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|В Азербайджане обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры
20:24 12.08.2024
В Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" завершен первый этап археологических раскопок, проведенных в двух направлениях - в 600 метрах к северо-востоку от села Аггель Агстафинского района и на территории Сарысойских курганов.
В первом случае курган был окружен кромлехом из мелких речных камней.
Сарысойские же курганы содержат следы погребальных обычаев, важных для изучения Ходжалы-Гедабекской культуры.
Археологические раскопки в заповеднике продолжатся.