Региональные банки КНР стали прекращать прием платежей из России

08:16 12.08.2024

"Известия": региональные банки КНР перестали принимать платежи из России

Борислав Агаджанов



Региональные банки КНР перестали принимать платежи из России. Об этом, ссылаясь на представителей российских компаний, сообщает газета "Известия".



По их сведениям, небольшие китайские региональные банки ранее охотно осуществляли платежи в Россию. Однако с декабря прошлого года они стали отказываться принимать платежи в долларах из России. Затем их отказ стал распространяться и на транзакции в юанях. В дальнейшем из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками товаров в Россию.



Эксперты объясняют появившиеся проблемы нежеланием китайской стороны подвергаться санкциям США. Их риск перевешивает у китайских банков всю выгоду сотрудничества с российским бизнесом.



По мнению одного из источников издания, возникшие проблемы с банковскими расчетами требуют серьезной проработки и принятия новых решений.



До этого сообщалось, что Китай и Россия могут перейти на торговлю по бартеру.



Ранее России предрекли сокращение внешней торговли в два раза.