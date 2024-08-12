 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из-за разногласий с президентом. Подал в отставку вице-президент Ирана Джавад Зариф
00:14 13.08.2024

ИРАНСКИЙ МИНИСТР ДЖАВАД ЗАРИФ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
12 августа 2024
Бывший министр иностранных дел Ирана, назначенный вице-президентом Исламской Республики Ирана по стратегическим вопросам, занимавший с 2013 по 2021 год пост министра иностранных дел и выступающий за переговоры с США, Мохаммед Джавад Зариф подал в отставку. Он заявил, что он уходит из-за недовольства выбором министров президентом Масудом Пезешкианом. Отметим, что президент Ирана Пезешкиан 1 августа назначил Джавада Зарифа вице-президентом по стратегическим вопросам. Он проработал на этом посту всего 10 дней. В этой связи западные СМИ полны материалов, в которых сообщается об ожесточенной дискуссии в иранских правящих элитах, а конкретнее – между так называемыми "ястребами" из КСИР и "голубями" из бизнес-кругов по выработке курса внешней политики. Выходит, что дыма без огня не бывает. Об этом размышляет обозреватель REX Станислав Тарасов.

"Причина отставки обставлена Зарифом общими фразами. "Я не удовлетворен результатом своей работы [во главе консультационного совета по формированию нового кабинета министров], [наряду с другими проблемами это заставило меня продолжить свой путь в университете", - написал он на своей странице в "X". Речь идет о консультационном совете, который Зариф возглавил сразу после победы Масуда Пезешкиана на выборах президента Ирана 5 июля. Зариф отвечал за отбор кандидатур в новый кабинет министров, который 11 августа был представлен на утверждение парламенту. В списке значатся 19 имен, из которых большинство принадлежит выходцам из так называемого консервативного блока. Некоторые эксперты указывают, что Зариф был недоволен кандидатурами на посты глав МИД и Минобороны страны. Выходит, что Зариф фактически претендовал на формирование кабинета министров Ирана и его остановили", - отметил Тарасов.

По его словам, это только часть образовавшейся острой политической интриги. Суть другой в том, что с именем Зарифа связывались возможные реформаторские направления, прежде всего, во внешней политике Ирана: сближение с США и странами Европы.

"Он считается одним из главных сторонников диалога с США, принимал самое активное участие в разработке и заключении сделки по ядерной программе Тегерана 2015 года, неоднократно проводил переговоры с госсекретарем США и другими американскими чиновниками. При этом важно значение приобретает и время для ухода Зарифа, момент принятия решения отвечать ли Израилю ответным ударом возмездия за убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране или нет", - пояснил политолог.

Но это пока только видимая возможная причина действий Зарифа. По некоторым признакам можно судить, что его реформаторские порывы были направлены в сторону использования в отношении Израиля более "мягкого варианта" действий, пояснил Тарасов.

"Ситуация находится пока в подвешенном состоянии. Поэтому отставка Зарифа - это сигнал как внешним, так и определенным внутренним силам, демонстрация наличия проблем в руководстве страны", - резюмировал обозреватель REX.

Источник - REX
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