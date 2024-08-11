А.Яшлавский: В Швеции дебатируют Закон о "стукачах" на нелегальных мигрантов

11:51 12.08.2024

Закон о "стукачах" на нелегальных мигрантов вызвал тревогу в европейской стране

"Это предложение абсолютно бесчеловечно"



Иммиграционный план Швеции, получивший известность как "закон о стукачах", вызывает тревогу в обществе. Предложение, которое обяжет работников государственного сектора сообщать о лицах, не имеющих документов, было осуждено как "крайне бесчеловечное".



Врачи, социальные работники и библиотекари - одни из тех, кто в Швеции забил тревогу в связи с предложением, рассматриваемым назначенным правительством комитетом, который заставит работников государственного сектора сообщать властям о лицах, не имеющих документов.



Как пишет The Guardian, это предложение, которое некоторые называют "законом о стукачах", было одной из многих мер, включенных в соглашение, заключенное в 2022 году между четырьмя правыми партиями в стране. Эта сделка проложила путь к созданию коалиционного правительства с участием трех правоцентристских партий при парламентской поддержке крайне правой партии "Шведские демократы" (SD), выступающей против иммиграции.



Спустя почти два года после того, как "Шведские демократы", чей манифест направлен на создание одной из самых враждебных в Европе сред для неевропейцев, стали второй по величине партией Швеции, ведется работа по превращению предложения, касающегося работников государственного сектора, в закон. Правительство поручило комитету представить предложения, как это можно было бы оформить в виде закона, и планирует представить свои выводы правительству к концу ноября.



Несмотря на то что эта идея находится на ранней стадии разработки, она может привести к тому, что до миллиона работников, от стоматологов до учителей, будут вынуждены сообщать о любых контактах с пациентами, не имеющими документов, учащимися и властями, и столкнется с широкой оппозицией со стороны борцов за права человека и профессиональных ассоциаций.



"Это предложение абсолютно бесчеловечно", - заявляет Мишель Левой из Платформы международного сотрудничества по не имеющим документов мигрантам. Последствия могут быть далеко идущими: люди, возможно, будут колебаться, отправлять ли детей в школу, и еще более неохотно обращаться за медицинской помощью или сообщать о преступлениях, совершенных против них.



"Люди будут, в некотором смысле, напуганы. Зачем кому-то хотеть куда-то ехать, когда они знают, что главное, что произойдет, - это не то, что они смогут получить медицинскую помощь, не то, что они смогут ходить в школу, не то, что они смогут пойти в библиотеку, - их просто сдадут", - сказала она.



Профессиональные ассоциации заявили, что это предложение может подорвать доверие, над созданием которого они работали, и вместо этого подпитывать расизм и усиливать стигматизацию.



Мишель Левой описал эти меры как часть растущей в Европе тенденции криминализировать солидарность с людьми, не имеющими документов. Правительство Финляндии также рассматривает возможность расширения обязательств по предоставлению информации о лицах, не имеющих документов, в то время как в Германии органы социального обеспечения в течение двух десятилетий боролись с обязательствами по предоставлению информации.



Другим примером могут служить меры, введенные в Великобритании Терезой Мэй в 2012 году, отмечает Левой, сославшись на политику "враждебного окружения", направленную на ограничение доступа к работе, льготам, банковским счетам, водительским удостоверениям и другим необходимым услугам для тех, кто не может доказать, что у них есть законное право жить в Великобритании.



Позже выяснилось, что многие из тех, кто находился в Великобритании на законных основаниях, не смогли доказать свой статус и что министерство внутренних дел часто неправильно классифицировало законных резидентов как нарушителей иммиграционных правил, что привело к тому, что в 2018 году Государственный контроль пришел к выводу, что политика враждебного окружения не обеспечивает оптимального соотношения цены и качества для налогоплательщиков.



Если шведское предложение станет законом, Швеция может столкнуться с аналогичными последствиями, прогнозирует Мишель Левой: "Везде, где применяются обязательства по выдаче лиц, не имеющих документов, результатом является усиление дискриминации, страданий и страха".



Джейкоб Линд, исследователь в области международной миграции в Университете Мальме, сказал, что предложение Швеции, скорее всего, не окажет существенного влияния на сокращение числа людей без документов в стране.



"Многие люди не собираются уезжать, - сказал он. – В конечном итоге, они просто будут страдать еще больше. Вы получите противоположный эффект: общество будет еще меньше контактировать с людьми, оказавшимися в такой ситуации, что еще больше увеличит их уязвимость и сделает их еще более уязвимыми для эксплуатации".



Именно такой точкой зрения можно объяснить широкую оппозицию плану; по состоянию на декабрь 2023 года более 150 шведских регионов, муниципалитетов, профсоюзов и других групп гражданского общества выступили против этой идеи. "Сейчас вокруг этой проблемы сформировался уникальный альянс, и она стала ключевой", - сказал Линд.



Среди групп, которые высказались, - Шведская медицинская ассоциация (SMA). "Я стала врачом, чтобы помогать людям, а не следить за ними и сообщать о них", - сказала София Ридгрен Стайл, председатель SMA.



В течение нескольких месяцев ассоциация утверждала, что требования к отчетности противоречат правилам и принципам профессиональной этики, которые гласят, что медицинская помощь должна предоставляться по мере необходимости и что пациенты не должны подвергаться дискриминации. "Мы считаем весьма вероятным, что это приведет к тому, что люди не будут осмеливаться обращаться за медицинской помощью из-за страха, что о них сообщат", - говорит Ридгрен Стайл.



Шведское правительство заявило, что комитет, рассматривающий вопрос, как это может стать законом, также изучает вопрос о том, будет ли обязанность предоставлять информацию противоречить профессиональным ценностям, например, в сфере здравоохранения. "Чтобы гарантировать, что регулирование является юридически обоснованным и не приводит к необоснованным последствиям для отдельных лиц, в определенных ситуациях, возможно, потребуется освободить их от обязанности предоставлять информацию", - заявила министр миграции Мария Малмер Стенергард.



По ее словам, требования к отчетности играют ключевую роль в поддержке легальной миграции, позволяя государству более эффективно депортировать лиц, которым отказано в предоставлении убежища. "К сожалению, многие остаются и становятся частью растущего теневого общества, - сказала она. - В таких ситуациях обязанность предоставлять информацию помогает поддерживать решения правительства и не подрывает доверие, скорее наоборот".



Позиция правительства, по-видимому, мало что дала для устранения опасений. В мае совет по профессиональной этике, основанный двумя шведскими профсоюзами, представляющими учителей, заявил, что обязательство отчитываться поставит их в безвыходное положение. "Если это предложение станет реальностью, это может привести к таким серьезным этическим проблемам для учителей, что мы приходим к выводу, что гражданское неповиновение, вероятно, будет единственным разумным выходом", - говорится на веб-сайте организации.



По словам Анны Троберг из профсоюза DIK, более 90% библиотекарей также выступили против этой идеи. "Многие говорят, что скорее потеряют работу, чем сообщат о нуждающихся, - сказала она. - Если шведское правительство поддержит этот закон, библиотекари окажутся на правильной стороне истории. В конечном счете, это вопрос доверия, гуманности и демократии".



Андрей Яшлавский