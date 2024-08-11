Aydinlik Gazetesi: Парадокс Ферми. Почему земляне до сих пор не встретили инопланетян

11:49 12.08.2024

Aydinlik Gazetesi

Турция



Если мы не одни во Вселенной, то где же инопланетяне?



Учитывая, что наша Солнечная система довольно молода по сравнению с остальной частью Вселенной, которой 14 миллиардов лет, и за такой большой период времени, если бы другие цивилизации существовали, можно было бы достаточно легко совершить межзвездное путешествие, считается, что Землю уже должны были посетить инопланетяне. В конце концов, если бы за 14 миллиардов лет истории Вселенной жили другие существа, подобные людям, мы бы уже нашли их следы, но до сих пор так и не встретили признаков других живых организмов, кроме нас.



Парадокс Ферми получил свое название в честь лауреата Нобелевской премии по физике Энрико Ферми, который предположительно высказал вышеизложенное во время случайной беседы за обедом в 1950 году. Парадокс Ферми фокусируется на вопросе о том, почему, несмотря на огромное количество и возраст звезд и планет во Вселенной, мы до сих пор не вступили в контакт с внеземными разумными формами жизни.



Вселенная невероятно обширна и стара. Данные, собранные различными телескопами, показывают, что наблюдаемая часть Вселенной имеет порядка 92 миллиардов световых лет в ширину (и она продолжает расти все быстрее). Отдельные измерения показывают, что Вселенной примерно 13,82 миллиарда лет, а это означает, что у инопланетных цивилизаций было достаточно времени для возникновения и распространения.



Когда Ферми озвучил знаменитый парадокс, ученым было известно лишь о планетах, находившихся в нашей Солнечной системе. Однако в 1992 году астрономы обнаружили миры, вращающиеся вокруг чрезвычайно плотного звездного тела, известного как пульсар. А несколько лет спустя подтвердили, что это была первая экзопланета возле звезды, похожей на Солнце.



В настоящее время известно о более пяти тысячах подтвержденных экзопланет, и каждый год открываются новые. Огромное количество инопланетных миров предполагает, что повсюду во Вселенной может быть много жизни. Более того, недавние измерения показывают, что на некоторых из этих экзопланет возможно наличие воды. Например, одна из последних обнаруженных экзопланет – Gliese 12b - предположительно пригодна для жизни, а другая, LHS 1140b, – может иметь воду.



Осознание размеров Вселенной является одним из ключей к пониманию парадокса Ферми. По оценкам, в галактике Млечный путь находится порядка 100-400 миллиардов звезд, и вокруг каждой звезды может вращаться множество планет. При этом число галактик во Вселенной превышает 100 миллиардов. Эти огромные цифры в совокупности означают миллиарды планет, на которых потенциально может быть жизнь.



Уравнение Дрейка говорит нам о том, сколько цивилизаций в нашей галактике



Уравнение Дрейка, сформулированное Фрэнком Дрейком в 1961 году, представляет собой попытку оценить количество цивилизаций, способных контактировать в нашей галактике. Уравнение учитывает различные факторы, такие как количество звезд, образующихся в год, доля звезд, вокруг которых есть планеты, доля планет с подходящими условиями для зарождения жизни, вероятность появления развитых форм жизни, время, в течение которого эти цивилизации могут вступить в контакт. Уравнение Дрейка не дает окончательного результата, поскольку оно зависит от большого множества переменных, но предполагает, что даже в нашей галактике могут существовать сотни и даже тысячи развитых цивилизаций. Согласно уравнению Дрейка, в нашей галактике находится около 20 тысяч разумных цивилизаций.



Так почему же мы не встретили других живых существ?



Нижеприведенные теории могут объяснить, почему мы не встречаемся с другими цивилизациями, в соответствии с парадоксом Ферми.



Теория Великого фильтра



Одним из возможных объяснений парадокса Ферми может быть теория Великого фильтра. Согласно ей, процесс эволюции цивилизации от зарождения жизни до высокого уровня технологического развития включает труднопреодолимые этапы, и большинство цивилизаций не может пройти как минимум один или несколько из них. Таким образом, Великий фильтр может представлять собой по меньшей мере какой-либо один из нескольких различных этапов, таких как формирование жизни, развитие многоклеточных организмов, возникновение разумной жизни, технологический прогресс. Если Великий фильтр находится где-то в будущем, значит, человеческая цивилизация тоже может не пройти этот этап.



Факторы времени и расстояния



Возраст Вселенной составляет примерно 14 миллиардов лет, и за это время развитые цивилизации могут возникать и исчезать. Эти циклы, продолжающиеся миллиарды лет во Вселенной, затрудняют общение цивилизаций, существующих в разные временные периоды. Кроме того, невероятно велики межзвездные расстояния. Даже ближайшая к нам звездная система – Альфа Центавра – находится примерно в 4,37 световых годах от Солнечной системы. Эти расстояния представляют собой серьезное препятствие для цивилизаций, которые не способны передвигаться со скоростью, близкой к скорости света.



Гипотеза тихих цивилизаций



Согласно некоторым теориям, развитые цивилизации могут намеренно хранить молчание и не обнаруживать себя. В соответствии с данной гипотезой, развитые формы жизни скрывают свое существование для защиты от других потенциальных угроз. Кроме того, это также может быть стратегией, позволяющей избежать возможных конфликтов с другими развитыми цивилизациями.



Технологические проблемы и ограниченность ресурсов



Космические путешествия и общение с другими мирами предполагают серьезные технологические вызовы и ресурсные затраты. Даже развитая цивилизация может испытывать трудности с разработкой технологий и ресурсов, необходимых для межзвездных путешествий и контактов. Это также может быть одной из причин, по которым внеземные цивилизации не могут добраться до нас.



Гипотеза редкой Земли



Гипотеза редкой Земли утверждает, что условия, поддерживающие возникновение и эволюцию жизни, уникальны. В этой связи считается, что для возникновения жизни на Земле должно было сложиться множество особых факторов, которые могут быть чрезвычайно редкими и отсутствовать на других планетах. Поэтому существование внеземной жизни может быть исключительным явлением.



Катастрофические события



Вселенские катастрофические события могут становиться причиной гибели цивилизаций. Такие события, как взрывы сверхновых звезд, гамма-всплески или падение крупных метеоритов, могут предотвратить появление развитых цивилизаций или уничтожить существующие формы жизни. Подобные явления могут серьезно повлиять на количество цивилизаций во Вселенной и продолжительность их жизни.



Искусственный интеллект



Еще одно объяснение было популяризировано учеными совсем недавно. Согласно ему, искусственный интеллект, достигая чрезвычайного развития, предпринимает действия, способные положить конец цивилизации, и тем самым препятствует способности различных цивилизаций получить доступ к внешним мирам.



Подводя итог, отметим, что парадокс Ферми пытается объяснить, почему, несмотря на предположение "мы не одни во Вселенной", люди до сих пор не вступили в контакт с внеземной разумной жизнью. Данный парадокс можно объяснить различными предположениями, такими как огромное количество звезд и планет во Вселенной, технологические трудности, теория Великого фильтра, факторы времени и расстояния, гипотеза тихих цивилизаций, гипотеза редкой Земли, вселенские катастрофические события.



Тем не менее окончательный ответ пока не найден, и это важный вопрос, который продолжает изучаться и обсуждаться в научном мире. Многие ученые работают над этой темой, и каждое новое знание дает нам множество ключей к разгадке тайны нашей Вселенной.