"Дьяволиада": МОК и Макрон вновь бросили вызов всем верующим

12:00 12.08.2024

Афиша закрытия Олимпиады в Париже оказалась настоящей "иконой дьявола". Сотни миллионов христиан и мусульман увидели в официальном постере закрытия Олимпийских игр намек на падающего на Землю Люцифера, свергнутого Богом. МОК и Макрон вновь бросили вызов всем верующим. Олимпиада превратилась в "Дьяволиаду". А еще в Париже победили извращенцы. Впервые в истории мужчина получил олимпийскую золотую медаль в женском турнире.



"Поднимут флаг крестоносцев?"



Опубликованная афиша закрытия Олимпиады в Париже оказалась "иконой дьявола", предположил архиепископ Савва. Но совпадение ли это? Сегодня, когда мир сходит с ума, мало кого удивит, что церемония закрытия Игр успела отличиться еще до начала.



Три часа осталось до шабаша на закрытии Олимпиады-2024 (вернее Дьяволиады). Жесть будет, конечно. Но, может, католики Франции поднимут флаг крестоносцев?



- цинично вопрошает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала "Политджойстик" Марат Баширов.



Французские игры, уже опозорившиеся на международной арене, приобрели новый греховный смысл. Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии, привел цитату из Ветхого Завета, описывающую падение сатаны с небес, указывая, что афиша мероприятия является иконой падшего света и символом дьявола. На зловещем черном постере изображен светящийся мужской силуэт, который падает на землю в неестественном положении с большой высоты.



Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы (Ис. 14:12). Другими словами, афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола,



- написал он.



В связи с этим постом в личке спрашивают: а то ли имел в виду автор картинки? И то ли будет на самой церемонии закрытия? Отвечаю: сам контекст открытия ОИ, когда были профанированы библейские образы (Тайная Вечерь), предполагает, что автор осведомлен о тексте Библии. Но если не так, то тем более удивительной, коль она ненамеренная, становится отсылка к Деннице,



- добавил архиепископ Савва.



Таким образом, церемония закрытия успела отличиться еще до начала.



"Люцифер, падающий на Землю"



Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов напомнил важные слова из Откровения Иоанна Богослова, касающиеся закрытия "ЛГБТ*-Олимпиады". Он процитировал момент, когда зверь, выходящий из бездны, убивает двух пророков, оставляя их тела на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египтом - местом, где был распят Господь. Эти события сопровождаются радостью людей на земле, которые празднуют смерть пророков и обмениваются дарами.



Святой Андрей Кесарийский в своем толковании объясняет, что антихрист выйдет из темных мест и убьет пророков, оставив их тела непогребенными в Иерусалиме. Это будет символом его царства, которое он установит в городе, где пострадал Христос. Таким образом, он будет утверждать свое право на звание Христа, исполняя пророчества о восстановлении падшей скинии Давидовой.



Каждый может сделать свои выводы о совпадениях между символами и посылами, представленными как на открытии, так и на закрытии Олимпиады.



Но посылы и символы, явно продемонстрированные как на открытии, так теперь и на афише закрытия, многие считали. И это происходит в тот момент, когда прицельно обстреливаются русские православные,



- добавил Кабанов. Новое кощунство на Олимпиаде в Париже - совпадение ли?



Политолог Сергей Марков заявил, что организаторы Олимпиады подобным кощунством оскорбили и христиан, и мусульман.



МОК, Макрон и Бернар Арно - "император роскоши", опять бросают вызов Богу и христианству. Это официальный постер закрытия Олимпийских игр: Люцифер, падающий на Землю, свергнутый Богом с небес, - так это воспринимается сотнями миллионов христиан и мусульман. А на открытии Олимпиады тоже были попытки издеваться над христианством. Макрон и его друг миллиардер Бернар Арно - главные организаторы атаки на христианство. Оскорбители христиан и мусульман,



- отметил Марков.



Извращенцы победили



Извращенцы победили. Впервые в истории мужчина получил олимпийскую золотую медаль в женском турнире. Мужчина-боксер Иман Хелиф из Алжира стал победителем женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг.



В финале Хелиф единогласным решением судей победил такого же мужчину-боксера, который считает себя женщиной, из Тайваня Ян Лю. Напоминаем, что Хелиф и представитель Тайваня Линь Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.



К слову, в скандале с участием мужчины-боксера в поединках с женщинами неожиданно обвинили Россию. Дело в том, что тесты, выявившие у Хелифа мужские XY-хромосомы, проводила Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая гражданином нашей страны. Это стало очередной попыткой западных стран очернить репутацию Москвы, которая, по словам провокаторов, "вездесуща".



Напомним, скандал мирового масштаба разразился после поединка итальянской боксерши Анджелы Карини и алжирца, выступающего под женским именем Иман Хелиф на Олимпийских играх во Франции.



Карини, выступающая в категории до 66 килограммов, сдалась уже через 46 секунд после начала боя в 1/8 финала, отказавшись сражаться с соперником, у которого, как сообщается, есть мужские хромосомы.



В этом контексте важно отметить, что алжирец позиционирует себя женщиной, но это не делает его таковой. Поэтому есть все основания называть его мужчиной. МОК, во главе которого сидит Томас Бах, продолжает настаивать, что пол и возраст спортсменов определяются на основании… их паспортов.



"Дети в ясельной группе могут. А МОК - нет!"



Олимпиада в Париже, которая потрясла весь мир своей церемонией открытия, продолжилась не менее абсурдными заявлениями и событиями. Так, президент МОК Томас Бах в ходе проведения Игр выдал нечто уникальное: он заявил, что нет научных способов отличить мужчину от женщины. Для России, полагает учредитель Царьграда Константин Малофеев, уже перезрел вопрос о выходе из такого олимпийского движения.



Проваливший гендерный тест представитель Алжира Иман Хелиф стала (стал?) победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг. При этом соперницы Иман, да и в целом зрители, указывали, что это не женщина на ринге - а мужчина.



Впрочем, МОК не смутило, что участник из Алжира провалил гендерный тест, ему позволили выступить в женском боксе против женщин.



А затем выяснилось еще более абсурдное. Оказывается, по мнению главы МОК Томаса Баха, нет научных способов отличить мужчину от женщины.



Учредитель Царьграда Константин Малофеев, комментируя эти заявления, не сдержался:



Признание президента МОК Томаса Баха, что у организаторов Олимпиады "нет научных способов отличить мужчину от женщины", само по себе уникально. Представляете: мы с вами, любой из нас может отличить мужчину от женщины. Дети в ясельной группе могут. А МОК - нет. Настоящий Содом.



Он саркастично отметил, что после парижской Олимпиады наших спортсменов, решивших все же присутствовать на ОИ в нейтральном статусе, стоит проверить при въезде обратно в страну, "не подцепили ли они чего на этом содомском шабаше".



В целом же, отмечает Малофеев, для России уже перезрел вопрос о выходе из такого олимпийского движения.



От Евровидения же сумели отказаться. Собрали волю в кулак. И ничего не стряслось. Зрители остались у телевизоров, на эстраде поют артисты. Так и тут. Ничего с нашим спортом не случится. Только денег на детские и юношеские секции прибавится. А вместо олимпийского Содома будем вместе с БРИКС проводить Игры будущего. С мужской тяжелой атлетикой и женским синхронным плаванием. А извращенцев пускать не будут,



- жестко заметил он.



* Движение ЛГБТ внесено Росфинмониторингом в список экстремистских и запрещено на территории России.



Царьград продолжает настаивать, что специальная терминология в виде "трансгендеры", "геи" не нужна. Подобные вещи следует называть своими именами. Речь идет об извращениях.