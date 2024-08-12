Правительство Ирана дистанцируется от войны с Израилем, - И.Субботин

00:46 13.08.2024

12.08.2024



Команда президента Пезешкиана намекает на противоречия с лагерем "ястребов"

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа) и теперь уже бывший вице-президент Джавад Зариф сразу же столкнулись с политическим лобби ратующих за жесткий ответ Израилю. Фото Reuters

Вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который является одним из архитекторов ядерной сделки 2015 года, подтвердил, что подает в отставку. Политик-реформист, прослуживший на новой должности всего 10 дней, объяснил решение неудовлетворенностью своей работой. Источники близких к Тегерану изданий утверждают, что причина самоотвода – в недовольстве претендентами на министерские посты и в давлении "ястребов". Однако эксперты полагают, что президентская команда специально выносит на публику все споры, чтобы дистанцироваться от эскалации с Израилем.



Свое решение Зариф подтвердил в микроблоге, объяснив его неудовлетворенностью работой. Речь идет о консультационном совете, который бывший министр иностранных дел возглавил почти сразу после победы Масуда Пезешкиана на выборах президента в июле. В зоне ответственности Зарифа находился отбор кандидатур в новый кабинет, состав которого накануне был представлен на утверждение Меджлису (парламенту). А 1 августа политик, занимавший пост министра иностранных дел Исламской Республики с 2013 по 2021 год и вложивший максимум усилий в заключение ядерной сделки между Тегераном и "шестеркой" (Россия, США, Британия, Франция, Китай и ФРГ), получил портфель вице-президента по стратегическим вопросам.



Тегеранские источники портала Amwaj Media проинформировали, что заявление об отставке Зариф подал, якобы испытывая глубокое разочарование решением своего шефа проигнорировать рекомендации консультационного совета. Только 10 из 19 номинантов на министерские должности были выбраны из списков, представленных новому президенту профильной структурой. При этом из 10 имен только 3 являлись выходцами из переходной команды. Вместе с тем Amwaj Media указывает на то, что последние недели за отстранение Зарифа бились представители консервативного лагеря. "Ястребы" делали акцент на том, что вице-президент якобы имеет американское гражданство и поэтому не может обладать доступом к гостайне.



Свое прошение Зариф подал еще 3 августа. Впоследствии он сообщил президенту, что намерен вернуться к академической деятельности. Отчасти нынешний скандал перекликается с попыткой Зарифа уйти в отставку с поста министра иностранных дел в 2019 году, в эпоху президента Хасана Рухани. Тогда формальным поводом стал необъявленный визит в Исламскую Республику президента Сирии Башара Асада. По протоколу, на переговорах должен был присутствовать глава МИД принимающей стороны, однако Зарифа никто не уведомил. Встречу на высшем уровне вместо министра иностранных дел сопровождали преимущественно представители силового блока, в том числе покойный генерал Касем Сулеймани.



Тогда циркулировали слухи, что своим прошением Зариф пытался донести до более широкой публики существование глубоких трещин в политической системе. Появившийся через пару месяцев слив частного интервью Зарифа, в котором тот откровенно посетовал на межфракционную борьбу и ущемление дипломатов в Иране, только подтвердил эти предположения.



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Президент Ирана Масуд Пезешкиан пытался

отговорить верховного лидера Исламской

Республики Али Хаменеи от войны

с Израилем. Фото ReutersНынешняя попытка уйти выглядит серьезно, учитывая то, что части общества Зариф, возможно, давал надежду на предстоящие реформы. По мнению наблюдателей, предвыборная поддержка архитектора ядерной сделки сыграла свою роль в победе Пезешкиана.

"Информация о разногласиях между администрацией Пезешкиана и консервативным блоком, включая духовного лидера и Корпус стражей исламской революции, более заметно выходит на поверхность, – констатировал в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. – Заявление Зарифа об отставке, которое могут еще и не принять, нужно рассматривать в этом же ключе. Это некий публичный жест, чтобы продемонстрировать существование внутренних противоречий". По словам собеседника "НГ", в действительности Зариф еще толком не приступил к своим обязанностям, чтобы у него возникли по каким-то серьезным вопросам противоречия, требующие немедленной отставки.



"Тот факт, что эта информация становится настолько публичной, настолько быстро проникает в новости и соответственно не встречает опровержения, говорит, что данные целенаправленно сливают, – полагает Смагин. – Думаю, происходящее свидетельствует в первую очередь о том, что администрация Пезешкиана пытается себя каким-то образом отгородить от последствий удара по Израилю". Не исключено, рассуждает эксперт, что сейчас все идет к тому, что операцию возмездия все-таки хотят совершить, но при этом проделать все так, чтобы реформистская администрация выглядела максимально дистанцированно от принятия решений.



"Сомневаюсь, что кто-то в администрации Пезешкиана мог бы дискутировать всерьез по поводу удара и оспаривать его необходимость, если решение принимается на самом верху, – говорит эксперт. – Вопрос антиизраильской политики – слишком очевидный и слишком важный для системы". Если после такого удара, который был нанесен Израилем по главе политбюро Исмаилу Хании в Тегеране, принимается решение произвести ответное нападение, вряд ли кто-то всерьез может возражать против этой инициативы, обращает внимание Смагин.



Собеседник "НГ" ставит скандал с прошением об отставке в один контекст с появившимся около недели назад сообщением канала Iran International, согласно которому Пезешкиан пытался отговорить верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи от войны с Израилем. "Наиболее вероятное объяснение всех этих слухов – это стремление минимизировать причастность текущей администрации к происходящему в регионе, чтобы на будущее в случае чего она могла более свободно общаться с Западом", – резюмировал Смагин.