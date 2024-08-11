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Правила присвоения статуса беженца изменились в Казахстане
11:20 12.08.2024

Правительство постановлением от 7 августа 2024 года внесло изменения в Правила присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, сообщает Zakon.kz.
Поправками предусмотрено, что решение о признании беженцем вручается местным исполнительным органом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

При этом если лицо в течение трех месяцев после отправления ему копии решения о признании его беженцем не явилось в местный исполнительный орган за получением удостоверения беженца и поступило уведомление о том, что данное лицо по указанному им адресу не пребывает, или получена информация о выезде данного лица за пределы Казахстана либо другая достоверная информация, подтверждающая нахождение лица за пределами РК, местный исполнительный орган аннулирует свое решение о присвоении статуса беженца.

При перемене беженцем места пребывания на территории РК материалы его личного дела пересылаются в местный исполнительный орган по новому месту постановки на учет беженца.

В случае, если лицу, ищущему убежище, отказано в присвоении статуса беженца согласно основаниям, предусмотренным в статье 12 закона, местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе вручает или направляет данному лицу по месту его пребывания копию решения с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения, а также информирует уполномоченный орган и органы внутренних дел с представлением копии принятого решения.

При продлении срока местный исполнительный орган проверяет наличие у беженца удостоверения беженца, вида на жительство (при наличии), проездного документа, уточняет сведения об изменениях в семейном положении, составе семьи, адресе пребывания и вносит эти изменения в личное дело беженца.

В случае отказа в продлении статуса беженца местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней информирует уполномоченный орган и органы внутренних дел с представлением копии принятого решения, а также вручает или направляет лицу, которому отказано в продлении статуса беженца, уведомление о принятом решении и признании удостоверения беженца недействительным.

Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о лишении статуса беженца вручает или направляет данному лицу копию решения с указанием причин принятого решения и разъяснением порядка его обжалования, а также информирует уполномоченный орган и органы внутренних дел с представлением копии принятого решения.

Постановление вводится в действие с 20 августа 2024 года.

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
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