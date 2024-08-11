Скончался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

18:19 12.08.2024

Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета (ЦК) ВЛКСМ Виктор Мишин, он возглавлял его с 1982 по 1986 годы. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



"Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти", - передает его слова ТАСС.



По словам Зюганова, Мишин был грамотным, инициативным и профессиональным человеком. В частности, он занимался такими важными мероприятиями и вопросами, как Олимпиада и посылки на БАМ и стройки.



Ранее также сообщалось, что бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев скончался на 83 году жизни.