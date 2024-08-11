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|Вынесен приговор начальнику управления миграционной службы области Абай Гульвире Доненбаевой
19:24 12.08.2024
Вынесен приговор Гульвире Доненбаевой
8 августа 2024 года судом №2 Семея оглашен приговор в отношении начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Абайской области Гульвиры Доненбаевой, сообщает Zakon.kz.
Также суд вынес приговор старшему инспектору по особым поручениям этого же управления Р. Садыкову и инспектору Отдела миграционной службы УП Семея А. Нурахметовой.
"За назначение Нурахметовой на занимаемую должность Доненбаева через Садыкова получила от нее взятку в сумме 1 тыс. долларов. Доненбаева приговорена к четырем годам лишения свободы, Нурахметова – к трем годам, Садыков – к трем годам и шести месяцам", – рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции сегодня, 12 августа.
Одновременно с этим, как подчеркнули в Антикоре, осужденные лишены специальных званий и права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
"Приговор не вступил в законную силу".
Антикоррупционная служба
Информация о том, что начальника Управления миграционной полиции (УМС) Департамента полиции (ДП) Абайской области Гульвиру Доненбаеву задержали "при получении денежных средств в размере 1000 долларов через посредника", появилась в соцсетях в конце сентября 2023 года. Позднее в Антикоре раскрыли подробности задержания.
5 июня 2024 года стало известно, что Антикоррупционной службой Абайской области завершено расследование в отношении Гульвиры Доненбаевой и дело было передано в суд.
Динара Халдарова