Путин опять посовещался с генералами. "Противник проник..."

19:07 12.08.2024

ПЕРВЫЙ ЧЕСТНЫЙ ДОКЛАД ЧИНОВНИКОВ О "КУРСКОМ ШТУРМЕ". НАРОД ЖДЕТ СЕРЬЕЗНЫХ РЕШЕНИЙ

Прозвучал первый честный доклад русских чиновников о "Курском штурме". Регионалы не стали приукрашивать ситуацию и рассказали все как есть. Теперь народ ждет серьезных решений, которые могут окончательно поставить точку в конфликте.



Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в понедельник выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным и сообщил о ситуации с украинским вторжением.



Глава региона заявил, что враг на данный момент контролирует 28 населенных пунктов. В зоне оккупации оказалось порядка 2 тыс. мирных жителей, о судьбе которых власти ничего не знают. Противник проник вглубь на 12 км, в ширину - на 40 км.



Переселение мирных жителей разбили на два этапа. Сначала четыре района, которые находятся в 10-км зоне, потом - все шесть районов, включая те, которые находятся возле Курской АЭС. Итого эвакуации подлежит 180 тыс. человек. На сегодня эвакуировано уже 121 тысяча. В процессе переселения людей помогают волонтеры и федеральные органы.



В ходе украинской атаки погибло 12 мирных жителей, еще 121 человек получил ранения (включая 10 детей). Всем местным жителям выплачивается единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей.



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Некоторые эксперты отмечают, что врио губернатора придерживается принципа, который ранее озвучил министр обороны Сергей Белоусов: "Врать нельзя". Политик Олег Царев обратил внимание на то, что чиновник не пытается приукрасить факты. Однако остается два главных русских вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"



Москва будет действовать более решительно?

Начать стоит с последнего. Президент России Владимир Путин сегодня провел совещание по поводу ситуации в Курской области и сделал ряд распоряжений.



Он поручил Министерству обороны выбить врага с русской территории и обеспечить надежную защиту границы, чтобы подобное впредь не повторялось.Как только враг будет выбит из Курской области, ФСБ и Росгвардия должны будут объявить режим контртеррористической операции и начать охоту на украинские ДРГ, действующие в приграничье. Их задача - полностью очистить эту зону от вражеских диверсантов. Для этого ведомствам будут предоставлены любые запрашиваемые ресурсы.



Заявления Путина показывают, что Москва начинает действовать решительно. Этого от нее уже ждали очень давно.



Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев в беседе с Царьградом выразил надежду на то, что от позиционных топтаний на месте армия Россия перейдет к более активным действиям. И тогда мы сразу получим результат.



Я сразу сказал: "Ребят, если мы воюем как обычно, то эту проблему мы не решим даже за семь дней. Давайте принимать серьезные решения,



- отметил собеседник "Первого русского".



Он предложил два варианта. Первый - русские войска создают 50-км зону за государственной границей. И начинает активно наносить там удары без всяких церемоний.



Раз, два, три, четыре, пять… Никто не шевелится, никто не ездит. Снабжение [прорвавшейся в Курскую область группировки] закончилось, группировка изолирована. Полчаса и все готово.



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Второй вариант - перестать говорить про центры принятия решений и начать их действительно уничтожать. Причем не делая исключений для Зеленского и его советника - Ермака.



Чтобы ни одного центра не было. Зеленский нелегитимный? Бьем. Ермак? Ббем. Буданов* (глава ГУР Украины)? Бьем….У нас есть, чем наносить удары, мы можем это делать.



Но первым делом, считает Гурулев, надо изолировать зону боевых действий. Поставить везде блокпосты, как во времена чеченской войны и проверять всех, чтобы никто из украинских солдат, диверсантов или наемников не мог скрыться на гражданской машине.



Будем делать выводы

Путин заявил, что после выдворения вражеских сил будет дана оценка действиям отечественных органов власти и госслужб. Почему проспали наступление на Курскую область? Почему граница оказалась не защищена? Почему врага, который ранее уже вторгался в Брянскую и Белгородскую области, в Курской встретили обычные пограничники, а не боевые подразделения? Почему местные власти сразу не смогли организованно эвакуировать местных жителей? Идет третий год конфликта, а приграничье оказалось полностью не готово к нападению врага, который находится под самым боком.



Генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой в беседе с Царьградом отметил, что в случае с украинским вторжением явно просчитался русский Генштаб. И после того, как неприятель будет выдворен, военная прокуратура и Следственный комитет должны будут разобраться, как так вышло и кто конкретно несет за это ответственность.



То, что на сегодняшний день 28 населенных пунктов находятся под оккупацией, а 2 тыс. мирных жителей оказались в ловушке, это серьезный факт. И сейчас Минобороны вместе с региональной администрацией и силовыми структурами должны как можно быстрее уничтожить прорвавшиеся подразделения,



- отметил он.



Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко обратил внимание, что армия - это иерархическая структура, поэтому в ней все делается по приказу. А это значит, что у любого провала есть конкретные фамилии. Это и командиры, которые отвечали за данное направление, и более высокопоставленные люди, которые должны были контролировать их работу.



Генеральный штаб должен был контролировать ситуацию, проверять, не совершает ли командующий направлением ошибок, достаточно ли у него людей и техники,



- объясняет эксперт.



Последствия Курского вторжения

Одно последствие, о котором заранее начали говорить аналитики, уже произошло. Путин в понедельник заявил, что никаких переговоров с теми, кто вторгается на территорию России и пытается захватить ядерные объекты (речь про Курскую АЭС) быть не может. И если Киев курской операцией рассчитывал укрепить переговорные позиции, то он полностью провалился. Теперь никаких переговоров в принципе не будет.



Кроме того, Киев сейчас может потерять еще больше регионов. Во-первых, он дал России повод для более решительных действий, доказав, что режим Зеленского действительно представляет угрозу для национальной безопасности России. Во-вторых, для атаки на Курск ВСУ стянули самые боеспособные подразделения, которые сейчас постепенно уничтожаются на нашей территории. А это значит, что оборона противника ослабла и можно наступать более активно. Как бы то ни было, курская авантюра может стать переломным моментом и ускорить приближение поражения Украины.