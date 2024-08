Харрис и Уолз вырываются вперед. Демократы склонили на свою сторону "колеблющиеся штаты"

Народ пошел за митингующими

Демократы Камала Харрис и Тим Уолз объехали пять колеблющихся штатов и обошли республиканских кандидатов в трех из них

Кандидаты в президенты и вице-президенты от демократов Камала Харрис и Тим Уолз завершили свое первое совместное предвыборное турне. Судя по свежим опросам, как минимум в трех из пяти ключевых штатов, которые дуэт почтил своим вниманием, выступление демократов встретило отклик: госпоже Харрис удалось вырваться вперед в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Республиканец Дональд Трамп же замерам общественного мнения не верит и настаивает, что именно он остается лидером президентской гонки.



Камала Харрис и Тим Уолз завершили свою первую неделю совместной предвыборной кампании митингом в Лас-Вегасе 10 августа. За пять дней дуэт демократов посетил пять штатов - Пенсильванию, Мичиган, Висконсин, Аризону и Неваду - в надежде поддержать импульс, который кампания госпожи Харрис получила после выхода действующего главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки.



Согласно данным общенациональных опросов, демократка за три недели самостоятельной борьбы за пост президента отыграла отставание от республиканца Дональда Трампа и даже смогла незначительно вырваться вперед по усредненным значениям массива социологических исследований. Некоторые опросы, как, например, Reuters / Ipsos, и вовсе показывают уход госпожи Харрис в отрыв, зафиксировав ее преимущество над экс-президентом в 5%: 42% против 37%. Правда, примерно в те же дни центр Rasmussen Reports отчитался о таком же лидерстве господина Трампа (49% против 44%). Из чего можно было сделать вывод, что оба опроса больше походят на статистическую аномалию.



Между тем с куда большим интересом общественность встретила первые серьезные замеры настроений избирателей колеблющихся штатов, которые, как ожидается, и определят исход противостояния 5 ноября.



Как показало исследование The New York Times / Siena College, проведенное 5–9 августа в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, прошедшую неделю Камала Харрис вполне может занести себе в актив. Так, во всех трех штатах социологи зафиксировали 50% поддержки у демократки против 46% - у Дональда Трампа.



Подобный результат, который, окажись он исходом реального голосования, скорее всего, обеспечил бы госпоже Харрис итоговую победу, был особенно примечателен по двум причинам. Во-первых, проведение опроса выпало на тот период, когда Камала Харрис уже выбрала себе в напарники Тима Уолза, который, по ее задумке, как раз и должен был помочь ей с привлечением симпатий избирателей в этих трех штатах. Во-вторых, именно с этих трех штатов демократический дуэт и начал свой поход на Белый дом, а значит, их предвыборные митинги, судя по всему, нашли отклик у местной публики.



При этом в Мичигане и Висконсине преимущество госпожи Харрис возрастало до 5% и 6% соответственно, если исследование также учитывало третьих кандидатов, главным из которых остается независимый претендент на Овальный кабинет Роберт Кеннеди-младший. В Пенсильвании, правда, отрыв демократки от республиканца в аналогичном же случае, наоборот, сокращался до 2%.



Как отмечает издание The Hill, фактор третьего кандидата вполне может сыграть определенную роль на выборах-2024.



Дело в том, что господин Кеннеди - довольно необычный кандидат, способный оттянуть голоса у политиков из обеих основных партий США. С одной стороны, Роберт Кеннеди - представитель влиятельного демократического клана, который, прежде чем запустить независимую кампанию, попытался бросить вызов господину Байдену на праймериз. Из-за его происхождения часть избирателей, симпатизирующих демократам, воспринимала господина Кеннеди как альтернативу партийному ставленнику. С другой - независимый политик придерживается довольно консервативной повестки, что также находит отклик у части потенциального электората господина Трампа. И пока Джо Байден был в игре, подавляющее большинство опросов показывало, что и без того отстающий от соперника президент США при раскладах с участием господина Кеннеди начинал отставать еще сильнее.



Однако с приходом в гонку Камалы Харрис изменилась не только динамика кампании, но и, вероятно, влияние фигуры Роберта Кеннеди на возможный результат. Эксперты призывают не переоценивать роль независимого кандидата, чья поддержка в целом по стране опустилась примерно до 5%, тогда как на пике могла доходить до 20%, но отмечают, что господин Байден вызывал негативные эмоции, в том числе у демократов, из-за чего господин Кеннеди казался недовольной им группе избирателей хорошей возможностью проголосовать против господина Трампа, не поддерживая действующего президента. У Камалы Харрис такой проблемы нет, а потому от ее электоральной базы Роберт Кеннеди "откусывает" гораздо меньший процент.



Тем временем Дональд Трамп в результаты опросов не верит и утверждает, что по-прежнему остается безусловным лидером гонки.



Экс-президент даже тот факт, что в последние недели он был малоактивен, объяснил своим преимуществом в общенациональных исследованиях, позволяющим ему делать паузы в предвыборных мероприятиях. По его мнению, "медовый месяц" Камалы Харрис скоро закончится, и американцы осознают, что в Белый дом пытаются попасть два "левых радикала", два "марксиста", стремящихся сделать из США "коммунистическую страну".



Как бы то ни было, большинство экспертов пока не видят никаких признаков прекращения роста популярности Камалы Харрис. И если демократка вместе со своим партнером Тимом Уолзом не наделает серьезных ошибок, то к концу августа она вполне может закрепиться в качества фаворитки гонки. Уже сейчас букмекерские компании, которые еще месяц назад оценивали шансы республиканца вернуться в Белый дом выше 60%, ставят на первое место уже госпожу Харрис. В среднем ее шансы на победу оцениваются в 52,5%, а Дональда Трампа - в 46%.



Как Тим Уолз собрался войти в резонанс с колеблющимися штатами

В связи с этим особое значение для господина Трампа приобретают дебаты, которые состоятся между кандидатами 10 сентября на телеканале ABC. И если дискуссия, прошедшая 27 июня между республиканцем и господином Байденом, была нужна прежде всего катастрофически отстающему демократу, то предстоящий словесный поединок может оказаться шансом перевернуть ход гонки уже для Дональда Трампа.



Примечательно, что о дебатах соперникам удалось договориться не сразу. Камала Харрис настаивала на заранее согласованной еще штабом Джо Байдена дате 10 сентября на ABC. Однако республиканец попытался перенести схватку на консервативный канал Fox, призвав к дискуссии 4 сентября. В итоге верх взяла все-таки позиция госпожи Харрис, которая, впрочем, выразила готовность после ABC подискутировать и на других площадках.



