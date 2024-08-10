 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.08.2024
00:44  Иван Охлобыстин: Как я отношусь к украинцам… Мы не сможем сосуществовать
00:40  Харрис и Уолз вырываются вперед. Демократы склонили на свою сторону "колеблющиеся штаты"
00:28  Операция "Вавилон". Как Запад заселяет Россию мигрантами, - Ю.Банишевская
00:20  Революция в Бангладеш не стала концом истории. Шейх Хасина улетела, но обещала вернуться
00:19  О послевоенной модели общества, - Максим Калашников
00:13  Эр-Рияду пытаются вернуть роль израильского щита, - И.Субботин
00:10  Колониальная карма. Миграционно-криминальный кризис в Северной Америке и Западной Европе имеет 2 причины, - Д.Ашимбаев

00:06  Баварского премьера Маркуса Зедера прочат в канцлеры Германии
Воскресенье, 11.08.2024
22:27  36-летний глава управления спорта города Алматы Е.Хайруллин умер в Париже
18:42  Умер экс-глава Ингушетии генерал А.Аслаханов
18:39  И.Левитас: Наступление в Курской области - заговор обреченных
16:39  Ученые открыли новый вид ископаемых морских крокодилов. Имя им - эналиотесы
15:16  БРИКС: на путях выработки единой внешнеэкономической политики, - Дм.Нефедов
14:13  Санкции наоборот. В Азии объявили бойкот западным производителям продуктов, - Financial Times
14:12  Тхэквондистка из Узбекистана Светлана Осипова - вице-чемпионка Олимпиады
14:04  Российская разведка предотвратила переворот в Сербии, - Талха Озтур
14:03  Разамбек Джамалов - чемпион Олимпиады по вольной борьбе в составе Узбекистана
14:00  Невыученные уроки "Пятидневной войны": как Россию в августе проверяли на прочность
13:37  Сколько новых рабочих мест было создано в Таджикистане?
13:33  Узбекский боксер Баходир Жалолов - двукратный чемпион Олимпиады
13:08  "Помочь всем". Глава Курской общины мусульман спасает людей от обстрелов
13:07  На Китай "надвигается катастрофа".. демографическая, - А.Яшлавский
13:06  Английский бунт - бессмысленный и беспощадный, никак не стихает, - МК
13:02  Там будет город-джунгли. Зачем в Индонезии строят новую столицу Нусантара
12:59  Аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа
12:56  Узбекский боксер Абдумалик Халоков - чемпион Олимпийских игр
12:55  Талибы объявили годовщину падения Кабула (14 августа) государственным праздником
11:04  Мамбеталиев-гейт. Очередная крупная разборка среди кыргызских VIP
10:58  Бои за Суджу и Мартыновку: Укры вводит в Курскую область новые силы
10:50  Немец Бах оставляет пост главы МОК
09:30  Неадекватность, русофобия и смерть международного права, - Дм.Ростов
09:23  Упадок и разрушение: грозит ли рецессия экономике США, - Дм.Мигунов
09:04  США-Турция-Иран: Американские генералы через Эрдогана тайно уговаривают Тегеран пощадить Израиль, - Е.Тарасов
08:41  Курская битва: ВСУ контролируют неправильной формы прямоугольник, порядка 155 кв. км
00:29  Сказ про то, как вице-премьер Киргизии Россию напугать решил, - А.Каминская
00:25  Власти Японии ждут спрогнозированного чудовищного землетрясения
00:19  "Мне очень страшно, брат". Как страны ЦА готовят к войне против России
00:16  Ближний Восток: удары Израиля могут коснуться не только Ирана, - Л.Савин
00:15  Мигрантский кризис в Европе: бумеранг возвращается… - Е.Пустовойтова
00:14  Курдские отряды YPG вновь атаковали сирийскую армию Асада
00:02  Узбекистан дополнительно направит в Казахстан 500 млн кубометров воды для нужд фермеров
Суббота, 10.08.2024
23:27  Капитал ставит на силу. США скатятся к фашизму при любых раскладах, - Сергей Кожемякин
18:37  Курская битва: Зеленский использовал все козыри, элитные бригады ВСУ зарываются в землю, там и останутся
17:37  "Очередная красная линия стерта", - Дм.Дризе
15:41  Узбекский тяжелоатлет Акбар Джураев завоевал "серебро" Олимпиады
15:35  Транскаспийский газопровод: Чем больше богатство, тем больше забот, - Нургозель Байрамова
15:30  Тяжко виновен. Сидельца Саакашвили могут обвинить еще и в измене родине
15:27  Узбекский боксер Лазизбек Муллажонов завоевал "золото" Олимпиады
15:23  Северные Негоро: финны держали тайских гастарбайтеров на положении рабов
15:21  Давно известные лица: объявились кандидаты в президенты Молдавии
15:20  Узбекский борец Гуломжон Абдуллаев стал бронзовым призером Олимпиады
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Операция "Вавилон". Как Запад заселяет Россию мигрантами, - Ю.Банишевская
00:28 12.08.2024

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ

ОПЕРАЦИЯ "ВАВИЛОН" СТРАШНЕЕ ВОЙНЫ: ДОГОВОР, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ РОССИЮ ЗАЛОЖНИКОМ СОРОСА
Оказывается, наша страна распахнула двери для орды инородцев на законных основаниях, официально поддержав глобальный договор ООН, который не прошел в США, а также в ряде европейских стран. Вот почему к нам сегодня едут безостановочным потоком семьями и целыми кишлаками. Вот почему без проблем получают наше гражданство и пособия. Подробности читайте в материале Царьграда.

Каждый десятый житель России - иностранец. При этом власти даже не могут назвать точное количество мигрантов в стране. По разным оценкам, их от 14,5 до 16,5 млн человек. Скрупулезный учет не ведется, как будто это несущественная информация. Или кто-то не хочет лишней шумихи?

С ЗАПАДНЫМ ПЛАНОМ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ МИГРАЦИИ РОССИЯ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛАСЬ ШЕСТ ЛЕТ НАЗАД. СКРИН С ТГ-КАНАЛА ZERGULIO

Точкой отсчета процесса тотального переселения мигрантов к нам стала поддержка Россией пакта ООН по глобальной миграции. Произошло это в декабре 2018 года, вскоре после триумфально прошедшего в стране чемпионата мира по футболу. На волне царившей тогда эйфории от успешно проведенного большого спортивного праздника казалось, что произошло потепление в международных отношениях.

Блогер Сергей Колясников обратил внимание, что этот документ упростил миграцию и наделил мигрантов существенными правами, фактически уравняв их с правами граждан страны:

Но главное, он требует предотвращать обособление расовой, этнической и религиозной принадлежности мигрантов госорганами, по сути, запрещает вести криминальную статистику и бороться с этнической преступностью как таковой.

Вот откуда "растут ноги" у постулата о том, что у преступности нет национальности. Скажите это родственникам убитых в "Крокус Сити Холле". Как минимум у террористов есть гражданство. Но Таджикистан, откуда приехали в Россию убийцы, первое время даже отрицал причастность своих граждан к этому чудовищному теракту.

Могучая кучка мигрантофилов
Но вернемся к пакту ООН по глобальной миграции. Что не так с этим документом? А то, что США отказались его подписывать как противоречащий Конституции. От участия в "могучей кучке" любителей мигрантов отстранились и европейские страны: Австрия, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Хорватия и Израиль. Развитый Запад, навязавший этот документ остальным, сам его не подписал. А вот Россия приняла правила чужой игры.

В апреле 2021 года наша страна стала полноправным членом Международной организации по миграции (МОМ). Россия приняла ее устав. Суть его была озвучена в начале нулевых, когда ООН приняла Программу замещающей миграции.

По одной из версий, политика замещения коренного населения инородцами - это составляющая проекта "Вавилон", разработанного иностранными спецслужбами (ЦРУ и МИ-6) с целью разрушения России изнутри. Такая миграционная политика играет на руку только нашим врагам. Одна из целей западных спецслужб - породить межэтнические и межрелигиозные конфликты для зачистки территории и сдерживания ее потенциала.

ОРБАН ЗАЯВИЛ, ЧТО НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА "РАЗМЫВАЮТ" МИГРАНТАМИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ШЕЙХ ТАМИР"

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что замещающая миграция коренного населения в странах ЕС - это тщательно продуманный план глобалистов. А ключевую роль в нем сыграл Джордж Сорос, который открыто называл своей целью уничтожение национальных государств Европы.

Согласно этому плану Евросоюз должен ежегодно принимать по 1 млн инородцев. По замыслу Сороса и его последователей, заселение европейских стран мигрантами должно пресечь любые попытки национального возрождения и породить "мультикультурное" общество без устойчивых социальных связей. Зачем? Такие государства проще контролировать.

БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ В КОНФЛИКТЕ МЕСТНЫХ И МИГРАНТОВ ВСТАЛИ НА СТОРОНУ… МИГРАНТОВ. СКРИН С ТГ-КАНАЛА "ЦАРЬГРАД ТВ"

Сделали Россию заложницей Сороса
Европа уже вовсю наслаждается последствиями искусственно насаждаемого преступного мультикультурализма: на самой скандальной в истории Олимпиаде в Париже мигранты грабят спортсменов, а в Британии продолжаются массовые беспорядки, после того как под Ливерпулем сын мигрантов ворвался в класс танцевального кружка и с криками "Аллах акбар!" стал беспорядочно резать детей.

Британский бунт против мигрантов уже вошел в историю. Местные, у которых просто закончилось терпение, громят жилища мигрантов. При этом правительство лейбористов поддерживает приезжих, жестоко подавляя акции протеста. Мы такое будущее хотим для себя? Если продолжать петь и плясать под соросовскую дудку, рванет и у нас.

ДЕПУТАТА МАТВЕЕВА ИЗБИЛИ МИГРАНТЫ. СКРИН: ВИДЕО "ЦАРЬГРАДА ТВ"

"Это штрейкбрехеры и басмачи"
Депутат Госдумы Михаил Матвеев в интервью Царьграду подчеркнул, что политика замещения коренного христианского населения Европы из теории заговора уже давно стала реальностью, а планам Запада помогают сбыться в России мощные силы внутри страны.

Условно их можно разделить на три группы:

капиталистические хищники, которым наплевать, какой национальности рабы, они торгуют родиной оптом;
адепты всемирного халифата, напитанные радикальной идеологией, они пытаются раскачать ситуацию на Северном Кавказе и в Поволжье, полагая, что будут выгодоприобретателями будущей радикальной России";
это те, у кого в голове смесь советского воспитания в духе дружбы народов и западной идеологии толерантности, это когда Европа принимает беженцев целыми пароходами и призывает такое же "добро" творить в России - дать бедным азиатам работать и кормить семьи.
У многих наших сограждан размягченный мозг, и они не воспринимают ситуацию реально. Не понимают, что это штрейкбрехеры, которые отнимают у российского пролетариата работу, и басмачи, которые первого же встречного коммуниста повесят,

- говорит Матвеев.

Депутат предупреждает: как только русских станет меньше половины, страна развалится. Все, как и планировал Сорос.

Я от бабушки ушел, я от дедушки…
Запад уготовил для России роль отстойника для нищих азиатов. Население оттуда семьями и целыми кишлаками перемещают к нам в страну - и вуаля: в Азии меньше бедных, а в России множится радикальная масса, которую можно использовать для дестабилизации обстановки. Одним выстрелом сразу двух зайцев.

Увы, попытки реализации соросовского плана мы наблюдаем не только в США и ЕС, но и в нашей стране,

- заявил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев.

После начала ZOV-операции Россия в одностороннем порядке вышла из целого ряда международных организаций. Так, после ухода из Совета Европы и его парламентской ассамблеи (ПАСЕ) бюджет сэкономил 35 млн долларов ежегодных взносов. Следующим шагом будет выход из ВТО и ВОЗ. Если уж оттуда можно выйти, то из пакта о глобальной миграции - и подавно. У нас в тылу выросла армия мигрантов, которая на улицах ведет "террор коренного населения".

Устрашающую статистику озвучил глава Следкома Александр Бастрыкин: рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов в этом году составил 147%. Возросло количество сексуальных преступлений. Но чужаки продолжают прибывать в Россию. За четыре месяца с начала года в Москву завезли 1,2 млн мигрантов.

Что с того?
Выиграть у шулера в игре, которую он придумал, невозможно. Поэтому Россия должна вести собственную игру со своими правилами: отказаться от пагубной практики завоза в страну мигрантов и сделать ставку на улучшение собственной демографии.

Замещающая миграция по программам ООН в России должна быть свернута и трансформирована в реальную трудовую на основе целевого набора со стопроцентной ответственностью работодателя за каждого мигранта. Успешных примеров в мире достаточно.

Страны Персидского залива выстроили для мигрантов жесткие рамки (гражданство там получить невозможно), и никакого беспредела на улицах там нет, хотя приезжих в разы больше, чем коренного населения. А Россия чем хуже?

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723411680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
- Центральная Азия сближается
- Кадровые перестановки
- Проблемные вопросы бизнеса обсудили в Правительстве
- Колониальная карма
- Мифы и реальность атомной энергетики: семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение
- В Париже умер руководитель управления спорта Алматы
- О задержании религиозных радикалов
- Суд вынес приговор Т. за превышение власти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  