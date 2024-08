Литий правит бал: что стоит за попыткой госпереворота в Сербии, - Дм.Ростов

09:14 12.08.2024 12.08.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ



Экология – как прикрытие попытки очередного ресурсного передела



Вечером 10 августа в центре Белграда на площади Теразие прошла массовая акция протеста, в которой участвовало около 27 тысяч человек. Протестовали против строительства рудника по добыче лития, под лозунгами в духе "Рудника не будет". Мирным шествием акция перестала быть довольно быстро. После окончания митинга протестующими был заблокирован мост через реку Саву и тем самым движение по международной трассе Будапешт – Салоники, а также центральный вокзал Белграда и движение местных и международных поездов. Некоторые участники вышли на железнодорожные пути и просто улеглись там. По словам министра внутренних дел Ивица Дачича, протестующие "вели себя как участники "цветных революций"". Заправляют всем экологические активисты, но их поведение больше напоминает деятельность профессиональных "майданщиков".



Безусловно, на улицы сербских городов сегодня выходят не только "майданщики", но и простые граждане, переживающие за будущее своей страны на фоне новостей о реанимировании проекта "Ядар" (месторождение лития расположено в долине реки Ядар, в Сербии находится одно из крупнейших месторождений лития в Европе, которого хватит примерно на 1 млн батарей для электромобилей в год). Однако во всем этом есть один очень важный нюанс. Координацию митингов пытаются осуществлять определенные структуры и соответствующим образом обученные люди, владеющие технологиями реализации сценариев перехода ненасильственного сопротивления в полномасштабную революцию всех цветов радуги.



Именно об этом сербскую сторону уже не в первый раз предупредила накануне нынешних протестов российская разведка. И, судя по всему, Белград считает угрозу вполне реальной. 9 августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что получил из Москвы информацию о готовящемся в его стране государственном перевороте (более того, по данным некоторых массмедиа, сербской стороне якобы передана информация и о готовящейся попытке ликвидации самого главы государства). Судя по предоставленным властям Сербии данным, протестные акции против добычи лития, которые сотрясают страну уже почти месяц, теперь координируются западными спецслужбами. По замыслу стратегов, мирный протест должен перерасти в массовые беспорядки.



Ранее при поддержке прозападной оппозиции "экологические" митинги и шествия прошли и в других сербских городах. В Суботице были задержаны провокаторы, которые должны были положить начало кровопролитию на предстоящих акциях в Белграде. Нечто похожее уже имело место и в конце 2023 года, когда толпы демонстрантов штурмовали здание городского парламента. Тогда, в рамках противодействия "цветным революциям", российские специалисты, тщательно следившие за участием в акциях протеста западных сил, также своевременно поделились полученными данными с Белградом. Ряд провокаторов был задержан. Еще ранее, в мае 2023 года, сербскому президенту от "дружественных спецслужб с Востока" была предоставлена информация о желании Запада реализовать в Сербии сценарий "цветной революции".



В анатомии нынешних "экологических" протестов с политической подоплекой эксперты особо отмечают следующее. Начиная с 2021 года все крупные митинги в Сербии довольно быстро подхватывались выходцами из западных НПО-НКО, умело превращающими "шествия против насилия" и "экологические восстания" в масштабные акции с требованием отставки власти. Делается это, разумеется, не само по себе. Идея сформировать из "экологических" НПО-НКО политическую силу с огромным протестным потенциалом была взята на вооружение западными специалистами около пяти лет назад. Поэтому за инструкциями сербские "экологи" ходили в том числе в посольство США.



Немалую поддержку экологическим движениям Сербии с самого начала их основания оказывают также зеленые и прочие заинтересованные силы Германии. Причем заинтересованы они отнюдь не в противодействии проекту литиевого рудника и защите экологии Сербии. Примечательно, что за пару недель до протестов почти незамеченный журналистами канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Белград. Его необъявленная и организованная в кратчайшие сроки встреча с президентом Вучичем тем не менее стала в Сербии настоящим событием.



Вместе с Шольцем в ней участвовали руководители компаний Mercedes, Stellantis, горнодобывающей компании Rio Tinto и трех производителей аккумуляторов для электромобилей, а также Марош Шефчович, комиссар ЕС, отвечающий за стратегию в области критически важного сырья, и президент Европейского банка реконструкции и развития. Все вместе они приветствовали подписание "меморандума о взаимопонимании" между ЕС и Сербией по созданию партнерства в области критически важного сырья (лития) и формированию цепочки добавленной стоимости для производства батарей и электромобилей.



Важный момент: Шольц согласился приехать в Белград только после того, как Сербия отменила решение 2022 года о расторжении контракта с Rio Tinto на разработку лития на месторождении, расположенном недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Продление лицензии Rio Tinto произошло через два месяца после того, как Вучич отклонил запрос председателя КНР Си Цзиньпина о доступе к этому металлу...



Наблюдая за протестами в Белграде, многие уже обратили внимание на агитатора с рупором, смело ведшего за собой разъяренную толпу. Это небезызвестный в нынешней Сербии Никола Ристич, основатель DPMedia, получающий финансирование напрямую от германского иноагента Deutsche Welle* (в рамках проекта по продвижению в соцсетях). Ристич уже координировал действия студентов при штурме здания ЦИК в прошлом году, он же регулярно светится в эфире сеточки телеканалов, принадлежащих United Media.



Участие подобных активистов – дополнительный аргумент в пользу того, что цели истинных координаторов протестных акций и того, что за ними последует, далеки от защиты экологии и заключаются в провоцировании в сербской столице управляемого хаоса. Также весьма примечателен тот факт, что протесты в Белграде начались около месяца назад, именно в те дни, когда на торжественном приеме в американском посольстве президент Вучич заявил, что его страна и США являются "историческими союзниками, разделяющими многолетнее партнерство и сотрудничество".



Действительно, несмотря на принцип "военной нейтральности", сербское руководство сегодня не отказывается от военного сотрудничества с бомбившим Югославию НАТО. С 2014 года страна участвует в Программе повышения уровня военного образования (DEEP), а в рамках сербского министерства образования, науки и технического развития действует программа "Наука ради мира и безопасности". Основные цели - "продвижение ценностей альянса и обеспечение тесного сотрудничества по вопросам повышения безопасности". Для этого американцы через соответствующие структуры предоставляют финансирование, предлагают консультации экспертов и организуют разного рода конференции и мероприятия. Также с 2014 года Сербия участвует и в платформе, в рамках которой проходит обучение военнослужащих стран НАТО в Учебном центре РХБЗ в Крушеваце.



В данном контексте российские наблюдатели отмечают, что громкие заявления о "развитии партнерства" c США и Западом сербский президент делает периодически. Одновременно он же постоянно говорит и о том, что балканская страна не присоединится к санкциям против России (и она действительно этого не сделала вопреки давлению Запада, переходящему в откровенный шантаж), радушно принимает в Белграде председателя КНР и укрепляет торговые отношения с Индией, активно развивает сотрудничество с лидерами стран арабского мира. В свою очередь американские специалисты (судя по недавней публикации в The Financial Times) считают, что, "заключив сделку по литию, лидер Сербии склоняется к Западу". Поэтому остается надеяться, что руководство Сербии правильно оценивает сложившуюся обстановку, и вопрос об открытии литиевого рудника, инициированный сомнительным решением власти реанимировать проект "Ядар", все же вынесет на общенациональный референдум. Источник - fondsk.ru

