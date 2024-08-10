Региональные банки КНР стали прекращать прием платежей из России

|22:27 36-летний глава управления спорта города Алматы Е.Хайруллин умер в Париже
18:42 Умер экс-глава Ингушетии генерал А.Аслаханов
18:39 И.Левитас: Наступление в Курской области - заговор обреченных
16:39 Ученые открыли новый вид ископаемых морских крокодилов. Имя им - эналиотесы
15:16 БРИКС: на путях выработки единой внешнеэкономической политики, - Дм.Нефедов
14:13 Санкции наоборот. В Азии объявили бойкот западным производителям продуктов, - Financial Times
14:12 Тхэквондистка из Узбекистана Светлана Осипова - вице-чемпионка Олимпиады
14:04 Российская разведка предотвратила переворот в Сербии, - Талха Озтур
14:03 Разамбек Джамалов - чемпион Олимпиады по вольной борьбе в составе Узбекистана
14:00 Невыученные уроки "Пятидневной войны": как Россию в августе проверяли на прочность
13:37 Сколько новых рабочих мест было создано в Таджикистане?
13:33 Узбекский боксер Баходир Жалолов - двукратный чемпион Олимпиады
13:08 "Помочь всем". Глава Курской общины мусульман спасает людей от обстрелов
13:07 На Китай "надвигается катастрофа".. демографическая, - А.Яшлавский
13:06 Английский бунт - бессмысленный и беспощадный, никак не стихает, - МК
13:02 Там будет город-джунгли. Зачем в Индонезии строят новую столицу Нусантара
12:59 Аккаунт предвыборного штаба Трампа взломали из-за рубежа
12:56 Узбекский боксер Абдумалик Халоков - чемпион Олимпийских игр
12:55 Талибы объявили годовщину падения Кабула (14 августа) государственным праздником
11:04 Мамбеталиев-гейт. Очередная крупная разборка среди кыргызских VIP
10:58 Бои за Суджу и Мартыновку: Укры вводит в Курскую область новые силы
10:50 Немец Бах оставляет пост главы МОК
09:30 Неадекватность, русофобия и смерть международного права, - Дм.Ростов
09:23 Упадок и разрушение: грозит ли рецессия экономике США, - Дм.Мигунов
09:04 США-Турция-Иран: Американские генералы через Эрдогана тайно уговаривают Тегеран пощадить Израиль, - Е.Тарасов
08:41 Курская битва: ВСУ контролируют неправильной формы прямоугольник, порядка 155 кв. км
00:29 Сказ про то, как вице-премьер Киргизии Россию напугать решил, - А.Каминская
00:25 Власти Японии ждут спрогнозированного чудовищного землетрясения
00:19 "Мне очень страшно, брат". Как страны ЦА готовят к войне против России
00:16 Ближний Восток: удары Израиля могут коснуться не только Ирана, - Л.Савин
00:15 Мигрантский кризис в Европе: бумеранг возвращается… - Е.Пустовойтова
00:14 Курдские отряды YPG вновь атаковали сирийскую армию Асада
00:02 Узбекистан дополнительно направит в Казахстан 500 млн кубометров воды для нужд фермеров
|Региональные банки КНР стали прекращать прием платежей из России
08:16 12.08.2024
"Известия": региональные банки КНР перестали принимать платежи из России
Борислав Агаджанов
Региональные банки КНР перестали принимать платежи из России. Об этом, ссылаясь на представителей российских компаний, сообщает газета "Известия".
По их сведениям, небольшие китайские региональные банки ранее охотно осуществляли платежи в Россию. Однако с декабря прошлого года они стали отказываться принимать платежи в долларах из России. Затем их отказ стал распространяться и на транзакции в юанях. В дальнейшем из-за этого могут возникнуть проблемы с поставками товаров в Россию.
Эксперты объясняют появившиеся проблемы нежеланием китайской стороны подвергаться санкциям США. Их риск перевешивает у китайских банков всю выгоду сотрудничества с российским бизнесом.
По мнению одного из источников издания, возникшие проблемы с банковскими расчетами требуют серьезной проработки и принятия новых решений.
До этого сообщалось, что Китай и Россия могут перейти на торговлю по бартеру.
Ранее России предрекли сокращение внешней торговли в два раза.