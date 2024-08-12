Россия нужна была Эрдогану, как рычаг для больших уступок от Запада, - Ариф Асалыоглу

00:17 13.08.2024

РОССИЯ НУЖНА БЫЛА ЭРДОГАНУ, КАК РЫЧАГ ДЛЯ БОЛЬШИХ УСТУПОК ОТ ЗАПАДА

Ариф Асалыоглу

12 августа 2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл свои истинные намерения в отношении России, превознося наследие печально известного османского военачальника и военного министра, который на рубеже XX века стремился создать пантюркистскую и исламскую империю посредством нескольких безуспешных кампаний против России.



В своих замечаниях по поводу обмена пленными между Россией и западными державами, который произошел в Анкаре 1 августа, Эрдоган похвалил турецкую разведку (MIT) за ее ключевую роль и сказал, что это событие подчеркивает растущую значимость Турции под его руководством.



Его похвала турецкой разведке, сделанная сразу после заседания кабинета министров 5 августа, быстро сопровождалась его глубоким почтением к Исмаилу Энверу, широко известному как Энвер-паша. Энвер - выдающийся военачальник, командовавший османскими войсками во время Первой мировой войны, также признан одним из основателей секретной разведывательной сети Тешкилат-и Махсуса (Teşkilat-ı Mahsusa), предшественника MIT.



"Вчера исполнилось 102 года со дня мученической смерти Энвера-паши, основателя Тешкилат-и Махсуса, который пал как мученик во время своего джихада против захватчиков в горах Памира в Таджикистане, - сказал Эрдоган. - Энвера-паша - великого моджахеда турецко-исламского единства, чья жизнь прошла на поле боя и который испустил там свой последний вздох, вспоминаем мы с милостью сегодня. Да благословит Аллах его душу и дарует ему рай".



Энвер-паша был убит в горах Памира в Таджикистане 4 августа 1922 года во время боя с русскими войсками.



Приняв наследие Энвера-паши, противоречивой фигуры, обвиняемой в военных преступлениях, включая резню армян, греков и других, турецкий исламистский лидер публично и настойчиво утвердил характер своего правительства, которое тесно связано с крайне правыми пантюркистскими националистами в управлении 89-миллионным населением Турции.



Публичное поминовение Энвера-паши также подчеркивает темные стороны деятельности органов национальной безопасности Турции, часто называемых "глубинным государством". Эта теневая фракция, которая оказывает значительное влияние за кулисами, сохраняет прочный контроль в правительстве Эрдогана, формируя и направляя политику, направленную на создание пантюркистского и исламского сверхгосударства.



Замечания Эрдогана были не неожиданными заявлениями, а скорее результатом продуманного планирования, тщательно разработанного сценария и подготовленного заранее для передачи президенту. Это тщательно спланированное сообщение отражает более глубокое стратегическое мышление внутри правящей элиты Турции.



Наследие юнионистского движения Энвера-паши, воплощенное Комитетом единства и прогресса (CUP) в начале 20-го века, заметно отражено в Партии националистического движения Турции (MHP). Эта крайне правая группа обладает значительным влиянием на разведку, полицию, армию и судебную систему Турции. MHP поддерживает тесный союз с правительством Эрдогана и неонационалистами (Ulusalcı), усиливая их совместное влияние на политический ландшафт страны.



Союз Турции с Россией за последнее десятилетие не изменил фундаментально амбиций президента Эрдогана и его исламистско-националистических союзников достичь того, чего не смог Энвер-паша. Десятилетиями правящая элита Турции рассматривала отношения с Россией как стратегический рычаг для получения больших уступок от Запада, к которому Турция по-прежнему прочно привязана через военный альянс НАТО.



Для Эрдогана поддержание более тесных отношений с Россией также имеет личное значение, поскольку он и его политические и деловые партнеры извлекли большую выгоду из этих связей и значительно обогатились. У России, ограниченной ужесточением западных санкций, мало альтернатив для торговли и закупок товаров и услуг, тем самым усиливается стратегическая ценность этих отношений для Эрдогана и его окружения.



Намеренное заявление Эрдогана на прошлой неделе, в котором он напомнил о наследии Энвера-паши, подчеркнуло, что президент Турции не отказался от своего видения большего турецко-исламского государства. В отличие от предыдущих ссылок на Энвера, Эрдоган прямо описал военные кампании Энвера против российских войск как "джихад", сделав свои намерения недвусмысленно ясными.



Перед своей смертью Энвер-паша возглавлял движение басмачей, которое сопротивлялось российскому и советскому правлению в Средней Азии, несмотря на то, что изначально Москва поручила ему подавить восстание. Вопреки своему первоначальному мандату, Энвер выступил против Москвы, организовал группы басмачей вокруг панисламского и пантюркистского видения и начал атаковать русские войска. Он заручился поддержкой опытных турецких офицеров, превратив бойцов-ренегатов в грозную силу до своей окончательной гибели.



Это был не первый раз, когда Эрдоган публично восхвалял наследие Энвера-паши. Его первое публичное упоминание Энвера произошло в сентябре 2018 года, когда он присутствовал на параде победы в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Парад был приурочен к 100-летию освобождения Баку Армией ислама, организованной Энвером-пашой и командовавшей османскими офицерами, 15 сентября 1918 года, что ознаменовало первую декларацию независимости Азербайджана.



"Сегодня турецкая армия здесь отмечает 100-летие победы, одержанной вместе с Азербайджаном. Это празднование - величайший пример, который мы можем оставить будущим поколениям. Мы никогда не позволим, чтобы эта эпопея была забыта. Я с благодарностью вспоминаю всех основателей Азербайджанской Народной Республики и Независимой Азербайджанской Армии: Энвера-пашу, который обеспечил отправку Кавказской исламской армии в Азербайджан, и Нури-пашу, командующего этой победоносной армией", - сказал Эрдоган в своем обращении.



Эрдоган снова упомянул Энвера-пашу 10 декабря 2021 года во время своего визита в Баку, чтобы отпраздновать победу Азербайджана над Нагорным Карабахом после конфликта с Арменией. На военном параде Эрдоган заметил: "Борьба, которая велась на политической и военной полях до сих пор, отныне будет продолжаться на совсем других фронтах. … Сегодня тот день, когда души Нури-паши, Энвер-паши и храбрых солдат Кавказской исламской армии обретут покой. … Сегодня день победы и гордости для всех нас и для всего турецкого мира. Я бесконечно благодарен моему Господу за то, что он позволил нам пережить эти дни".



Отсылка Эрдогана на преследование нескольких фронтов отражает стратегические цели его правительства по расширению своего влияния в российских глубинках. Его администрация эффективно лоббировала повышение статуса Тюркского совета, межправительственной организации, основанной в 2009 году для улучшения отношений между тюркоязычными странами. В 2021 году совет был переименован в Организацию тюркских государств (Türk Devletleri Teşkilatı), в число полноправных членов которой вошли Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция.



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