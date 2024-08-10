Иван Охлобыстин: Как я отношусь к украинцам… Мы не сможем сосуществовать

00:44 12.08.2024

Как я отношусь к украинцам…

единственный кто придет на помощь в эти трагические для Украины времена - это Россия

Иван Охлобыстин



Я абсолютно уверен: если мы навсегда не решим вопрос с Украиной, мы опять воткнемся в эту же историю еще через 100 лет, а может быть, и раньше.



Ненавижу ли я украинцев? Этим вопросом, дорогие мои, я завершил предыдущий пост. Нет, не ненавижу. У меня много лучших друзей среди украинцев, Александр Захарченко был украинцем. Политические украинцы, верующие в "ще не вмерла", меня тоже не интересуют. Я езжу на Донбасс, в зону боевых действий, но услышанное и увиденное не вызывает во мне ненависти. Чем затрачиваться на эмоции и оценки, которые могут быть и неправомерными, лучше какое-то дело делать.



Что дальше будет с Украиной. Венгрия должна забрать свои исконные земли, тем более, там и живут венгры, и к ним не очень хорошо относятся. Есть территория у русинов. Не надо забывать о румынской истории. Само собой, Одесса, Николаев и вплоть до Приднестровья - это русская земля. Реально ли это? Все зависит от политической воли вышестоящих руководителей.



По моим предположениям, и, следуя из исторической логики, мы закрепимся по Днепру: ведь сейчас же требуют все какого-то перемирия. Ну, объективно - да, наверное, принудят всех и с той, и с другой стороны. Далее будет временное прекращение огня, потом покатится все дальше. Мы не сможем далее сосуществовать, это все равно, что вода и огонь. Я попытаюсь взять себя в руки, чтобы не взывать к душам погибших в этой войне, а чтобы строить планы на завтра.



Меня спрашивают, как строить планы на будущее, если есть ненависть - это видно по соцсетям, из телеграм-каналов. Что с этим делать? Победить. Мы победим однозначно, но сколько от нас еще потребуется времени и жертв… Мы этого тоже не знаем, все зависит от вышестоящих руководителей.



Повторюсь, у меня много друзей-украинцев, которые воюют на нашей стороне. Это - логичная часть нас. Мой товарищ-англичанин вообще не может отличить русских от украинцев, спрашивает, чем мы отличаемся. Я говорю - практически ничем. Украинцы – те же русские, просто нацизм вмешался.



Ранее я уже говорил, единственный кто придет на помощь в эти трагические для Украины времена - это Россия. Так было всегда, и, наверное, так и будет всегда. То, что Запад и его украинские слуги проиграют, было ясно с самого начала. Все остальное есть только варианты кровавого балагана, случающегося регулярно раз в сто лет.



Просто они за деньги, а мы - за справедливость, как мы ее понимаем. И это далеко не деньги: нас деньги делают несчастными, как бы парадоксально это ни звучало.



Нет, само собой, деньги нужны. Нужно обеспечивать семьи, нужно отстраивать города и дороги. Но деньги - это не жизненное задание; о деньгах стыдно мечтать, на деньги нельзя купить ни любовь, ни дружбу. Деньги - не цель, а лишь один из многочисленных способов ее достижения.



Цель - прожить жизнь с честью. А деньги и честь не коррелируются в масштабах вечности.