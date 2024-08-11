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Почти 60% выпускников вузов пока не нашли работу - министр занятости Узбекистана
18:38 12.08.2024

Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев сообщил депутатам, что 126 тысяч из 214 тысяч выпускников вузов текущего года (59%) пока остаются без работы. В августе-сентябре запланирована работа по их трудоустройству на доступные вакансии.
Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 16:47 Экономика
Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев рассказал о работе по трудоустройству выпускников высших образовательных учреждений в 2024 году. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса заслушали его отчет 6 августа.

По словам министра, 41%, или 88 тысяч из 214 тысяч, выпускников вузов текущего года уже приняты на работу через единую национальную систему трудоустройства на основе трудового договора.

Однако 59%, или 126 тысяч, молодых специалистов пока не могут найти работу. Анализ показал, что 95 тысяч молодых людей могут найти работу по 102 тысячам вакансий, сказал министр.

В августе-сентябре совместно с другими организациями планируется провести работу по трудоустройству каждого выпускника в зависимости от его места жительства через районные и городские системы занятости.

По данным главы Минзанятости, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 358 тысяч вакансий в 139 тысячах организаций, из них 81 тысяча - в государственных учреждениях, 277 тысяч - в частном секторе. 112 тысяч вакансий требуют наличия высшего образования.

Рабочие позиции распределены следующим образом:

сфера услуг - 96 тысяч;
образование - 56 тысяч;
промышленность и производство - 57 тысяч;
сельское хозяйство - 48 тысяч;
строительство - 32 тысячи;
здравоохранение - 26 тысяч;
связь и информационные технологии - 7000;
финансы и страхование - 5000;
культура - 4000.
Бехзод Мусаев сообщил, что во второй половине года предусмотрены меры по обеспечению еще 2,1 миллиона человек доходной работой. В сельскохозяйственной сфере с началом сезона сбора урожая планируется вовлечь в сезонные работы около 500 тысяч человек.

На основе мастер-планов в регионах запланировано создание:

500 тысяч рабочих мест - за счет реализации проектов в сфере туризма, создания сервисных и торговых объектов на международных автомобильных дорогах в 68 районах и городах;
60 тысяч рабочих мест - за счет строительства 656 многоэтажных домов, массивов "Новый Узбекистан" в регионах, строительных работ и реконструкции в 416 социальных объектах;
197 тысяч мест - в рамках запуска во второй половине года более 5000 инвестиционных проектов.
В начале января на совещании у президента говорилось, что в 2024 году намечено обеспечить занятость 5 миллионов человек. Число безработных к началу года составляло 1,3 миллиона. Кроме того, в течение года на рынок труда должны выйти еще 2,4 миллиона человек.

В летние месяцы в Узбекистане планировалось организовать строительные отряды для трудоустройства 100 тысяч молодых людей. С нового учебного года расходы бизнеса по обучению учеников школ, колледжей и техникумов будут вычитаться из налоговой базы, заявлял президент в конце июня.

Источник - Газета.Уз
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