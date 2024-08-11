 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коммунисты-маоисты пытались выставить кандидатов в Челябинскую гордуму. Не разрешили
19:51 12.08.2024

Маоисты активизировались на Урале - они уже осваивают выборы
Сегодня
14:51

Агитационная листовка в Челябинске. Фото из соцсетей
Одна из кандидатов маоистской партии попыталась пройти самовыдвиженцем в депутаты Городской Думы Челябинска. Но как она сама констатировала:

"Всю оппозицию не допустили до выборов. Выборы пройдут без маоистов, без коммунистов-левофронтовцев и без мелкобуржуазной демократии".

Об этом сегодня, 12 августа, сообщает ТГ-канал "Китайская угроза".

И да, в стране есть Российская маоистская партия, сообщает канал. Хотя, конечно, репутация маоизма в России достаточно подмочена еще стараниями советской пропаганды, поэтому шансов у маоистов на выборах в России пока не много. Больше шансов имела бы Партия российских сицзиньпиновцев.

Источник - eadaily.com
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