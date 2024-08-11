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|Москва. Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за пост о петухах
17:25 12.08.2024
Глава узбекского землячества Баратов получил 4 года колонии за пост о петухах
Усман Баратов признан виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Поводом для дела стал его пост с картинкой в соцсетях с "говорящей" курицей и фразой о петухах и фронте
Суд в Москве приговорил президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова к четырем годам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.
В январе Баратов был арестован из-за "сомнительных высказываний о российских солдатах". Поводом для дела против него стал пост в соцсетях, касающийся цен на яйца. К нему была прикреплена картинка с "говорящей" курицей: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!".
Дело против главы узбекского землячества поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после просьбы "российских военных корреспондентов" отреагировать на "оскорбительные высказывания".
Суд оставил под стражей главу узбекского землячества Баратова
Баратов в беседе с РБК выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал "сатирическое фото куриц, которое никакого отношения не имеет к инкриминируемым якобы оскорблениям участников СВО". Курицы и петухи - "полезная и очень хорошая домашняя птица", а фронты "бывают разные, например трудовые", пояснял он.
В феврале Росфинмониторинг внес Баратова в список террористов и экстремистов.