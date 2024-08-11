Юджель Оздемир: Как Германия из "экономического чуда" превратилась в "больного человека" Европы?

12:08 12.08.2024

Evrensel

Турция



Как Германия из "экономического чуда" превратилась в "больного человека" Европы?

Evrensel: из-за развала промышленности в Германии уволят более 70 тысяч рабочих



В Германии наблюдается катастрофический спад экономики, пишет Evrensel. Его причина неудобна властям, и они не могут признаться в ней простым служащим. Но народ понимает, что ответственность за кризис несут политики, втянувшие страну в украинский конфликт.



Юджель Оздемир



Термин "больной человек", используемый для стран, переживающих экономический коллапс, в начале XX века употреблялся европейцами применительно к Османской империи. Тогда все закончилось смертью "больного человека на Босфоре", его участием в Первой мировой войне, реализацией империалистами оккупационных планов и войной за независимость.



Британский журнал "The Economist" дважды за последние 25 лет использовал эпитет "больной человек" в отношении Германии. Впервые такое сравнение было проведено в 1999 году, а второй раз ровно год назад журнал вышел с вопросом на обложке: "Германия снова стала больным человеком Европы?"



Судя по тому, что произошло за прошедший год и последние несколько месяцев, Германия, которую когда-то называли "экономическим чудом" (Wirtschaftswunder), действительно превратилась в "больного человека Европы". Никто не ожидает, что до 2030 года сокращение экономики сменится значительным развитием. В стране, где пять лет назад рост достигал 2,5%, наблюдается серьезный спад, особенно в промышленности. С каждым днем все больше говорится об опасности деиндустриализации.



Из-за сокращения в основных отраслях промышленности, которые ассоциируются с немецкой экономикой, уже планируется уволить десятки тысяч работников. Ситуация на некоторых предприятиях отчасти показывает, в каком направлении движется процесс.



– Bosch, крупнейший поставщик автозапчастей, к концу 2025 года уволит две тысячи работников.



– ZF, второй по величине поставщик автокомпонентов, объявил, что к 2028 году уволит 14 тысяч из 54 тысяч своих сотрудников в Германии. В средствах массовой информации сообщается, что это количество может быть больше.



– Continental, третья по величине компания по поставке автозапчастей, также переживает серьезный кризис. Было объявлено, что будет уволено 7150 из 203 тысяч работников по всему миру. Из них 40% только в Германии.



– Производитель автомобильного оборудования Webasto сократит 10% из своих 16 тысяч сотрудников.



– Производитель микросхем Infineon объявил в начале недели о намерении уволить 1,4 тысячи работников из-за перепроизводства.



– Важнейшая монополия Германии в области программного обеспечения SAP сократит десять тысяч сотрудников.



Судя только по ситуации с Bosch, ZF, Continental, SAP и Webasto, становится понятно, что в автомобильной отрасли, которая является сердцем немецкой промышленности, грядет крупный кризис. Инвестиции в электромобили не оправдались из-за низкого спроса и высокой конкуренции. Сокращение цепочки поставок, естественно, ударит и по средним предприятиям.



Аналогичная картина наблюдается и в химической промышленности.



BASF объявила, что уволит 2,6 тысячи работников, треть из которых приходится на Германию. Evonik решила к 2026 году сократить две тысячи сотрудников, из них 1,5 тысячи в Германии. Производитель аспирина Bayer во втором квартале текущего года потерял 16,5 миллиарда евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего стал рассматривать вопрос об увольнении большого количества служащих. BioNTech, получившая рекордную прибыль за вакцину от коронавируса, во втором квартале 2024 года потеряла около 800 миллионов евро. Новые надежды компании связаны с лекарством от рака, которое, как ожидается, будет одобрено к 2026 году.



Помимо этого, компания Miele, производящая бытовую технику, решила перенести часть производства в Польшу и объявила, что уволит в общей сложности 2,7 тысячи работников. Deutsche Bahn сократит 30 тысяч сотрудников.



Складывая только те цифры, о которых известно наверняка, мы получаем количество уволенных квалифицированных работников порядка 70 тысяч. Если добавить сокращения на малых и средних предприятиях, станет очевидно, что цена рецессии в экономике ложится на плечи рабочих.



А данных в пользу того, что рецессия будет скоро преодолена, нет. Самый оптимистичный прогноз роста на 2025 год - 0,5%. Так каковы же причины того, что экономика Германии, в отличие от других развитых капиталистических стран, превратилась в "больного человека Европы"? Оставим в стороне США, Китай, Россию, Индию. Во Франции и Великобритании рост тоже лучше, чем в Германии. За последние 15 лет экономика в этих странах сокращалась только в 2009 (финансовый кризис), 2020 (коронавирус) и 2023 (украинский конфликт) годах.



Многие западные экономисты в качестве причины сокращения указывают на "недостаток квалифицированной рабочей силы". Однако это не имеет никакого отношения к происходящему. За последние два года уровень безработицы увеличился с 5,3% до 6%. Основная причина падения темпов роста в Германии - это, конечно же, украинский конфликт. Однако политики и экономисты, полностью поддерживающие боевые действия, пытаются скрыть этот факт от общественности. Но народ все видит. Доверие к правительству, которое втянуло страну в боевые действия, находится на рекордно низком уровне. Правительственные партии постоянно теряют позиции.



Важнейшим преимуществом немецкой экономики, которую многие годы подпитывала внешняя торговля, была дешевая энергия, получаемая из России. Этой энергии, вращавшей колеса немецкой промышленности, вот уже два года нет, и из других стран импортируются гораздо более дорогие энергоресурсы. Более высокие затраты на энергоносители на фоне украинского конфликта, с одной стороны, снизили покупательную способность, с другой - повысили цены в розничной торговле. В результате потребление товаров второстепенной важности снизилось. По данным "энергетического барометра", опубликованного Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK), из-за высоких цен на энергоносители 37% промышленных компаний намерены перенести производство в другие страны, где затраты на энергию и рабочую силу ниже. В 2022 году, когда начался украинский конфликт, этот показатель составлял 21%.



Одним словом, затягивание украинского конфликта еще более усугубит "болезнь" немецкой экономики, а "больничные счета" лягут на плечи еще большего количества рабочих. Поэтому рабочий класс должен быть на переднем крае борьбы против конфликтов.