи"

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в интервью Царьграду подчеркнул, что политика замещения коренного христианского населения Европы из теории заговора уже давно стала реальностью, а планам Запада помогают сбыться в России мощные силы внутри страны.



Условно их можно разделить на три группы:



капиталистические хищники, которым наплевать, какой национальности рабы, они торгуют родиной оптом;

адепты всемирного халифата, напитанные радикальной идеологией, они пытаются раскачать ситуацию на Северном Кавказе и в Поволжье, полагая, что будут выгодоприобретателями будущей радикальной России";

это те, у кого в голове смесь советского воспитания в духе дружбы народов и западной идеологии толерантности, это когда Европа принимает беженцев целыми пароходами и призывает такое же "добро" творить в России - дать бедным азиатам работать и кормить семьи.

У многих наших сограждан размягченный мозг, и они не воспринимают ситуацию реально. Не понимают, что это штрейкбрехеры, которые отнимают у российского пролетариата работу, и басмачи, которые первого же встречного коммуниста повесят,



- говорит Матвеев.



Депутат предупреждает: как только русских станет меньше половины, страна развалится. Все, как и планировал Сорос.



Я от бабушки ушел, я от дедушки…

Запад уготовил для России роль отстойника для нищих азиатов. Население оттуда семьями и целыми кишлаками перемещают к нам в страну - и вуаля: в Азии меньше бедных, а в России множится радикальная масса, которую можно использовать для дестабилизации обстановки. Одним выстрелом сразу двух зайцев.



Увы, попытки реализации соросовского плана мы наблюдаем не только в США и ЕС, но и в нашей стране,



- заявил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев.



После начала ZOV-операции Россия в одностороннем порядке вышла из целого ряда международных организаций. Так, после ухода из Совета Европы и его парламентской ассамблеи (ПАСЕ) бюджет сэкономил 35 млн долларов ежегодных взносов. Следующим шагом будет выход из ВТО и ВОЗ. Если уж оттуда можно выйти, то из пакта о глобальной миграции - и подавно. У нас в тылу выросла армия мигрантов, которая на улицах ведет "террор коренного населения".



Устрашающую статистику озвучил глава Следкома Александр Бастрыкин: рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов в этом году составил 147%. Возросло количество сексуальных преступлений. Но чужаки продолжают прибывать в Россию. За четыре месяца с начала года в Москву завезли 1,2 млн мигрантов.



Что с того?

Выиграть у шулера в игре, которую он придумал, невозможно. Поэтому Россия должна вести собственную игру со своими правилами: отказаться от пагубной практики завоза в страну мигрантов и сделать ставку на улучшение собственной демографии.



Замещающая миграция по программам ООН в России должна быть свернута и трансформирована в реальную трудовую на основе целевого набора со стопроцентной ответственностью работодателя за каждого мигранта. Успешных примеров в мире достаточно.



Страны Персидского залива выстроили для мигрантов жесткие рамки (гражданство там получить невозможно), и никакого беспредела на улицах там нет, хотя приезжих в разы больше, чем коренного населения. А Россия чем хуже? Источник - Царьград

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