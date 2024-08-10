Москва обязана вмешаться в судьбу пророссийского казахстанского "сидельца" Ермека Тйчибекова

07:39 12.08.2024 Освобожденный Кремлем Яшин гастролирует в Берлине, а "наш человек" Тайчибеков топчет зону в Чимкенте

Москва обязана вмешаться в судьбу пророссийского политика Казахстана

Сергей Аксенов

В Берлине прошла публичная встреча освобожденного в результате обмена между Россией и странами Запада оппозиционного политика Ильи Яшина* с его сторонниками, сообщает RTVI. Около 700 человек слушали, развалясь на траве, своего нового кумира. До этого, 2 августа, Яшин вместе со своими "коллегами" по заключению Владимиром Кара-Мурзой* и Андреем Пивоваровым* дал большую пресс-конференцию.



Некоторые взгляды, транслируемые троицей, особенно стремление Яшина вернуться в Россию (он считает, что не имеет морального права "пасти" свою паству, находясь за рубежом) травмировали хрупкую психику либерально настроенной аудитории, жаждущую въехать в Москву на броне американских танков и под украинским флагом. В итоге, часть адептов громко заявили о своем разочаровании.



Тем не менее, события эти оживили российскую эмиграцию и не только. Обмен стал крупнейшим со времен СССР. Многие вспомнили знаменитое народное творчество той эпохи: "обменяли хулигана на Луиса Корвалана" (про размен диссидента Владимира Буковского на лидера чилийской компартии). В результате, политизированная публика начала строить догадки, какие еще комбинации обмена возможны. И возможны ли.



Не исключено, что прошедшая масштабная "расторговка" изначально задумывалась ради одной единственной и главной цели - вытащить из немецкой тюрьмы российского офицера Красикова, осужденного пожизненно за ликвидацию чеченского террориста. Ради этого Кремль был готов отдать Западу Навального. Но тот внезапно умер, и схему пришлось менять, спешно создавая "обменный фонд" из второстепенных персонажей.



Так все было или нет, общество узнает, наверное, не скоро. Но сам факт удачного обмена позволяет теперь Западу оказывать давление на власть, требуя вызволения "своих". Каким критерием для их определения следует пользоваться? В Россию в ходе международного обмена вернулись "настоящие люди", для которых "верность присяге и верность своей Родине - не пустой звук", сформулировала Маргарита Симоньян. Можно взять за основу.



Верность присяге - частный случай верности Родине. Солдат, офицер, армии или спецслужбы - "свой" дважды. Он и присягу давал, и Родине служит. Но есть и другие "свои" - те, кто верен нашей стране, как духовной Родине, живет и действует в ее интересах, часто даже не будучи гражданином РФ. Более того, испытывая противодействие властей своих стран, да еще и при попустительстве Москвы.



Хрестоматийный пример - Ермек Тайчибеков, русофил из Казахстана, отбывающий за свои пророссийские убеждения десятилетний срок в колонии Чимкента (местные теперь произносят "Шимкент"), куда он был переведен после двух лет пребывания в пыточных условиях лагеря в Степногорске - на севере республики. И это уже второй срок Ермека, полученный им за то, что он упорно не хочет "понять", чего от него требует Акорда**.



"Непонимание" Тайчибекова объясняется невероятной крепостью его политических убеждений. Рожденный в Советском Союзе, он уверен, что евразийским народам удобнее, естественнее, жить вместе, а не разделяться по тесным национальным квартирам. Русские и казахи - части одной большой цивилизации. И сколько не били его в карцерах за годы заключения, Ермек продолжает настаивать на своем.



Вот кто должен был быть в кремлевском списке на обмен кандидатом № 1, наряду с Красиковым. Политический деятель с пророссийскими взглядами и репутацией несгибаемого борца представляет никак не меньшую ценность, чем офицер спецслужб, поскольку влияет на внешнеполитический вектор своей страны. Будет ли соседний Казахстан за Россию или против - вот какой решается сейчас вопрос.



И это не гипербола. О том, что США и ЕС после начала СВО особенно рьяно взялись "окучивать" страны Центральной Азии (тот же Казахстан), науськивают их на Россию, было известно давно. Однако, Москва как всегда старалась "не нагнетать". В итоге Запад все же добился соучастия Астаны в реализации антироссийских экономических санкций, а теперь и вовсе поощряет сколачивание антироссийского военного союза.



8−9 августа в Астане прошел саммит стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на котором в качестве приоритета будущей совместной деятельности Токаев назвал "кооперацию в сфере оборонной политики и безопасности". Сейчас такая кооперация реализуется вместе с Россией в рамках ОДКБ. Новый смежный формат означает, что Москву выдавливают из региона.



С этого года стороной этого саммита неожиданно стала… Япония. Какое она имеет отношение к Центральной Азии? При этом Токио - "непотопляемый авианосец" США, на глазах превращается во все более активного проводника их интересов. Вашингтон втянул Японию в блок AUKUS - тихоокеанский НАТО. Британский же министр иностранных дел и вовсе повадился ездить в Центральную Азию, как к себе домой.



В этих геополитических реалиях России следовало бы активно "выращивать" своих политических лидеров. А если мы этого не умеем (как СССР с его Коминтерном), то выискивать или хотя бы не отталкивать уже готовых. Таких как Ермек Тайчибеков. Приглашать их в Россию, встречаться, поддерживать, поощрять, а если они оказались в тюрьме, то защищать, добиваться хороших условий, но лучше всего вытаскивать на волю.



Так что же мешало включить Ермека Тайчибекова в большой обмен? И что мешает Москве вызволить его сейчас? Например, обменяв на лидера казахстанской диаспоры Полата Джамалова, задержанного некоторое время назад в Москве. Или кого-то другого. Или же использовать иные способы: дать Ермеку российское гражданство (и помочь ему отправиться на СВО, о чем он сам просит), лично договориться с Токаевым. Да мало ли вариантов…



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Только что российский паспорт получил боец СВО из Киргизии Аскар Кубанычбек, о котором писала и не раз "СП". Можем же, когда захотим! "Почему им МИД не помогает выйти из застенков казахского местного гестапо?



Пример: Ермек Тайчибеков. Посадили на семь лет за пророссийские настроения. Свободу Ермеку Тайчибекову!" - написала в комментариях к новости одна из читательниц.



Но Москва почему-то медлит, бездействует. Понятно, что во время спецоперации много других забот, но и до СВО российские власти так и не удосужились включиться в проблему активно.



Сейчас и вовсе тему двигают лишь неравнодушные частные лица: правозащитники, юристы, журналисты, политические активисты, помогающие Ермеку из человеческого сочувствия, уважения.



Те из них, кто обладает хотя бы каким-то формальным статусом, возможностями, стараются тормошить власти. Так, депутат Госдумы Константин Затулин недавно отправил запросы в МИД РФ - Лаврову, и омбудсмену Москальковой (есть в редакции) с просьбой проследить за условиями содержания Ермека в колонии и тем хоть как-то облегчить его участь. Сам факт внимания России защитит заключенного от крайностей.



Лучше этого может быть только свобода.



* Внесены Минюстом в реестр иноагентов и в перечень СМИ-иноагентов.



** Резиденция президента Республики Казахстан. Является штаб-квартирой Администрации президента Казахстана. Источник - свободная пресса

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