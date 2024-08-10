Быть беде! Тибетский Кайлас испустил дымный столб

09:19 12.08.2024

Тибетский "фаллос" выбросил "испарину тревоги": это предупреждение миру о скорой беде

"Умный гору обойдет"



Единственная в мире непокоренная вершина (Кайлас высотой в 6714 м на юге Тибетского Нагорья) в Тибете почитается как "пророческая", а сейчас она подает сигналы тревоги.



Дом Шивы, лестница в небо, пульс мира - это одни из множества имен горы Кайлас в западнотибетской провинции Нгари. Загадочной Кайлас считается во всем мире, а вот аборигены подножья этой горы (по буддистским писаниям, покорить ее удалось лишь одному тибетскому монаху в XI веке) считают ее не просто священной, но и способной предупреждать людей о грядущих бедах.



- Гора же высокая, ей оттуда все видно, - резонно отмечает Тинджол, нгарийский монах. - А сейчас она курится - быть беде.



Жители Гандис (горной системы в Западном Тибете, тянущейся параллельно знаменитым Гималаям) традиционно очеловечивают свой Кайлас, а доказательство - он никому не дает себя покорить, скидывая с себя наглецов. А многие ученые во всем мире уверяют, что Кайлас - не гора, а великанская пирамида, по своим размерам превосходящая все ранее известные. Тому есть несколько вполне научных доказательств: Тибетское нагорье, из которого вознесся Кайлас, согласно исследованиям, насчитывает 5 млн. лет, а самому Кайласу, по мнению ученых, не более 20 тыс. лет. Да и форма у него диковинная для гор - четырехгранная пирамидальная, да еще разбегающаяся "лучами" в виду 4-х главных рек Тибета, Индии и Непала - на север Инд, на юг Карнали (приток Ганга), на восток Брахмапутра, на запад Сатледж. Если верить измерениям приборов, вся область вокруг Кайласа в радиусе 52 км - аномальная магнитная зона, оказывающая непредсказуемое влияние на механические приборы, электронику и человеческий организм. Причем, по наблюдениям исследователей, технику "кайлас "замедляет" (часы отстают, гаджеты тормозят), а вот процессы в организме ускоряют - приблизившийся к священной для тибетцев горе человек за месяц проживает год "земной жизни" - в это верят местные монахи. Из этого возник обряд "кора" - обход горы. Совершивший "кору", заключающуюся в обходе святыни по радиусу в 52 км от нее по часовой стрелке, "очищается от всех грехов, а душа его обретает спасение во всех мирах", ведь местные уверены, что Кайлас - это врата в "иной мир".



Рекомендуя обряд, монахи указывают на "символ бытия" - окружающие восставший в небо Кайлас полукруглые возвышенности, в глазах геологов создающие одну из крупнейших горных систем, а в глазах паломников - священный символ, олицетворяющий "источник жизни", по-гречески звавшийся фаллосом.



В путеводителях по Тибету сказано, что вершина Кайласа круглый год припорошена снегом, а ее "стан" практически всегда окутан серебристыми облаками. Но аборигены думают иначе, а сегодня и видят иное.



- В храмах столетиями живут монахи, столько же живут их знания, - говорит местный монах Тинджол. - Если что-то кажется, надо окунуться в Манасаровар (местное озеро, вода в котором считается священной, очищающий разум). Потом попытаться приблизиться к Ракшас Таль (соленое озеро, считающееся проклятым и допускающим к своим берегам только силы зла, так как на нем все время штормы). Если оно вас подпустит, значит, мысли ваши из ада. А если нет, значит, вам не кажется. А сегодня многим Учителям (буддисты с именем, помогающие своим последователям проложить свой духовный путь) кажется, что Кайлас исторг "испарину тревоги" и это предупреждение миру об опасности. Все они ходили к Ракшас Таль, и никого оно к себе не подпустило.



Жанна Голубицкая