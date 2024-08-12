Армения еще поживет. В Баку решили отложить вопрос Зангезурского коридора, - Игорь Кармазин

09:10 12.08.2024 12 августа 2024,

С места в барьер: почему Азербайджан отказывается от дороги через Армению

В Баку решили отложить вопрос Зангезурского коридора

Игорь Кармазин



Серьезный прорыв произошел в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. В Баку сообщили, что решили вынести за скобки вопрос создания Зангезурского коридора, то есть дороги, которая связала бы республику с Турцией через территорию Армении. Эксперты говорят, что теперь выросли шансы на установление мира в Закавказье. Подробности - в материале "Известий".



Азербайджан отложил вопрос Зангезурского коридора

Серьезный прорыв произошел на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. В Баку сообщили, что решили вынести за скобки вопрос создания Зангезурского коридора, то есть дороги, которая связала бы республику с Нахичеванским эксклавом и Турцией через территорию Армении.



Об этом сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков. "По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести его [обсуждение] на более поздний этап. Мы не хотим усложнять работу над документом, поэтому решили исключить это из текста. Хотя все еще можем отразить в нем тот факт, что страны могут вернуться к вопросу в будущем", - подчеркнул он.



Амирбеков при этом добавил, что Баку продолжает настаивать на изменении конституции Армении, где содержатся отсылки к Карабаху. "Территориальные претензии к Азербайджану, закрепленные в действующей Конституции Армении, продолжают оставаться главным и, я бы сказал, практически единственным препятствием на пути дальнейшего прогресса. Мы хотим быть уверены, что соглашение станет своего рода торжественным договором, который сделает невозможным возвращение к реваншизму", - подчеркнул он.



В Армении позже сообщили, что стороны решили отложить не только вопрос Зангезурского коридора, но вообще всех транспортных коммуникаций. "По обоюдному согласию статья о региональных коммуникациях исключена из проекта мирного соглашения. Считаем необходимым подчеркнуть, что их выгодное разблокирование продолжает оставаться важной частью продвигаемой Арменией повестки и ее видения мира и экономического развития в регионе", - сказала пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.



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В чем причины

Зангезурский коридор - дорога, которую планировалось проложить по Сюникской области Армении, трасса позволила бы Азербайджану получить сухопутную связь с Нахичеванью и Турцией. При обсуждении проекта в Баку постоянно подчеркивали, что магистраль должна иметь особый статус, то есть армянские власти не должны взимать таможенные пошлины и проводить пограничные проверки. В Ереване эти требования категорически отвергали, называя их покушением на суверенитет.



При этом Азербайджан на своей территории многое делал для реализации проекта. По состоянию на начало 2024 года, готовность ж/д полотна составляла 45%, автодороги - 80%. Президент Ильхам Алиев демонстрировал решимость довести начинание до реализации. "Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану", - подчеркивал он.



Причин резкой смены позиции Азербайджана может быть несколько. С одной стороны, осенью прошлого года Баку договорился о прокладке коммуникаций с Ираном, стороны начали возводить автомобильный мост и таможенно-пограничный пункт. В мае нынешнего года Ильхам Алиев и Ибрахим Раиси встретились на приграничной территории и заверили друг друга, что работы идут с опережением графика. Понятно, что ни о каком особом статусе с Ираном речи нет, но острота проблемы для Азербайджана все-таки снизилась, прокладка Зангезурского коридора стала не такой критичной.



С другой стороны, для Азербайджана сейчас важно улучшить свой международный имидж. Дело в том, что в сентябре в республике пройдут парламентские выборы, а в ноябре Баку примет представительную конференцию ООН по климату COP29. Понятно, что Ильхаму Алиеву в этот период не хотелось бы слышать лишнюю критику, а снижение давления на Армению может быть положительно воспринято крупными державами и международными структурами.



Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Ибрахима Раиси на азербайджано-иранской государственной границе. 19 мая 2024 года



Третий момент - давление на Армению провоцирует обратную реакцию, в Ереване усиливаются протестные настроения. Нынешней весной в республике прошло несколько многотысячных митингов, на которых участники требовали жестче отстаивать интересы республики на переговорах с Азербайджаном. Вполне возможно, что в Баку решили снизить давление, чтобы не доводить дело до смены власти, ведь новые армянские руководители могут оказаться менее сговорчивыми.



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В этом смысле интересно, что одновременно с отказом от Зангезурского коридора азербайджанцы оставили одну приграничную позицию в районе армянского села Беркабер Тавушской области. Понятно, что жест этот во многом символический, но он важен с точки зрения политической риторики. Оппонентам Пашиняна внутри Армении будет сложнее упрекать того в односторонней сдаче национальных интересов, действующие власти получают аргумент в пользу своей дееспособности.



Азербайджанские пограничникиФото: РИА Новости/Алексей Куденко

В любом случае, теперь подписание мирного договора между двумя странами становится более реальным. Тем не менее препятствия все равно сохраняются. Так, зампред правящей партии, министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что в республике не намерены менять Конституцию по требованию Азербайджана. "У нас есть своя повестка, и переговоры продолжаются. Изменит Армения Конституцию или нет, это внутреннее дело Республики Армения и ее народа", - подчеркнул он.



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Что говорят эксперты

Армянский политолог Тигран Кочарян считает, что перспективы мирного договора остаются туманными.



- Азербайджан требует переписать Конституцию, но это довольно сложно сделать. Никол Пашинян не может решить вопрос росчерком своего пера, необходимо провести референдум. А в народе нет поддержки у этой идеи, поэтому пока все зависает на неопределенное время, - отмечает он.



Собеседник также добавляет, что Азербайджан полностью не отказывается от проекта Зангезурского коридора, речь идет о временном вынесении вопроса за скобки.



Железнодорожная станция в городе Ордубад Нахичеванской Автономной Республики, с которой, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, и должен соединиться Зангезурский коридор

Железнодорожная станция в городе Ордубаде Нахичеванской Автономной Республики, с которой, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, и должен соединиться Зангезурский коридор



- Баку в отношениях с Арменией действует поступательно. Добивается одних уступок, потом выдвигает новые требования. Пашинян уже признавал территориальную целостность Азербайджана, потом уступил несколько приграничных сел. Теперь новая порция требований, после них появится еще что-то новое. Это такой бесконечный процесс, Ильхам Алиев старается выжать максимум из сложившейся ситуации, - подчеркивает Кочарян.



Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде говорит, что стороны вряд ли подпишут мирный договор в ближайшее время.



- На сегодняшний день главным препятствием остается армянская Конституция, где прописаны претензии на Карабах. Понятно, что в такой ситуации фиксировать какие-то договоренности с Ереваном сложно. При этом мы видим, что стороны действительно настроены на диалог. Я думаю, что в ближайшее время Ереван и Баку могут подписать некий промежуточный документ, декларацию о намерениях, в которой укажут основные принципы будущего мирного договора. Это уже будет серьезным успехом, - полагает он. Источник - известия

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