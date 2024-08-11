Вынесен приговор начальнику управления миграционной службы области Абай Гульвире Доненбаевой

19:24 12.08.2024

Вынесен приговор Гульвире Доненбаевой



8 августа 2024 года судом №2 Семея оглашен приговор в отношении начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Абайской области Гульвиры Доненбаевой, сообщает Zakon.kz.



Также суд вынес приговор старшему инспектору по особым поручениям этого же управления Р. Садыкову и инспектору Отдела миграционной службы УП Семея А. Нурахметовой.



