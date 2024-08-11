Коммунисты-маоисты пытались выставить кандидатов в Челябинскую гордуму. Не разрешили

19:51 12.08.2024

Маоисты активизировались на Урале - они уже осваивают выборы

Сегодня

14:51



Агитационная листовка в Челябинске. Фото из соцсетей

Одна из кандидатов маоистской партии попыталась пройти самовыдвиженцем в депутаты Городской Думы Челябинска. Но как она сама констатировала:



"Всю оппозицию не допустили до выборов. Выборы пройдут без маоистов, без коммунистов-левофронтовцев и без мелкобуржуазной демократии".



Об этом сегодня, 12 августа, сообщает ТГ-канал "Китайская угроза".



И да, в стране есть Российская маоистская партия, сообщает канал. Хотя, конечно, репутация маоизма в России достаточно подмочена еще стараниями советской пропаганды, поэтому шансов у маоистов на выборах в России пока не много. Больше шансов имела бы Партия российских сицзиньпиновцев.