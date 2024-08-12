Прогнившая медаль – как символ коррозии олимпизма, - А.Белов

18:16 12.08.2024

12.08.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



США готовят очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении



В Париже завершились Олимпийские игры. Так и хочется добавить – наконец-то. Тот случай, когда известная русская поговорка "помер Максим, да и черт с ним" как нельзя лучше передает эмоции от завершения этого сомнительного во всех отношениях мероприятия.



Убежден, у каждого, до кого так или иначе долетали новости с олимпийских площадок, останется в памяти свой образ прошедшей Олимпиады – сатанинские пляски церемонии открытия, блюющие после сенской водички пловцы, боксеры-трансгендеры, всласть надававшие по щам нескольким девушкам (а ведь никто даже и не подумает предъявить им за "абьюз" и насилие), картонные кровати в номерах без кондиционеров, спящий на траве под лавкой олимпийский чемпион и много чего еще.



Но лично для меня символом прошедших летних Игр станет бронзовая медаль американского скейтбордиста-олимпийца, потерявшая "товарный вид" вскоре после вручения.



Как пишет New York Post, изделие работы Парижского монетного двора оказалось весьма "паршивого качества" и уже через несколько дней после награждения износ и даже коррозия бронзы были видны невооруженным глазом.



Примечательно то, что это первый такой случай в истории Олимпийских игр, и теперь, как предполагают в NYP, заказчик производства Международный олимпийский комитет захочет вернуть свои деньги.



Впрочем, убежден, до этого не дойдет. У МОК нынче забот и так полон рот. Начать хотя бы с того, что глава организации Томас Бах отказался баллотироваться на новый срок, заявив, что спорту нужны перемены, и уже в 2025 году оставит свой пост.



"Томас Бах, возглавлявший Международный олимпийский комитет на протяжении десятилетия, наполненного противоречиями, растущей национальной напряженностью и потрясающим спортом, уйдет в отставку по истечении срока его полномочий в 2025 году" – так подает эту новость американское National Public Radio, утверждающее, что Бах запомнится целым рядом принятых им спорных решений.



В качестве таковых американским журналистам видятся разрешение, данное МОК России продолжить участие в Олимпийских играх, хотя и без использования национального флага и исполнения национального гимна, а также проведение летних и зимних Игр во время пандемии Covid, хотя многие настаивали на их отмене.



Я не стану спорить с точкой зрения NPR – она ярко выраженная проамериканская и оттого совершенно не объективная (не американцам, регулярно получающим терапевтические исключения от WADA, говорить нам про допинг), соглашусь лишь с общим посылом, выраженным в мысли, что Томаса Баха будут, скорее, вспоминать как человека, при котором мировой Олимпизм начал свое стремительное падение в пропасть.



Именно при нем родилась практика участия в соревнованиях спортсменов с сомнительной половой принадлежностью. Сам глава МОК по этому поводу сетовал, что у организации нет четкой, "научно обоснованной системы идентификации мужчин и женщин".



"Мы с самого начала говорили, что, если кто-то представит нам научно обоснованную систему идентификации мужчин и женщин, мы будем первыми, кто ее применит. Нам не нравится существующая неопределенность. Нам это не нравится из-за общей ситуации в которой все оказались. Мы были бы более чем рады разобраться в этом", – отмечал Бах, подводя итоги "парижских игрищ".



На что в комментариях ему тут же напихали полную авоську саркастических замечаний с намеком, что раздел анатомии, изучающий половые признаки человека – как первичные, так и вторичные, – дает исчерпывающий инструментарий для определения половой принадлежности.



Кроме того, именно при Бахе всемирное антидопинговое агентство WADA обрело такую силу и начало единолично решать судьбу отдельных спортсменов, национальных сборных и даже целых стран. Но об этом мы поговорит чуть ниже.



Ну и, наконец, Томас Бах несет личную ответственность за то, что политика проникла в мировой спорт, а сам он превратился в инструмент сведения счета с неугодными. Вопиющий пример, когда атлеты из России и Белоруссии подвергаются остракизму за "неспровоцированную агрессию РФ против Украины", а израильские спортсмены за военные преступления своего правительства ответственности не несут, поставил крест не только на понятии "fair play", но и навсегда разрушил сложившуюся мировую спортивную систему, каковой мы привыкли ее видеть. Отыне лозунг барона де Кубертена "О, спорт – ты мир" больше не соответствует реальности.



Ну а теперь пара слов о спортивной инквизиции, в которую давно и прочно превратилось WADA. Еще в период проведения Игр в Париже мировые ленты новостей облетело два сообщения.



Первое: как рассказало агентство Reuters, антидопинговое агентство США (USADA) пошло на нарушение международного кодекса, позволив нескольким спортсменам, уличенным в допинге, продолжать выступать, в обмен на что атлеты стали банальными стукачами, в чьи обязанности входили слежка и доносительство на других своих коллег-нарушителей.



"WADA известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов USADA", – указано в заявлении Всемирного антидопингового агентства.



Поговаривали, что в августе, когда WADA должно было рассматривать Статус соответствия USADA Всемирному антидопинговому кодексу, американское антидопинговое агентство могло быть подвергнуто санкциям, в следствии чего у США могли отобрать право на проведение летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимних Игр-2034 в Солт-Лейк-Сити.



Но на дворе уже 12 августа, Париж спокойно передал олимпийскую эстафету Лос-Анджелесу и ни у кого не возникло никаких возражений. Вас это удивляет? Меня нет.



И второе. По данным СВР, США готовят очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении, ради чего планируется серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений.



"В фокусе внимания – дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером. В число спортивных дисциплин, где США планируют "удар", входят синхронное плавание, фигурное катание и художественная гимнастика. Новый проект США против российского спорта курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории Родченков и Соболевский", – отмечается в пресс-релизе Службы внешней разведки.



Как прокомментировала информацию наших разведчиков олимпийская чемпионка, конькобежка Светлана Журова, Штаты планомерно "убивают" конкурентов в мировом спорте. Закончив с Россией, они примутся за Китай, который их пока обыгрывает.



"Если Китай выиграет Олимпиаду, то следующее расследование будет по ним. Хотя США уже по так называемому закону Родченкова его ведут. Фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание – это наши флагманы, это ассоциация с Россией, это культура. Сейчас они будут фабриковать, что-то придумывать. Хотя новой информации нет", – подчеркнула наша прославленная спортсменка, предложив в качестве альтернативы создавать в России коммерческие лиги по фигурному катанию, синхронному плаванию и художественной гимнастике, которые наверняка будут успешными и популярными и привлекут внимание лучших западных спортсменов.



Но ничего из вышеперечисленного негатива не стало бы возможным, если бы WADA и МОК не работали в тесной спайке с правительством Соединенных Штатов, давно мечтающим превратить мировой спорт в свою частную лавочку. И надо сказать, что пока это им, увы, удается.



Последняя (на данный момент) Олимпиада показала, что спорт уже никогда не будет прежним – принципы продаются, а правила меняются на ходу в угоду политической конъюнктуре. И России в этой спортивной системе места нет. Причем это вовсе не результат козней наших врагов, а наш осознанный выбор, ставший следствием понимания насколько глубоко коррозия и ржавчина въелись в тело мирового Олимпизма.