Из-за проблем в энергетике Польша стремительно движется к катастрофе, - Агнешка Зелинска

12:10 12.08.2024

Money.pl

Польша



В Польше самая дорогая электроэнергия в Европе. Промышленность бьет тревогу. "Это грозит катастрофой"

Money: из-за проблем в энергетике Польша стремительно движется к катастрофе



Польше грозит катастрофа, пишет Money со ссылкой на экспертов по экономике. Цены на энергоносители в стране одни из самых высоких в Европе. В результате польский бизнес перестает быть конкурентоспособным. Это бьет по промышленности и сказывается на экономике в целом.



Польша на данный момент занимает малопочетное место лидера европейского рейтинга по ценам на энергоносители. Согласно данным издания Politykа Insight, по итогам семи месяцев текущего года средняя оптовая цена электроэнергии в Польше составила в среднем 90 евро за МВт/ч. Выше цены за этот период фиксировались только в Ирландии (98,68 евро за МВт/ч) и Италии (95-98 евро за МВт/ч). На противоположном полюсе оказались ставки в Норвегии и Швеции - в июле оптовые цены на энергоносители в этих странах составляли в среднем от 32 до 39 евро за МВт/ч.



В странах, где применяется атомная энергия и возобновляемые источники энергии, цены ниже



Почему в других странах цены на энергоносители намного ниже, чем в Польше? Отвечая на этот вопрос, следует учитывать фактор так называемого энергетического микса.



"Цены в Италии высоки главным образом потому, что в этой стране энергетическая система на 45% работает на газовом топливе", - объясняет глава энергетического отдела Politykа Insight Роберт Томашевский (Robert Tomaszewski). И добавляет, что в скандинавских странах оптовые цены на электроэнергию низкие, потому что ее в основном генерируют гидроэлектростанции.



"То же самое происходит в Испании, где преобладают атом и возобновляемые источники энергии, на которые приходится 70% энергетического микса этой страны. В свою очередь, во Франции, где один МВт/ч в июле стоил в среднем более 47 евро, такая низкая цена является результатом включения после ремонта большого количества ядерных реакторов, которые обеспечивают Франции позицию ведущего экспортера энергии в Европе", - говорит Томашевский.



В Польше одни из самых высоких цен в ЕС



А как обстоят дела в Польше? Согласно данным Politykа Insight, только в июле оптовые цены на электроэнергию составили 109 евро за МВт/ч, что на 6% меньше, чем годом ранее, но в то же время более чем в два раза больше, чем во Франции.



В настоящее время оптовые цены на энергоносители в Польше почти в два раза ниже, чем в кризисном 2022 году, когда за 1 МВт/ч приходилось платить в среднем 166 евро (в 2021 году средняя цена 1 МВт/ч в Польше стоила 87 евро).



"В Польше один из самых высоких оптовых тарифов на электроэнергию в ЕС, что в основном связано с нашей зависимостью от угля", - отмечает Роберт Томашевский.



В результате польский энергетический сектор генерирует самые большие объемы выбросов СО2в Европе. Например, в июне для производства 1 МВт/ч электроэнергии в Польше пришлось выбросить 810 кг углекислого газа. Для сравнения, в Германии выбросы СО2 в среднем составляли 310 кг, а во Франции - всего 20 кг.



Промышленность обращается к премьер-министру. Проблемы нарастают



Проблема высоких цен на энергоносители затрагивает многие отрасли экономики. Однако больше всего ее ощущает промышленность. Это одна из причин, почему все больше иностранных компаний закрывают производство в Польше и переезжают туда, где энергия дешевле. В последнее время мы сталкиваемся с самым настоящим исходом предприятий, что зачастую влечет за собой увольнения их работников.



Важным фактором "бегства предприятий" является и скачкообразный рост в Польше минимальной заработной платы. (…)



"Проблемы польской промышленности нарастают. Польские предприниматели конкурируют с иностранными компаниями, которые имеют доступ к гораздо более дешевой энергии. Кроме того, у нас все меньше времени, чтобы изменить эту ситуацию", - признается президент Палаты промышленной энергетики и потребителей энергии Хенрик Кались (Henryk Kaliś).



В июле этого года Форум потребителей электроэнергии и газа, объединяющий крупнейших промышленных потребителей топлива и энергии в Польше, направил письмо премьер-министру Дональду Туску. В нем указаны риски, связанные, в частности, с высокими ценами на электроэнергию.



"Это письмо было своеобразным криком отчаяния. Мы хотели обратить внимание премьер-министра на ситуацию в промышленности, которая становится все более серьезной и проецируется на всю экономику, которая погружается в рецессию", - подчеркивает Хенрик Калиш.



Польская промышленность будет платить за выбросы



Наш собеседник также напоминает о других угрозах. Одна из важнейших связана с тем, что с 2026 по 2034 год ЕС постепенно прекратит выдачу бесплатных квот на выбросы CO2 в рамках системы EU ETS (система торговли квотами на выбросы в ЕС, которая является инструментом сокращения выбросов парниковых газов).



На практике это означает, что с этого момента польская промышленность начнет платить за выбросы. Недавно в интервью для Money.pl об этом рассказал заместитель главы министерства климата Кшиштоф Болеста (Krzysztof Bolesta). Он напомнил, что система EU ETS задумана таким образом, чтобы к концу 30-х гг. постепенно отказаться от бесплатных квот на выбросы. Со временем их уже нельзя будет просто купить на свободном рынке. Тогда, например, цементные заводы не смогут выбрасывать тонны CO2, за это им придется платить штраф.



У компаний будет два выхода. Вопрос в том, кто за это заплатит



Хенрик Кались также обращает внимание на другую проблему. Речь идет о необходимости изменения технологии производства в связи с отказом от ископаемого топлива.



"Пока еще никто не осознает масштаб этого процесса, в котором нам предстоит участвовать. Многих компаниям придется заново строить большую часть своего технологического оборудования", - подчеркивает он.



По его мнению, в будущем у компаний будет два выхода: сворачивать бизнес или внедрить "чистые" технологии. Однако в последнем случае возникает вопрос, кто за это заплатит.



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Цены на энергоносители продолжат расти. И на этом проблемы не закончатся



Главный экономист Национальной торговой палаты Петр Сорочинский (Piotr Soroczyński) также не сомневается, что для польских компаний наступают тяжелые времена. Почему?



"Наш энергетический микс по-прежнему в основном основан на угле, и никаких скорых изменений не предвидится. Это означает, что цены на энергоносители будут и дальше расти", - подчеркивает он.



При этом, по его словам, это еще не конец наших проблем.



"Наступают времена, когда клиенты не будут покупать товары или услуги, не произведенные экологически чистым способом. Они выберут более дешевые товары или произведенные с большей долей чистой энергии. В результате у нас могут возникнуть проблемы с продажей наших товаров, потому что мы не сможем указать, что они были произведены без выбросов", - считает Сорочинский.



По его мнению, к этому добавляется еще один важный фактор. В ближайшее время банки прекратят финансирование эмиссионных проектов.



"Таким образом, можно сказать, что мы стремительно движемся к катастрофе. Кроме того, на фоне остальной Европы в области энергетики Польша все еще находится в отстающих. Здесь уже много лет говорится о строительстве АЭС, но мало что делается. У меня сложилось впечатление, что у нынешнего правительства, как и у предыдущего, на этот счет нет никакого рецепта", - утверждает представитель Национальной торговой палаты.



Единственное, что можно сегодня сказать наверняка, так это то, что строительство атомной электростанции точно будет отложено еще на несколько лет. "Но если наша промышленность начнет сворачиваться, то никакие АЭС нам уже не понадобятся", - заключает он.



Автор: Агнешка Зелиньская (Agnieszka Zielińska)