Айнур Курманов: Стремительная украинизация Киргизии

10:38 12.08.2024 Русских бьют в Киргизии, а Бишкек поет дифирамбы Западу

Айнур Курманов. 12.08.2024



Почва русофобии в Киргизии, удобренная "языковыми патрулями", деятельностью тысяч прозападных НПО и фондов, принятием дискриминационных законов, включая реабилитацию бандитов, басмачей и пособников нацистов, уже дает кровавые всходы. Но это результат проведения многолетней "многовекторной политики" и насаждения западного колониализма.



К такому выводу в своей публикации приходит международный обозреватель "ПолитНавигатора" Айнур Курманов.



Почва русофобии в Киргизии, удобренная "языковыми патрулями", деятельностью тысяч прозападных НПО и фондов, принятием...



Последние недели в КР отмечаются всплеском проявлений национальной нетерпимости, которые, к сожалению, становятся нормой для некоторых представителей власти. Два резонансных случая, произошедших в Бишкеке и Сокулукском районе, вскрывают глубокие проблемы в киргизском обществе и правоохранительной системе.



Так, в Бишкеке группа молодых людей киргизской национальности избила двух русских женщин. Причиной этого жестокого акта стало замечание, сделанное женщинами подростку, пнувшему кошку. Это не первый случай, когда невинное животное становится причиной агрессии, однако в этом случае нападение приобрело явно националистический характер. Избиение русских женщин сопровождалось унизительными оскорблениями и высказываниями националистического толка.



Ситуация в Сокулукском районе еще более отвратительна. Юный киргиз ранил ножом подростка со славянской внешностью, а затем, чтобы усугубить преступление, заставил его целовать себе ноги на камеру и называть себя "принцем". Это поступки не просто насильственного характера, но и символизирующие унижение и угнетение по этническому и расовому признаку. Такое поведение отражает глубокую нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству.



В обоих случаях местные правоохранительные органы проявили беспрецедентную бездеятельность и попытки замять дела. "Сокулукского принца" изначально даже не задержали. И лишь после опубликования видео в сети делом заинтересовалось ГКНБ, что привело к возбуждению уголовного дела. Однако в отместку Сокулукское РОВД арестовало пострадавшего подростка по ложному обвинению в покушении на убийство, пытаясь свалить вину на жертву.



Октябрьское РОВД все же завело уголовное дело по факту избиения русских женщин в Бишкеке, поскольку происшествие произошло в общественном месте при множестве свидетелей. Но даже в этом случае правоохранители пытаются сгладить националистический мотив преступления, не хотят квалифицировать его как преступление на почве ненависти. Прокурор в суде открыто запугивает пострадавших, требуя не упоминать о национальном аспекте дела, что говорит о попытках скрыть правду и не допустить объективного расследования.



В обоих случаях преступники были связаны с местными отделами милиции, что свидетельствует о глубокой коррупции и попустительстве в системе правоохранительных органов. Сокулукское РОВД известно своей плохой репутацией среди населения и уже три года назад стало причиной массовых беспорядков. Октябрьское РОВД тоже не лучшим образом известно среди местных жителей, которые с цинизмом говорят о возможности купить решение о возбуждении или закрытии уголовных дел.



Эти случаи являются ярким примером долгосрочных последствий деградации государственного аппарата. Они показывают, как коррупция, национализм и безнаказанность порождают нетерпимость, насилие и неуважение к закону. Конфликты на национальной почве на районном уровне могут вырасти в одночасье в огромную проблему национального масштаба, если власти не примут решительных мер по устранению коррупции и укреплению государства.



Но создается стойкое впечатление, что в этом случае подобные националистические настроения нетерпимости и русофобии как раз поощрялись сверху, то есть самой правящей элитой, и этот процесс только ускорился после последнего октябрьского переворота 2020 года. И как в других случаях, первой жертвой "революционеров" стал именно русский язык.



Ведь политика языковой дискриминации в Киргизии, направленная на вытеснение русского языка, не является чем-то новым. Именно с первых дней "октябрьской революции" Садыр Жапаров, будучи исполняющим обязанности президента, и назначенный им исполняющий обязанности генерального прокурора, отказались отвечать на вопросы журналистов на русском языке, игнорируя его как средство общения.



В декабре 2020 года, сразу после возвращения с саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, Садыр Жапаров ввел в действие требование о ведении документооборота на киргизском языке не менее чем на 50%. Этот шаг был воспринят многими как начало активной кампании по выдавливанию русского языка из государственного аппарата.



К сожалению, подобные действия не ограничились только словами. Спикер парламента Нурлан Шакиев публично подверг обструкции министра экологии, который посчитал возможным сделать доклад перед депутатами на русском языке. Такое поведение наглядно демонстрирует систематическое усиление давления на использование русского языка в государственных учреждениях.



И вот уже в январе прошлого года в парламент КР со второй попытки при участии все того же русофоба Нурлана Шакиева протолкнули закон о государственном языке, обязывающий все органы власти, предприятия и организации независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке.



Еще одним тревожным симптомом стало появление в республике "языковых патрулей", активизировавшихся в 2021 году под влиянием аналогичных инициатив в Казахстане. Эти "патрули" занимаются контролем за соблюдением "языковой политики" и наказывают граждан за использование русского языка в общественных местах.



Естественно, что такая массированная кампания не могла не создать соответствующую атмосферу нетерпимости и роста националистических, русофобских, а на фоне интеграции с Турцией в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) еще и пантюркистских настроений. Сейчас они уже начали выражаться в виде прямых нападений местной шпаны на этнических русских, что может в итоге привести к настоящему террору.



Но для Бишкека процесс декоммунизации и дерусификации нужен был в первую очередь для демонстрации своей лояльности Вашингтону, Лондону в преддверии нового этапа приватизации государственных активов и передачи западным корпорациям месторождений редкоземельных металлов, урана, тория и других минералов. Ведь надо понимать, что только принятие этих методичек является главным условием приобщения к "демократическому миру", основанному на правилах.



По сути руководство КР такими действиями готовило почву для геополитического разворота и обоснования переориентации на Запад. Очередным подтверждением этому стал визит Жозепа Борреля в республику 3 августа, который привез для местной элиты свою колониальную повестку. И в ответ он получил все необходимые заверения со стороны президента и членов правительства.



Так, после выступления Борреля, президент КР Садыр Жапаров заявил, что Европейский Союз является одним из надежных партнеров Киргизии, "оказывающим поддержку стране по устойчивому развитию с момента обретения независимости". Но более четко обрисовал ситуацию глава внешнеполитического ведомства республики Жээнбек Кулубаев.



"Кыргызстан нуждается в европейских технологиях и инвестициях для реализации крупных проектов в таких сферах, как транспорт, гидроэнергетика, критические минералы и других", – сказал Кулубаев.



Уже через несколько дней этот же министр на пресс-конференции признался, что помимо темы инвестиций и участия в приватизации обсуждался и вопрос соблюдения западных санкций в отношении России.



"Во время последнего визита представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Бишкек обсуждались в основном вопросы двустороннего сотрудничества. Поэтому основной разговор касался реализации "дорожной карты" сотрудничества. Они [представители Брюсселя] также предупредили, чтобы не нарушались антироссийские санкции, эти разговоры были", – подчеркнул Кулубаев, отвечая на вопросы журналистов.



Очевидно, что помимо захвата лакомых месторождений, с целью возмещения ущерба из-за антиколониальной революции в африканском Сахеле, эмиссар Запада преследовал цель обрубить каналы поставок стратегических материалов через Киргизию и республики Центральной Азии, присоединив их к своей системе "континентальной" блокады России.



И что интересно: именно к приезду Борреля Бишкек подал соответствующий антироссийский сигнал, воспользовавшись формальным поводом, а именно тем, что ранее глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов анонсировал новый вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов в различных сферах.



Так, вице-премьер республики Эдиль Байсалов, работавший ранее по грантам западных НПО, в социальной сети X фактически пригрозил выходом из ЕАЭС, если нормы нового закона коснутся граждан КР, хотя сам проект граждан Киргизии не касался. Думается, что сам демарш и фигура, которая озвучила реплику, были запланированы и подобраны не случайно, а именно как демонстрация стремления налаживания тесного взаимодействия с Брюсселем и коллективным Западом.



Именно поэтому русских начинают безнаказанно и показательно бить на улицах городов, так как в Бишкеке прекрасно понимают, что в условиях СВО и занятости Москвы на украинском направлении, никто не подумает о решительных контрдействиях против нынешней политики правящей верхушки КР. Хотя реагировать надо на все проявления русофобии, так как это еще и проверка того, как поведет себя российская власть.



Как известно, безнаказанность ведет к вседозволенности, а в нашем случае ускоряет процесс украинизации республики и региона в целом. Источник - Политнавигатор

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