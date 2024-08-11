Игры гермафродитов и релокантов: На ОИ-2024 позолотили лиц без пола и родины, - СП

18:42 12.08.2024

Игры гермафродитов и релокантов: На ОИ-2024 позолотили лиц без пола и родины

Светлана Журова: Очень много медалей завоевали бывшие россияне, сменившие Родину ради побед. Чтобы не бежали - России нужны более престижные турниры, чем ОИ

Михаил Зубов



Фото: Александр Щербак/ТАСС

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Светлана Журова



Игры в Париже, которые начались с глумления над христианскими святынями во время открытия, завершились восхождением на трон Люцифера в лазерном шоу во время закрытия Олимпиады. А по ходу соревнований организаторы периодически переворачивали олимпийский флаг, подобно тому, как сатанисты делают это с крестом.



Постановщики олимпийских шоу-программ объяснили эти выкрутасы поиском новых форм и смыслов, а конспирологи связали такую символику с тем, что Париж отмечал в дни игр 400-летие масонства.



Так или иначе, Россия официально в этом глуме не участвовала (как и в гитлеровских ОИ-1936), а неофициально - две российских юниорки в нейтральном статусе выиграли серебро парного разряда по теннису, а еще шестеро бывших россиян взяли золото, сменив ради драгоценного металла гражданство.



Своим мнением о том, чем еще запомнилась Олимпиада, со "Свободной Прессой" поделилась знаменитая спортсменка и политик, олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.



"СП": Светлана Сергеевна, что лично Вам показалось наиболее примечательным во время ОИ-2024?



- Если раньше в первую очередь запоминались спортивные результаты, то парижская олимпиада всем запомнилась по-разному. Эти воспоминания основаны, прежде всего, на информации, которую мы черпали из зарубежных СМИ, потому наших журналистов там не ждали, как и спортсменов.



А иностранные СМИ раздували множество скандалов, да и сами атлеты немало негатива описали в соцсетях. Все это затмило собой спорт.



Лично я болела в медальном зачете за китайцев, порадовалась за Узбекистан, который очень неплохо выступил.



Конечно же, меня резануло то, как много медалей завоевали спортсмены, которые уехали из России под чужие флаги. Столько побед релоканты еще никогда не одерживали, и это не очень хороший симптом.



"СП": Вы опасаетесь, что по их примеру ради международных побед начнут отказываться от российского гражданства и другие?



- Я опасаюсь. Очень вероятно, что так и будет.



Спортсмены посмотрят на золотые медали перебежчиков, подумают, что расцвет их физической формы не будет вечным. Они подождут еще какое-то время, но когда узнают, что и на следующие олимпиады наших могут не пустить - побегут. Особенно молодые.



Мы можем сколько угодно говорить, что нам не нужна эта Олимпиада. Но вы этого не докажете спортсменам высших достижений. Они хотят состязаться, получать мировую известность.



"СП": И как их остановить?



- Можно принять какие-то законы, чтобы удерживать. Но тогда они побегут из страны еще активнее и раньше - в более юном возрасте.



Единственная возможность - создать в России такие условия, проводить на нашей земле такие внутренние и международные соревнования, чтобы ОИ на их фоне стали рядовым событием, рассчитанным на спортсменов-любителей.



Слава, почет, вознаграждение - все это должно у нас перейти на более высокий уровень, чем у МОК, чтобы победа на наших соревнованиях значила больше, чем звание олимпийского чемпиона.



"СП": Такое возможно?



- Конечно. Возьмите США. Чемпион Америки - это ценится так же, как олимпийский чемпион, а в ряде видов спорта - значительно выше. Хоккеисты США и Канады не ездят на Олимпиаду, если для нее не сделана специальная пауза во внутреннем чемпионате.



А у нас чемпион России в большинстве видов спорта не ценится. И дело даже не в вознаграждении. Посмотрите, сколько зрителей на наших внутренних соревнованиях.



Давайте - придем, поддержим, посетим не только футбол и хоккей, но и другие виды спорта. Давайте сделаем программу "Зритель", выпустим зрительскую карту по аналогии с Пушкинской картой, чтобы дети и студенты ходили на соревнования бесплатно или даже с бонусом за поход. Что-то обязательно нужно делать для привлечения болельщиков. Если мы не поднимем культуру поддержки спортсменов во время соревнований - они разбегутся.



Сколько бы Минспорта ни давал денег на призовые - спортсмену важно признание болельщиков. Футболиста знают, обсуждают его удачные и неудачные действия - не важно. Но о нем говорят, его труд не напрасен, он вызывает резонанс. А для спортсмена из другого вида спорта известность возможна только через победу на ОИ. И пока это так - они будут сдавать свои паспорта ради Олимпиады.



"СП": Всемирные Игры дружбы, которые Путин перенес с текущего на будущий год, смогут затмить ОИ?



- С коммерческой точки зрения - конечно. Олимпиада - чисто любительское соревнование, и эта ниша занята МОК. Игры Дружбы - коммерческие. У нас и призовые для участников, и зрелищность должна быть выше. Это будут впервые в истории игры, когда все виды спорта соберутся на планетарный коммерческий турнир.



Вопрос в болельщиках. От них много зависит.



МОК наверняка станет шантажировать спортсменов: если вы получите призовые в России - лишим статуса любителя, и на Олимпиаду не пустим. Но если мы сдаем все как следует - лучшие спортсмены мира просто перестанут обращать внимание на ОИ. Туда поедут те, кто не прошли отбор к нам.



"СП": Вернемся к парижским страстям. Женщины, в особенности - в боксе, жаловались, что их на ОИ избивают мужчины-трансвеститы, а так нечестно. Что вы об этом думаете?



- Мы не знаем достоверно: трансвеститы они, или нет. Эту информацию МОК не раскрывает. Скандал огромный, но никто ничего доказать не может.



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"СП": В женском боксе удары в большей степени обозначаются, чем наносятся с целью травмировать. А эти - похожие на мужчин по телосложению - и били по-мужски, чтобы нос сломать… Никогда еще в женских поединках на ОИ не было столько травм.



- Я не исключаю, что были допущены гермафродиты. Это - люди, которые ощущают себя женщинами, но имеют мужскую хромосому. Гермафродиты в спорте всегда были, но до определенного момента на ОИ их не допускали, потому что они сильнее, чем женщины.



Трансвеститы - это все-таки другое дело. До некоторых соревнований их допускают, но решение открыть перед ними двери ОИ, насколько я знаю, публично не принималось. Хотя МОК перестал быть открытым для общества, там появилось много тайн.



Тут, конечно, МОК должен дать внятные разъяснения, иначе вакханалия будет.



"СП": Как спортсмены из других стран отреагировали на отсутствие россиян в Париже?



- Обрадовались, в основном. Им больше медалей досталось, которые бы наши спортсмены взяли. И никто не комплексует по этому поводу. То, что без наших уровень соревнований упал - ничего. Со временем все привыкнут к низкому мастерству в художественной гимнастике или синхронном плавании на ОИ.



А те спортсмены, кто более высокого уровня, - надеюсь, будут выступать на наших соревнованиях.



По количеству "золота" сборные Китая и США показали одинаковый результат - 40. Однако по общему количеству медалей (127) американцы обошли Поднебесную (91). Вдвое уступив лидерам по количеству золотых медалей и, соответственно, вдвое и втрое по общему числу наград, третье место заняла Япония (20 золотых, 45 всего).