 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай раздвигает свои границы с помощью новых деревень, - В.Скосырев
00:01 13.08.2024

11.08.2024 20:11:00

Переселенцы должны помогать армии и следить за врагом
Владимир Скосырев

Раньше на месте деревни Цинлинь высоко в заснеженных Гималаях ни одной фанзы не было. Туда ходили только охотники. А теперь там стоят одноэтажные дома, жителям платят пособие, требуя взамен лишь, чтобы они пресекали проникновение лазутчиков и оповещали полицию. Пекин называет таких людей защитниками границ. Жизнь их не назовешь спокойной. Китай и Индия, втянутые в территориальный спор, перебросили в регион войска. Подобные поселения возведены и в Синьцзяне, на границе со странами Центральной Азии.
В принципе в создании поселений на новых землях ничего нового нет. Вспомним хотя бы село Албазино – первое поселение русских на Дальнем Востоке, основано казаками Ерофея Хабарова. Но это когда было. А сегодня, как пишет The New York Times, Китай не скрывает, что цель строительства таких поселений состоит в том, чтобы защищать территорию страны в регионах, где у КНР тяжбы с соседями из-за земли.

Китай построил более 50 новых деревень в последние годы вдоль своих западных границ, причем 12 из них на земле, на которую претендует 12 стран. С помощью таких невоенных опорных пунктов Китай проецирует свою силу за рубежом и укрепляет порядок дома. Многие деревни, подобные Цинлинь, были построены на западе, вдоль границ, которые оспаривают Индия, Непал, Бутан. Они подкрепляют претензии Китая на право владеть этими землями. А на севере такие поселения позволяют упрочить безопасность и продвигать торговлю с Центральной Азией. На юге они помогают предохраняться от потока наркотиков и преступности из Юго-Восточной Азии.

Что касается западной границы, то председатель КНР Си Цзиньпин еще в 2017 году послал письмо двум сестрам-тибеткам, живущим в деревне Юм, около штата Индии Аруначал Прадеш. Он похвалил женщин и их семьи за то, что они постоянно охраняют границу, несмотря на то что природа там суровая.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Юньнань есть сотни подобных деревень.

Брахма Челлани, аналитик, работающий в Дели, утверждает, что по-тихому сооружая милитаризованные деревни, Китай повторяет на земле экспансионистский курс, который он успешно применил в Южно-Китайском море (ЮКМ). По словам Челлани, Китай строит деревни скрытно и быстро; они превращаются в "первую линию обороны".

В ответ на вопрос The New York Times представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что, имея дело с пограничными проблемами с соседями, "Китай всегда стремится найти справедливое решение путем мирных и дружеских консультаций".

Индийская журналистка Хума Сиддики сообщает, что среди высших чинов индийской армии строительство Китаем деревень, предназначенных как для мирных, так и военных целей, вызывает тревогу. Ведь эти поселения представляют собой воплощение стратегии, направленной на то, чтобы подтвердить территориальные притязания и улучшить военную инфраструктуру вдоль линии фактического контроля, заменяющего границу.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, сказал: "Тема пограничных поселений стала обсуждаться в американских СМИ в связи с обострением отношений между Китаем и США. Но и раньше против Китая выдвигали обвинение в том, что он искусственно изменяет национальный состав периферийных территорий, насильственно ассимилирует коренных жителей и переселяет этнических ханьцев в районы проживания меньшинств. На деле же Китай не столько заботится о приобретении новых территорий, сколько пытается экономически поднять периферию. Главная проблема там – не хватает квалифицированной рабочей силы, и Пекин хочет решить ее, посылая туда специалистов. Тем не менее в Тибете на этнических тибетцев приходится 86% населения. А ханьцев там 12%. Китай с помощью материальных стимулов и льгот направляет туда врачей, инженеров, других специалистов. Пекин хочет, чтобы они там остались. Но, мне кажется, это похоже на то, как у нас ездили на Крайний Север – пожить, поработать и через несколько лет вернуться. Далеко не все горят желанием жить в Тибете".

По мнению эксперта, в Синьцзяне положение иное. Там еще с 1950-х годов существует такая военизированная структура, как Синьцзянский производственно-строительный корпус. Он предусматривал, что переселенцы поступали на военную службу и сочетали выполнение охранных функций с работой на хлопковых полях, инфраструктурных проектах.

"Другая сторона вопроса – то, что Пекин пытается интегрировать меньшинства в китайское общество. Поэтому на ТВ широко рекламируются случаи, когда, скажем, тибетец получил звание генерала, а уйгурская певица – музыкальную премию", – отметил Кашин

Источник - НГ
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