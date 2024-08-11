Слабость Путина - в осторожности, - Жан-Жак Мунье

18:13 12.08.2024

ЖАН-ЖАК МУНЬЕ



"ВЗРЫВ У ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ": РОССИИ ДЛЯ ПОБЕДЫ НУЖНЫ ДВА РЕШАЮЩИХ УДАРА

Данная статья не является ни анализом военной стратегии, ни тем более тактики России на Украине. Будучи сторонним наблюдателем, я убежден, что России удалось расстроить наступательные планы НАТО, осуществляемые через его вооруженное крыло - Украину. Но есть существенное "но"…



Европейский аналитик Жан-Жак Мунье не так давно стал еще и одним из авторов Царьграда. Так, на нашем сайте он предсказал итоги парламентских выборов во Франции. Сегодня мы публикуем его "глубоко личный взгляд на ведение войны российской стороной" (перевод с английского).



Москве приходится иметь дело с существенными разведывательными и информационными возможностями, которыми обладает Запад. Запад финансирует украинскую войну и поставляет самые современные вооружения. Если бы не эта помощь, Украина давно была бы разгромлена.



Но я хочу обратить внимание на другое. Убежден, что Москва не учла важность эмоционального настроя Запада. Она ведет серьезные конвенциональные боевые действия, не обращая внимания на то, как ее действия могут повлиять на правительства европейских и американских стран.



Читая и слушая материалы французских, европейских и американских аналитиков, я замечаю, что они не воспринимают предупреждения России всерьез. Большинство убеждены, что НАТО может наращивать глубину ударов: например, использовать самолеты, взлетающие с баз в странах Европы, для ударов по российской территории. Надо признать, нам все еще напоминают об осторожности, о "красных линиях" Москвы, которые нельзя пересекать, о том, что Россия является ядерной державой. Но это мнение меньшинства, непопулярное в основных СМИ.



За редкими исключениями, лидеры европейских правительств - недальновидные нарциссы без какого-либо понятия об исторической культуре. Они ничего не знают о России, о ее стойкости, о патриотизме, который объединяет русских, об их высоком чувстве долга и жертвенности. К сожалению, невежественные политики типа Макрона прислушиваются к медиааналитикам и начальникам штабов, по большей части обученным американскими геополитиками и уверенным, что могут выиграть войну против России. Почти все западные военачальники, французские в том числе, - верные солдаты Вашингтона.



СКРИН С ТГ-КАНАЛА ЦАРЬГРАДА



Их психология мне известна. Я знаю их лично: во времена, когда я преподавал в Военной школе (1999-2009), они были старшими офицерами. Я отмечал, что истинных французских националистов (часто глубоко верующих католиков) оттесняли, не давая попасть в Генеральный штаб.



Их коллегам из жандармерии было приказано составлять на них досье, которые затем передавались вышестоящим чинам с пометками типа "правый экстремист", "католик-традиционалист", "настроен антиамерикански". Эти же люди способствовали моему увольнению из Военной школы под предлогом якобы сочувствия теории геополитического заговора.



С другой стороны, те, кого назначали на генеральские должности, офицеры генеральных штабов (армейского, ВМФ и ВВС) - конформисты и карьеристы, понимающие: для того чтобы добиться успеха, надо слушаться масонов и американцев.



Запад хрупок. Он одновременно высокомерен, убежден с своем всевластии и моральном превосходстве и эмоционально нестабилен. Но его не стоит и недооценивать: недостаток стойкости компенсируется глубокой идеологической убежденностью в том, что они "хорошие парни".



БАЙДЕН "СПАСАЛ МИР ОТ ПУТИНА". СКРИН С ТГ-КАНАЛА ЦАРЬГРАДА



На мой взгляд, мы достигли точки, когда России удалось истощить врагов, но для победы в войне, для нанесения решающего удара ей надо проявить нестандартный подход. Сила исламистов в том, что они изобрели и довели до совершенства методы террористической войны. Они организовывали впечатляющие драматичные атаки, сеющие в людях ужас. Поэтому на Западе их боятся.



Что касается России, на мой взгляд, использование тактического ядерного оружия по важной военной цели, расположенной на территории Украины, как можно ближе к польской границе, может вызвать сильный эмоциональный шок и отрезвит Запад.



СКРИН С ТГ-КАНАЛА "КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ"



Также может быть эффективным направленный удар по самолетам F-16, доставленным на Украину. Европейские СМИ постоянно подхлестывают общественное мнение, убеждая население, что война не проиграна, поскольку "скоро будет много самолетов".



Россию необходимо уважать и считаться с ней, иначе атаки на вашу территорию будут нарастать. Нужны жесткие удары с объяснением причин.



Удар по территориям НАТО в ответ на удары по российским территориям, направляемые странами альянса.

Тактический ядерный удар по украинской территории для закладки психологического шока в западные головы.

Дать понять, что установленные "красные линии" пересекать нельзя. Если вы их пересекаете, вот последствия.



СКРИН С САЙТА ЦАРЬГРАДА



Напрашивается интересная параллель с Северной Кореей. Запад боится КНДР, потому что считает ее правящую верхушку способной на безумные, иррациональные шаги. Такое "безумие" пугает и внушает уважение. С другой стороны, Запад считает президента Путина ультраразумным и ультрарациональным политиком. Никто не верит, что он достаточно "безумен", чтобы рискнуть развязать ядерную войну. Парадоксально, но в конфронтации между Западом и Востоком это является слабостью. Внушить сомнения в своей разумности - большой успех.



Запад эмоционален. Россия должна учитывать это при ведении войны. На данный момент войну с российской стороны ведут рациональные люди, приверженцы политического прагматизма с достаточно традиционным взглядом на мир, будь то в области дипломатии или военного руководства. Это традиционное мировоззрение не позволяет им нанести решительный удар. Запад понимает только силу: если западное общество или рынки охватывает паника, если потребительская модель оказывается под угрозой, избранные "элиты" тоже чувствуют страх и, забывая о высокомерии, начинают искать компромисс.