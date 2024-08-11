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Проклятие олимпийских богов, - Ю.Борисов
12:15 12.08.2024

Проклятие олимпийских богов
Так называемая "парижская олимпиада" до своего последнего дня была и останется в мировой истории сатанинской тризной на развалинах похороненной современным Западом европейской цивилизации

11.08.2024 | Юрий БОРИСОВ

Местные спортивные издания вышли с мажорным заключительным аккордом на тему так называемой "парижской олимпиады". К примеру, они пишут о том, что "МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады–2024. Нейтральные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Парижа–2024. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете".

А теперь просто сравните эту цветастую заголовочную шапку от местных медиалиберах с запрятанной в самом нечитаемом конце прямо противоположной фактической информацией по данному поводу: "В Олимпиаде-2024 принимали участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент все они покинули Париж".

То есть получается, что они покинули Париж до церемонии закрытия, назначенной на сегодня, 11 августа.

А ведь какая богатая почва для обожаемых такой прессой "журналистских расследований"! Например, о последовательности событий. Как было на самом деле? Сначала МОК пригласил этих персонажей на свое "алаверды" с брызгами французского шампанского, а они все дружно и гордо отказались от такой сомнительной чести, внезапно вспомнив откуда родом?

Или они сначала уехали оттуда, а подлый МОК уже вдогонку послал им это приглашение в расчете на то, что они уже не вернутся?

Ведь это, согласитесь, две большие разницы. В первом случае они чуть ли не национальные герои, демонстративно пославшие этот сатанинский МОК, хотя и с "некоторым" опозданием, к чертовой матери. А во втором – просто в очередной раз облапошенные простаки, которых лишили сладкого.

И что? Ни у кого из этой прессы не возникло желания копнуть чуточку глубже? Или просто "папик" не велел совать свой нос куда не надо?

А вот еще один "пердимонокль" на ту же мерзопакостную тему.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал "иконой дьявола" официальный постер закрытия Олимпиады в Париже, представленный на сайте Олимпийских игр, процитировав описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи. На постере черного цвета изображена падающая на земной шар светящаяся мужская фигура. "Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы" (Ис. 14:12)… Другими словами, афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола", – написал архиепископ в своем Telegram-канале.

С огромным трудом перелопатив все поисковые варианты в интернете, отыскал все-таки сей мракобесный "шедевр". Непонятно только, зачем местным СМИ понадобилось делать из него такую сугубую тайну? И "украшать" свои сообщения на данную тему чем угодно, но только не самим фактом события? Лень было искать эту картинку в браузерах или просто избыточная политкорректность до сих пор мешает смотреть правде в глаза?

Между прочим, это далеко не одна "художественная" ассоциация с адом в символике нынешних "игр". Открытие коих было ничем не лучше с его перевернутыми олимпийскими флагами, отрезанными головами и далеко не тайной трансгендерной вечеринкой.

В том же ряду и эта композиция с официального сайта МОК, до степени дежавю совпадающая с одним весьма известным символом не такого уж давнего, но такого же мракобесного прошлого.

Воистину черного западного кобеля уже не отмыть добела. А его изначальная нацистско-сатанинская сущность сегодня опять выперла наружу и предстала перед человечеством во всей своей первобытной "красе".

Ну что же, тем проще будет его идентифицировать с вечными врагами рода человеческого и точнее воткнуть осиновый кол в это порождение вселенского мрака.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723454100


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