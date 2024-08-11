В Азербайджане обнаружены курганы, хранящие следы Ходжалы-Гедабекской культуры

20:24 12.08.2024

В Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг" завершен первый этап археологических раскопок, проведенных в двух направлениях - в 600 метрах к северо-востоку от села Аггель Агстафинского района и на территории Сарысойских курганов.



В первом случае курган был окружен кромлехом из мелких речных камней.



Сарысойские же курганы содержат следы погребальных обычаев, важных для изучения Ходжалы-Гедабекской культуры.



Археологические раскопки в заповеднике продолжатся.



